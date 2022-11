Πρωτιά και πάλι για το "Black panther Wakanda Forever", πλησιάζει πανελλαδικά τα 100.000 εισιτήρια

Την πρωτιά στο εγχώριο box office κράτησε για 2η συνεχή εβδομάδα το «Black Panther: Wakanda Forever» της Μάρβελ σε σκηνοθεσία Ράιαν Κούγκλερ που μας ξαναταξιδεύει στη Γουακάντα χωρίς τον Τσάντγουικ Μπόουζμαν, αλλά ουσιαστικά μέσα από μία ιστορία & ένα φιλμ αφιερωμένο σε αυτόν, όπως έγραψε και το flix.gr. Η ταινία που προβάλλεται με επιτυχία και στην Πάτρα, στα Odeon Veso Mare, στην Ακτή Δυμαίων το περασμένο 4ήμερο 17-20/11/2022, έκοψε σε 132 αίθουσες, 23.896 εισιτήρια και συνολικά μέχρι σήμερα πλησιάζει τα 100.000, είναι στα 93.923.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αν και το «Black Panther: Wakanda Forever» είχε σημαντική πτώση το δεύτερο σαββατοκύριακο του που άγγιξε το 63%, εντούτοις ήδη έφτασε τα 288 εκατ. δολάρια σε εισπράξεις συν ακόμη 258,3 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο. Θεωρείται πως η συγκεκριμένη ταινία θα συνεχίσει να έχει την πρωτοκαθεδρία στο box office έως τις 16/12 που θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες το «Avatar: The Way of Water» του Τζέιμς Κάμερον.

Την ίδια ώρα ικανοποιητικά καλά ξεκίνησε την πορεία του, το φιλμ «Το Μενού» σε σκηνοθεσία του Μαρκ Μάιλοντ, ο οποίος έχει σκηνοθετήσει επεισόδια του δημοφιλούς «Game of Thrones» και του βραβευμένου «Succession». Η κωμωδία αυτή γαστριμαργικού τρόμου με τον Ρέιφ Φάινς, την Άνια Τέιλορ Τζόι και τον Νίκολας Χουλτ που στην Πάτρα προβάλλεται στη 2η αίθουσα του Πάνθεον και στα Odeon Veso Mare, έκοψε σε 87 αίθουσες πανελλαδικά, στο ξεκίνημα της περίπου 15.000 εισιτήρια (14.937 για την ακρίβεια) ενώ στις Αμερικάνικες αίθουσες όπως και στη χώρα μας, ήρθε 2η πίσω από το «Black Panther: Wakanda Forever» με εισπράξεις 9 εκατ. δολαρίων συν ακόμη 6,2 εκατ. από τον υπόλοιπο κόσμο.

Να θυμίσουμε πως στα Odeon Veso Mare παίζεται στην αίθουσα 1, το συγκινητικό Ιταλικής παραγωγής κοινωνικό δράμα «Απέραντη Αγάπη» του Εμμανουέλε Κριαλέζε με μία εξαιρετική ερμηνεία από την Πενέλοπε Κρουζ στη χρυσή ωριμότητα της και ορισμένες καλοστημένες σκηνές «αναπαράστασης» χαρακτηριστικών κομματιών της Ραφαέλα Καρά και της Patty Pravo. Μία τρυφερή όσο και σκληρή ταινία ενηλικίωσης με απίστευτη ατμόσφαιρα της Ιταλίας στα τέλη του ’70 που άρεσε στο φετινό 79ο Φεστιβάλ της Βενετίας και που αξίζει να την δουν οι Πατρινοί σινεφίλ. Μέχρι στιγμής στις λιγότερο από 2 εβδομάδες που παίζεται έχει κόψει πανελλαδικά περί τα 2.500 εισιτήρια.

Κείμενο: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ