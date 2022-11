Ο Κουέντιν Ταραντίνο επιβεβαιώνει ότι η επόμενη ταινία του θα είναι η τελευταία

Ο γνωστός σκηνοθέτης Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino) τηρεί την υπόσχεσή του, σύμφωνα με την οποία θα σκηνοθετήσει μόνο 10 ταινίες.

Σε συνέντευξή του στο CNN, ο σκηνοθέτης επιβεβαίωσε ότι η επόμενη ταινία θα είναι και η τελευταία του, αφού σκηνοθέτησε εννέα ταινίες τις τελευταίες τρεις δεκαετίες (χωρίς να υπολογίζεται σ’ αυτές το Death Proof του 2007, που αποτέλεσε μέρος της Grindhouse, μαζί με την ταινία Planet Terror του σκηνοθέτη Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ).



«Το κάνω εδώ και πολύ καιρό, το κάνω για 30 χρόνια. Και ήρθε η ώρα να ολοκληρώσω την παρουσία μου», είπε ο Ταραντίνο.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο ξεκίνησε τη σκηνοθετική του καριέρα στη μεγάλη οθόνη με το Reservoir Dogs του 1992 και πιο πρόσφατα βρέθηκε στο «τιμόνι» της ταινίας Once Upon a Time in Hollywood του 2019. Έχει κερδίσει δύο Όσκαρ σεναρίου: για το Pulp Fiction του 1994 και το Django Unchained του 2012, τα οποία σκηνοθέτησε και τα δύο.



Οι υπόλοιπες σκηνοθετικά αυτόνομες ταινίες του είναι οι: Jackie Brown (1997), Kill Bill: Volume 1 (2003), Kill Bill: Volume 2 (2004), Inglourious Basterds (2009) και The Hateful Eight (2015).

Στη συνέντευξή του ο Ταραντίνο είπε ότι δεν θέλει να συνεχίσει να δουλεύει με μειωμένη απόδοση, εξηγώντας: «Δεν θέλω να γίνω αυτός ο ηλικιωμένος που δεν έχει επαφή όταν, ήδη, νιώθω λίγο σαν γέρος εκτός επαφής, όταν πρόκειται για τις ταινίες που κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή».

Ωστόσο ο σκηνοθέτης είπε ότι ακόμα δεν γνωρίζει ποια θα είναι η 10η και τελευταία ταινία που θα σκηνοθετήσει γιατί, όπως είπε, «δεν βιάζομαι πολύ να κάνω την τελευταία μου ταινία».

«Αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω καν τι είναι μια ταινία – είναι κάτι που παίζει στο Netflix; Είναι κάτι που παίζει στο Amazon και οι άνθρωποι τη βλέπουν στον καναπέ; Αυτό είναι ταινία;» αναρωτήθηκε ο Κουέντιν Ταραντίνο.

