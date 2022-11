Η Έλενα Χριστοπούλου για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Είμαι πολύ περήφανη για το «παιδί» μου γιατί είναι πάνω απ’ όλα επαγγελματίας

"Δεν υπάρχει πιο επαγγελματίας και ειλικρινής άνθρωπος από την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Είναι ένα συμπαγές πρόσωπο και μαθαίνω πολλά από εκείνη" ανέφερε η Έλενα Χριστοπούλου που είχε πάει καλεσμένη στην εκπομπή του Νίκο Μουτσινά.

Η γνωστή booker μοντέλων που έχει καταγωγή από το Αίγιο, μίλησε για τα τηλεοπτικά της βήματα, το «My Style Rocks», ενώ έριξε διακριτικά και τα «καρφιά» της, απαντώντας στα κακόβουλα σχόλια που δέχεται το τελευταίο διάστημα. «Μου αρέσει η εκπομπή, αν και πάντα φοβάμαι την υπερέκθεση, το ζωντανό αλλά νομίζω ότι είναι πολύ καλή περίπτωση αυτή η γυναίκα που ηγείται σχήματος. Νιώθω προστασία. Είπα αμέσως “ναι”, δεν το σκέφτηκα. Μου αρέσει αυτή η Σκορδά, είναι ορίτζιναλ» ανέφερε για τη συμμετοχή της στο πάνελ της εκπομπής «Πρωινό Μας». «Δεν ξέρω πού μπορεί να είμαι χρήσιμη. Ακούω «πάνελ» και βγάζω φλύκταινες. Σχολιαστικά μπορώ να σταθώ σε κάποια πράγματα πολύ ορθά και σε κάποια άλλα όχι και δε μιλώ. Είναι καλό να μη μιλάς εκεί που δεν ξέρεις» πρόσθεσε, όπως είδαμε στο zappit.gr.

«Είμαι από τους ανθρώπους που πρέπει να βλέπουν GNTM για την εκπομπή. Ενώ πέρσι θα έβγαινα, δε θα έδινα σημασία, τώρα οφείλω γιατί πρέπει αυτά που σχολιάζουμε να τα έχουμε δει. Τηλεκριτικός δεν είμαι αλλά οφείλουμε, όταν λέμε μία άποψη, να έχουμε δει, να ξέρουμε και μετά να μιλάμε» ανέφερε η Έλενα Χριστοπούλου, αφήνοντας αιχμές για τις κακές κριτικές που δέχεται το πρωινό του ΣΚΑΪ.

Όσο για το αν θα είναι η Έλενα Χριστοπούλου στην κριτική επιτροπή του My Style Rocks που αναμένεται να ξαναρχίσει, η ίδια ξεκαθάρισε: «Δεν το έχω συζητήσει. Δεν ετέθη ποτέ ως θέμα. Νομίζω ότι καλύπτομαι με το πρωινό, γιατί μετά θα γίνω ο Αρναούτογλου του ΣΚΑΪ». «Δεν ξέρω μήπως πάω ως παίκτρια, να με κρίνουν για να μάθω κι εγώ σιγά-σιγά και να προχωρήσω σε αυτή τη ζωή» απήντησε με νόημα.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Έλενα Χριστοπούλου αναφέρθηκε και στην πολύ καλή της φίλη, το Πατρινό μοντέλο Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Είναι 5 χρόνια στην ελληνική τηλεόραση. Έχει κάνει 2 χρόνια GNTM, έναν χρόνο το Pop Up, το Style Me Up άλλον έναν χρόνο και φέτος το Love Island. Το λέω για να μάθουμε ποια είναι στην περίπτωση που δεν ξέρουμε».

Τέλος αναφορικά με ποια συμβουλή έδωσε στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου για το «Love Island» και πώς το είδε η ίδια, η Έλενα Χριστοπούλου είπε: «Ήθελε πολύ να το κάνει, το βλέπει σε παγκόσμια κλίμακα. Μου άρεσε κι εμένα, γιατί είναι ένα φρέσκο, ωραίο, ρεαλιστικό παιχνίδι. Στη ζωή αυτή μετράμε τις νίκες και τις ήττες μας. Δεν θέλω να ωραιοποιώ τα πράγματα. Είναι ένα παιχνίδι που δεν πήγε καλά. Βάζει την εμπειρία αυτή στη ζωή της και πάει παρακάτω. Είμαι πολύ περήφανη για το «παιδί» μου, γιατί είναι πάνω απ’ όλα επαγγελματίας. Πήρε ένα concept και το έφερε εις πέρας.

Δεν υπάρχει πιο επαγγελματίας και ειλικρινής άνθρωπος από την Ηλιάνα. Είναι ένα συμπαγές πρόσωπο. Ωστόσο, δεν θα έκανα κάτι μαζί της τηλεοπτικά, γιατί έχει τη δική της πορεία. Εάν το κρίνει η ίδια, θα την ακολουθήσω πιστά, γιατί μαθαίνω από εκείνην πολλά».