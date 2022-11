Τι σημαίνει να "βγαίνεις" με διδακτορικό στην αγορά εργασίας; Ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών Δημήτρης Μούρτζης, απαντά με αριθμούς

Το thebest.gr φιλοξενεί την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρουσίαση των Βιομηχανικών Διδακτορικών του Πανεπιστημίου Πατρών η οποία έγινε από τον κ. Δημήτρη Μούρτζη, Καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης του "Welcome to up", του Φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με θέμα τους επιτυχημένους αποφοίτους του Πανεπιστημίου και τις δυνατότητες που παρέχονται από το Ίδρυμα για τις ολοκληρωμένες σπουδές τους.

Στους πίνακες που ακολουθούν, μπορείτε να δείτε ενδιαφέροντα στοιχεία για το επίπεδο σπουδών στην Ελλάδα σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στοιχεία που έχουν να κάνουν με την αντιστοίχιση μισθών και επιπέδου σπουδών.

Τι σημαίνει να έχεις διδακτορικό ή βιομηχανικό διδακτορικό; Ποια είναι τα προνόμια και ποια η αξία τους στην αγορά εργασίας;