Όλο το Welcome to UP σε ένα Βίντεο- Η διοργάνωση που γίνεται θεσμός

Το Welcome to UP, η πρώτη μεγάλη γιορτή υποδοχής φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών πέρασε στην ιστορία με την προοπτική να γίνει θεσμός που θα καταστήσει την Πάτρα και το ανώτατο εκπαιδευτικό της ίδρυμα, προορισμό για το φθινόπωρο.

Υπήρξε μια πρωτοποριακή και φιλόδοξη πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων. Το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών ήταν μια πολυεπίπεδη διοργάνωση, η οποία, έφερε κοντά τους φοιτητές με ομάδες και δράσεις, επιστήμονες και καλλιτέχνες, στέκια και ενδιαφέροντα σημεία, εκατοντάδες επιχειρήσεις της Εστίασης της Αναψυχής και του Εμπορίου και βεβαίως με την ίδια την πόλη, την Πάτρα της νεολαίας και των φοιτητών, της καινοτομίας και της δράσης, της εξωστρέφειας και της δημιουργίας.

Το «Welcome to UP» έφερε όμως και τους Πατρινούς κοντά στο Πανεπιστήμιο, το οποίο άνοιξε σε όλους τις πύλες του με ελεύθερη είσοδο για να συμμετέχουν σε συνέδρια και συναυλίες, να παρακολουθήσουν πρεμιέρες, να συναντηθούν και να συνομιλήσουν με την ακαδημαϊκή κοινότητα που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της Πάτρας και μια από τις πλέον ελπιδοφόρες προοπτικές της. Μουσικά events, κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, ερευνητικό Διεθνές Συνέδριο με αφορμή τα 100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή και συναντήσεις με τα «έξυπνα μυαλά» του Πανεπιστημίου που έκαναν πράξη την επιτυχία, ήταν ορισμένα από όσα ζήσαμε στις 15 και 16 Οκτωβρίου.

Είδαμε όμως και φοιτητές να «δοκιμάζουν» την πόλη με δράσεις όπως το «Taste the city» που τους συνέστησε τα εστιατόρια και τα καταστήματα αναψυχής της Πάτρας με ειδικά μενού σε ειδικές τιμές, ή με διαδρομές όπως το «Magic Bus Patras Tour» και «Ξενάγηση μετά περιπάτου» που τους γνώρισε τα εμβληματικά σημεία της πόλης. Όσο για τη μουσική; To μεγάλο πάρτι είχε τους ήχους του Πάνου Μουζουράκη, των Locomondo και των 15-50 αλλά και των DJ΄s και Romanos και των Nandra!

Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Χρήστος Μπούρας, ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook ένα υπέροχο βίντεο από τη διοργάνωση σχολιάζοντας: «Για να θυμηθούμε το φετινό Welcome to UP και να σχεδιάσουμε το επόμενο!!!»