Χρήστος Μπούρας για το welcome to up: Με εντυπωσίασε η συμμετοχή του κόσμου και των φοιτητών- Πάμε για Φεστιβάλ εβδομάδας!

Γεμάτη ενθουσιασμό και κόσμο ήταν η Πανεπιστημιούπολη της Πάτρας κατά το τριήμερο Φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου. Το Welcome to Up «σύστησε» την Πάτρα και το Πανεπιστήμιο μέσα από δράσεις και εκδηλώσεις που κέντρισαν το ενδιαφέρον και απέδειξαν πως η Πάτρα μπορεί να βρίσκεται στο επίκεντρο.

Όπως ανέφερε μιλώντας στο thebest.gr ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, «το Φεστιβάλ πήγε απρόβλεπτα καλά και αυτό μας δίνει δύναμη για να σχεδιάσουμε του χρόνου κάτι ακόμη πιο μεγάλο και εντυπωσιακό, όλοι μαζί. Η συμμετοχή του κόσμου και των φοιτητών είναι αυτό που με εντυπωσίασε περισσότερο. ‘Ήταν ένα πρώτο γενναίο βήμα κατά το οποίο το Πανεπιστήμιο άνοιξε τις πύλες του στην κοινωνία. Ένα γεμάτο Πανεπιστήμιο, όχι μόνο από φοιτητές αλλά και από ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών που χάρηκαν όλοι μαζί το καλωσόρισμα των πρωτοετών φοιτητών.

Κάνω έκκληση του χρόνου να μη λείπει κανένας από τους έχοντες και κατέχοντες, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς έτσι ώστε να καταφέρουμε να κάνουμε κάτι χαρακτηριστικό για την Πάτρα και την περιοχή, ένα μεγάλο Φεστιβάλ μίας εβδομάδας».