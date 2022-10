Όλα έτοιμα για το πάρτυ με Μουζουράκη και 15-50 στο πανεπιστήμιο Πατρών-Κορυφώνεται το Welcome to up

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Κυριακής το Φεστιβάλ Welcome to up για την υποδοχή των Πρωτοετών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, με ένα πλούσιο πρόγραμμα με πολλά διαφορετικά events.

Εκρηκτικό αναμένεται να είναι το κλείσιμο των εκδηλώσεων με την συναυλία των 15-50, του Πάνου Μουζουράκη & του DJ Romanos. Μάλιστα για την διευκόλυση του κόσμου που θα παρακολουθήσει την συναυλία στην Πανεπιστημιούπολη θα υπάρχουν δρομολόγια με το ΚΤΕΛ μέχρι τις 12.40 το βράδυ και για όσο χρειαστεί για την επιστροφή τους στην Πάτρα.

Το Welcome to UP είναι μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων.

Το πρόγραμμα της βραδιάς:

19.55

Κλήρωση για το ηλεκτρικό πατίνι

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

20.00 Συναυλία των 15-50

22:00 – 24:00 Το μεγάλο πάρτι λήξης με τον Πάνο Μουζουράκη & τον DJ Romanos

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη