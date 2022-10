Welcome to up: Κοσμοσυρροή στην Πανεπιστημιούπολη- Απόψε η συναυλία των Locomondo- Oι Nadra δίνουν το ρυθμό- ΦΩΤΟ- ΒΙΝΤΕΟ

Πρώτη ενημέρωση: Με συναυλία των Locomondo και μουσική από τους Nandra συνεχίζεται απόψε το Welcome to UP, το μεγάλο Φεστιβάλ υποδοχής νέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Δείτε το πρόγραμμα:

20:00

Οι Nandra δίνουν τον τόνο

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

20:50

Έναρξη Φεστιβάλ - Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστος Μπούρας καλωσορίζει τους φοιτητές

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

21:00

Συναυλία Locomondo

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

23:00 – 24:00

Κλείσιμο με τους Nandra

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

