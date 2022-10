Welcome to up: «Εκρηκτικό» διήμερο και μεγάλα πάρτι για την υποδοχή των Πρωτοετών στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Με συναυλίες του Πάνου Μουζουράκη, των Locomondo και των 15-50, μουσική από τους Dj Nandra και Romanos, περίπτερα, αθλήματα, παιχνίδια, διαδρομές, ξεναγήσεις, προσφορές, προβολές, pik nik, γιόγκα, φωτογραφίσεις, συναντήσεις με επιστήμονες διεθνούς εμβέλειας, με επιτυχημένους αποφοίτους του Πανεπιστημίου της Πάτρας και με startupperς που είδαν τις εταιρείες τους να εξαγοράζονται από κολοσσούς σε δύο από τις μεγαλύτερες εξαγορές ελληνικών startup στην Ελλάδα, μας υποδέχεται το Σαββατοκύριακο 15 και 16 Οκτωβρίου το Welcome to UP, το μεγάλο Φεστιβάλ υποδοχής νέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Welcome to UP, το οποίο ήρθε για να μείνει και να αποτελέσει θεσμό, με σύνθημα «το Φθινόπωρο πάμε Πάτρα», αποτελεί μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων.

Το Σαββατοκύριακο στην Πανεπιστημιούπολη αναμένεται κοσμοσυρροή στο πλαίσιο μιας ενδιαφέρουσας ώσμωσης της πόλης με την πανεπιστημιακή της κοινότητα και φυσικά με τους φοιτητές της που αποτελούν το πιο ζωντανό κομμάτι της Πάτρας μαζί με την ανήσυχη και δημιουργική νεολαία της.

Όλες οι εκδηλώσεις έχουν ελεύθερη είσοδο και απευθύνονται σε φοιτητές, Πατρινούς και επισκέπτες.

ΤΙ ΘΑ ΔΟΥΜΕ, ΤΙ ΘΑ ΑΚΟΥΣΟΥΜΕ, ΣΕ ΤΙ ΘΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΥΜΕ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ

Timeline

Ένα μεγάλων διαστάσεων Timeline που διατρέχει τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1964 που ιδρύθηκε μέχρι σήμερα, θα βρίσκεται και τις δύο ημέρες στο πιο κεντρικό σημείο της Πάτρας, στην πλατεία Γεωργίου, μπροστά στο Δημοτικό Θέατρο και με σύνθημα «Look Up» θα αποτελεί ιδανικό καμβά και φόντο για πανοραμικές φωτογραφικές λήψεις, ενώ θα περιδιαβαίνεται από τους περαστικούς. To «Welcome to Up» καλεί φοιτητές και Πατρινούς να «περπατήσουν» στην ιστορία του Πανεπιστημίου Πατρών!

Taste the city

Σε συνεργασία με τον ΣΚΕΑΝΑ, εστιατόρια, fast foods, καφέ, bars της Πάτρας, θα καλωσορίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές δημιουργώντας ειδικά μενού «γνωριμίας» σε ειδικές τιμές για τους φοιτητές με την επίδειξη του φοιτητικού πάσο! Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση έχουν ειδικό σήμα με QR Code που περιλαμβάνει όλη τη λίστα των εστιατορίων που συμμετέχουν στην δράση.

Magic Bus Patras Tour Hop on Hop off bus

Λεωφορείο με ανοιχτή οροφή, θα κάνει κυκλικές διαδρομές καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου από τις 12:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ. στην Πάτρα, για να ανακαλύψουν οι φοιτητές τους θησαυρούς της πόλης, τα εμβληματικά σημεία της (Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, Καρναβαλικό Εργαστήρι, Ρωμαϊκό Ωδείο, Αρχαιολογικό Μουσείο κ.α.). Οι στάσεις θα συνδυάζονται με επί τόπου ξεναγήσεις,

Στάσεις επιβίβασης - αποβίβασης:

Πανεπιστημιούπολη – Πάρκο της Ειρήνης

Γέφυρα

Μαρίνα Ηρώων Πολυτεχνείου

Μώλος Αγ. Νικολάου

Ι.Ν. Αγ. Ανδρέα – Γλυπτοθήκη Δήμου Πατρέων

Καρναβαλικό Εργαστήρι

Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Ρωμαϊκό Ωδείο

Αρχαιολογικό Μουσείο

Ξενάγηση μετά περιπάτου

Το Σάββατο 15/10/2022 οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την Πάτρα και μέσα από περίπατο – ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης με λογοτεχνικές αναφορές, επίσης με ξεναγό τον μουσειολόγο Ξενοφώντα Παπαευθυμίου σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τοπάλη. Αφετηρία στην πλατεία Γεωργίου (Timeline Πανεπιστημίου) στις 11:00. Πρόγραμμα περιπάτου – ξενάγησης: Πλατεία Γεωργίου (κτίρια, ιστορία και εισαγωγή στην νεώτερη Πάτρα). Μέσω οδού Γεροκωστοπούλου, Σκάλες Γεροκωστοπούλου – Ρωμαϊκό Στάδιο και άνοδος στην πλατεία Αγ. Γεωργίου (ιστορία του χώρου, παλιά Πάτρα, κτίρια, χώροι διασκέδασης). Ρωμαϊκό Ωδείο, ναός Παντοκράτορα και κατόπιν μέσω οδού Π.Π.Γερμανού και Σισίνη κατεύθυνση στα Ψηλά Αλώνια (γνωριμία με τον χώρο, ιστορία κτίρια το χθες και το σήμερα. Από τις Σκάλες Ρούφου (θέα της πόλης πρoς τη θάλασσα) κατεβαίνουμε στα Παλαιά Καταφύγια (ιστορία του χώρου, Π. Πόλεμος, βομβαρδισμός, κατοχή και αντίσταση) και συνεχίζουμε στην Τριών Ναυάρχων όπου ολοκληρώνεται η περιήγηση. Δηλώσεις συμμετοχής, προαιρετικά, στο email: [email protected] com

Patra’s University Alumni: Success Stories

Επιτυχημένοι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών δείχνουν τον δρόμο Στο πλαίσιο του «Welcome to up» διακεκριμένοι στον τομέα τους απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών και startuppers «μοιράζονται» με τους φοιτητές τις εμπειρίες τους και δίνουν κατευθύνσεις, ενώ το Πανεπιστήμιο παρουσιάζει στους φοιτητές τα βιομηχανικά διδακτορικά του. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας.

Ομιλητές:

Γιώργος Σιδηρόπουλος (συνιδρυτής Think Silicon)

Ηλίας Κοκκίνης (συνιδρυτής της Accusonus)

Νίκος Ρουμελιώτης (υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος)

Τα βιομηχανικά Διδακτορικά του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσιάζει ο κ. Δημήτρης Μούρτζης - Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Ο Εμπορικός Σύλλογος και τα εμπορικά καταστήματα της πόλης συμμετέχουν στο Φεστιβάλ και υποδέχονται τους φοιτητές προσφέροντάς τους ειδικές τιμές με την επίδειξη του φοιτητικού πάσο! Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση έχουν ειδικό σήμα με QR Code που περιλαμβάνει όλη τη λίστα των καταστημάτων που συμμετέχουν στην δράση.



We love UP

Η καρδιά του φεστιβάλ θα χτυπά το Σαββατοκύριακο στο Campus του Πανεπιστημίου Πατρών, εκεί όπου βρίσκεται το τρισδιάστατο σήμα καταθέν της διοργάνωσης «We love UP». Πέριξ του «Πάρκου της Ειρήνης» έχει στηθεί ένα «φοιτητικό χωριό», από την κεντρική σκηνή του οποίου θα δίνεται όχι μόνο βήμα στους συμμετέχοντας καλλιτέχνες αλλά και στον Ραδιοφωνικό Σταθμό του Πανεπιστήμιου τον UPFM που θα εκπέμπει ζωντανά από το επίκεντρο του φεστιβάλ. Εκεί βρίσκεται και ένας ατμοσφαιρικός «open air κινηματογράφος» με αναπαυτικά πουφ, ενώ ομάδες, υπηρεσίες, δομές του Πανεπιστημίου, εθελοντικές οργανώσεις, καθώς επίσης οι σχολές του Πανεπιστημίου και οι χορηγοί του Φεστιβάλ, μας συστήνονται μέσα από τα εκθεσιακά περίπτερα γνωριμίας τους.



Διεθνές Συνέδριο για τα 100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

15/10 (ώρες 10:00-14:30)

Η δεύτερη μέρα του Διεθνούς Συνεδρίου που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Πατρών για τα 100 χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή, το οποίο διεξάγεται στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετέχουν κορυφαίοι ερευνητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ δίνεται βήμα σε όλες τις φωνές και αναδεικνύονται όλες οι πτυχές.



Το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας δηλώνει «παρών» και το Σάββατο 16/10 στο φεστιβάλ υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, (ώρα 18:30) στην Πανεπιστημιούπολη – Πάρκο της Ειρήνης σε συνδιοργάνωση με το Ίδρυμα Τοπάλη. Μία κινηματογραφική εμπειρία μικρού μήκους στον ατμοσφαιρικό «open air κινηματογράφο» με αναπαυτικά πουφ. (Οι κινηματογραφικές δράσεις είναι αφιερωμένες στη μνήμη του επί σειρά ετών καλλιτεχνικού διευθυντή του Αντώνη Παπαδόπουλου).

#WeareUP2022 Μέσω του #hashtag #Weareup2022 οι φοιτητές καλούνται να ποστάρουν στα social media του Πανεπιστημίου Πατρών (https://www.facebook.com/ upatras και https:// www.instagram.com/upatras/) φωτογραφίες από την πρώτη εβδομάδα τους στην Πάτρα, ενώ με κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16/10 στις 19:55 στην Πανεπιστημιούπολη – Πάρκο της Ειρήνης ένας τυχερός θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό πατίνι. Ανεβάστε φωτογραφίες σας από την πρώτη εβδομάδα σας στην Πάτρα με hashtag: #WeareUP2022

Επισκεφθείτε τα Μουσεία του Πανεπιστήμιου, κάντε γιόγκα και pic nic

Το Πανεπιστήμιο αγκαλιάζει και τους Πατρινούς και ειδικά για το φεστιβαλικό του τριήμερο ανοίγει και λειτουργεί όλα τα Μουσεία του για πατρινούς, φοιτητές και επισκέπτες από τις 11:00 – 13:00. Επιπλέον, στον χώρο πέριξ του Πάρκου της Ειρήνης θα διοργανώνονται υπαίθρια μαθήματα γιόγκα από την Ευτυχία Χριστοδουλοπούλου (TADASANA BY Eftyxia) (Σάββατο 15/10, στις 18:00), pic nic και άλλες δράσεις.

Γνωρίστε το Πανεπιστήμιο

Κατά τη διάρκεια του τριήμερου φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών η εθελοντική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών, «Έθεξις» θα διοργανώνει ξεναγήσεις στους υπαίθριους χώρους και τα αξιοθέατα του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές θα περπατήσουν στα μονοπάτια στο Πάρκο Ειρήνης, στην Εστία, στο υπαίθριο Σκάκι των Αρχιτεκτόνων στο κήπο Άνθεια που υπάρχει τεχνητή λίμνη και πολλά άλλα μέρη για να ανακαλύψουν την ομορφιά του Πανεπιστημιακού Campus. Δηλώσεις συμμετοχής στον ακόλουθο σύνδεσμο. https://docs.google. com/forms/d/e/ 1FAIpQLSeHyfDkQJOCPGl5NarsUDYP toPMFV75OAUnphpTRW-CNaToA/ viewform?usp=sf_link

Επιδείξεις αθλημάτων



Το Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο θα συμμετέχει και το Σαββατοκύριακο στο Φεστιβάλ με δικό του περίπτερο (09:00 -14:00), όπου θα γίνεται εκτενής ενημέρωση για τις εγκαταστάσεις, τα προγράμματα και τις παροχές του Γυμναστηρίου προς τους φοιτητές, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επίδειξη αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.λπ.) με επί τόπου παιχνίδια, καθώς και λιπομετρητή!

Συναυλίες

15/10: 15-50

15/10 Locomondo & Nandra

16/10: το μεγάλο πάρτυ λήξης με τον Πάνο Μουζουράκη & τον DJ Romanos

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10

09:00 – 14:00

Στο περίπτερο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου πραγματοποιείται επίδειξη αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.λπ.) με επί τόπου παιχνίδια!

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

10:00-14:30

Διεθνές Συνέδριο για τα 100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

11:00

Ξενάγηση μετά περιπάτου με τον μουσειολόγο Ξενοφώντα Παπαευθυμίου

Αφετηρία Πλατεία Γεωργίου (Timeline Πανεπιστημίου Πατρών)

12:00 Patra’s University Alumni: Success Stories

Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας

12:00 – 18:00

Συντονιστείτε με τον ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών θα εκπέμπει ζωντανά από την σκηνή του Φεστιβάλ Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

16:00

Ραντεβού για υπαίθρια γιόγκα με την Ευτυχία Χριστοδουλοπούλου (TADASANA By Eftyxia) Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

18:30

Προβολές ταινιών μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

20:00

Οι Nandra δίνουν τον τόνο

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

20:50

Έναρξη Φεστιβάλ - Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστος Μπούρας καλωσορίζει τους φοιτητές

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

21:00

Συναυλία Locomondo

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

23:00 – 24:00

Κλείσιμο με τους Nandra

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

Από τις 12:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ. λάβετε μέρος στο Magic Bus Patras Tour.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10

09. 00 – 14:00

Στο περίπτερο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου πραγματοποιείται επίδειξη αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.λπ.) με επί τόπου παιχνίδια!

13:00

Ελάτε για pic nic στον ειδικά διαμορφωμένο με πουφ χώρο

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

17:30

Προβολές ταινιών μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (Εκπρόσωπος του Φεστιβάλ θα χαιρετίσει αφιερώνοντας τις προβολές στη μνήμη του επί σειρά ετών καλλιτεχνικού διευθυντή του Αντώνη Παπαδόπουλου)

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

19.55

Κλήρωση για το ηλεκτρικό πατίνι

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

20.00 Συναυλία των 15-50

22:00 – 24:00 Το μεγάλο πάρτι λήξης με τον Πάνο Μουζουράκη & τον DJ Romanos

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

Από τις 12:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ. λάβετε μέρος στο Magic Bus Patras Tour.

#welcometoUP

#weareUP2022

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Πανεπιστημιούπολη – Πάρκο της Ειρήνης (Είσοδος από Εράσμου)



ΜΕΓΑΛΟΙ ΧΟΡΗΓΟΙ

DELOITTE

ΛΟΥΞ

ΧΟΡΗΓΟΣ EVENT ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΕΥ

ΧΟΡΗΓΟΙ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 100 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ

FERRY CENTER

ZARIFOPOULOS

ΧΟΡΗΓΟΙ

HELLENIC TRAIN

MY WAY

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

ΙΔΡΥΜΑ ΤΟΠΑΛΗ

OCEANIC SECURITY

ΜΠΥΡΑ ΜΑΜΟΣ

ΑΥΘΕΝΤΙΚΟ CATERING

DUR

ELECTRIC POWER

--