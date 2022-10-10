Welcome to UP: Αυτά είναι τα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας που συμμετέχουν με ειδικά εκπτωτικά πακέτα για τους πρωτοετείς φοιτητές

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Mε πρωτοβουλία της Πρυτανείας του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εμπορικού και Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών, με την νέα φοιτητική χρονιά που ξεκινάει, γίνεται μια κοινή προσπάθεια αμοιβαίας στήριξης της Πανεπιστημιακής κοινότητας και της τοπικής αγοράς.
Σε αυτό το πλαίσιο τοπικά καταστήματα δίνουν ειδικές εκπτώσεις και προσφορές στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών με την απλή επίδειξη της φοιτητικής ταυτότητας (πάσο).
Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην καμπάνια αυτή θα σταλούν στα mail όλων των φοιτητών και θα προβληθούν στις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου και του Εμπορικού Συλλόγου και η όλη προσπάθεια θα λάβει δημοσιότητα στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
SPAR SUPER MARKET ΚΟΡΙΝΘΟΥ 221-223 2611818888 4% SE ΤΑΚΕ AWAY
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ SUPER MARKET ΚΟΡΙΝΘΟΥ 372 Κ ΣΜΥΡΝΗΣ,Α ΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 111, ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 39, ΣΠ.ΤΖΙΛΙΑΝΟΥ 1 2611811050,2614007438,2610279343,2613007366 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΆΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
SKIPPER SHOP ΑΘΛΗTIKA ΕΡΜΟΥ 56-58 2610274318 15% ΡΟΥΧΑ,10%ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ,
DIMITRIOGLOU SPORT ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 35 2610272769 10% ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ
GREENWORKS VOUTSIA ΑΝΘΗ-ΦΥΤΑ 2610520207 10% ΕΩΣ 15%
PERLA ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 236 ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ 6974630981 30% ΣΕ ΌΛΑ
ROUBI ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 19-21 &ΚΟΡΙΝΘΟΥ 16 &ΣΤ ΓΡΑΝΙΤΣΑ 22 2610431655,261433642,2610450001 10% ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 8,00 ΕΥΡΩ
GOTSIS ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 20-22 & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ,ΡΙΟ 2610226453,26102 10% ΓΡΑΦΙΚΑ,ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΑ
ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΥΙΑΣ 67 2610434051 10% ΣΕ ΌΛΑ
ΦΑΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 314 & ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 2614004629 10% ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ,20% ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, 50% ΒΙΒΛΙΑ
ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 147 2614005077 30% ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ,15% ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΑ
PRONOM-ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 47 2613011742,2614 10%ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ-ΤΣΑΝΤΕΣ-ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ
DISCOVER ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΒΟΥΡΒΑΧΗ 3 2610624916 10%ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦ ΒΙΒΛΙΩΝ,20%ΧΑΡΤΙΚΑ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ,ΕΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ
ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 128 2610270868 10%ΒΙΒΛΙΑ,ΤΣΑΝΤΕΣ,ΧΑΡΤΙΚΑ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ
ΛΕΥΤΕΡΗΣ (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ) ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΖΑΙΜΗ 22 2610270845 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΩΣ 50%, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΕΩΣ 20%, ΑΝΩ ΤΩΝ 25€ ΕΚΠΤΩΣΗ 8%, ΣΤΙΣ 200 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ, ΤΣΑΝΤΕΣ 10%
ΚΥΒΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 361 261052354 ΕΩΣ 20% ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ, ΕΩΣ 30% ΣΕ ΤΣΑΝΤΕΣ, 10% ΕΛΛ. ΒΙΒΛΙΑ
ΚΥΝΟΡΟΔΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 167 2610243247 6% ΣΕ ΌΛΑ
ΜΥΡΩΝΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 67 2614005990 10% ΣΕ ΌΛΑ
MALLIORIS ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΒΟΤΣΗ 26 2610275451 5% ΣΕ ΌΛΑ
ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΩΡΑ ΠΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3Α-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΛΑ 2611101759 15% ΣΕ ΌΛΑ
HOBBYLACE ΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 216 2610278719 10% ΣΕ ΌΛΑ
ΚΟΣΜΟΜΑΡΚΕΤ ΙΚΕ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 280 ΠΑΤΡΑ 2610-272679 10% ΕΩΣ 50% ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ
ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙΑ-ΚΑΤ ΕΥΧΗΝ ΕΙΔΗ ΠΑΡΤΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 213, Λ.ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 85 2610623121,69761 10% ΣΕ ΟΡΚΟΜΩΣΙΕΣ,15% ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ
ERGOCARE ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 95-97 2616007252 10% ΣΕ ΌΛΑ
MONOPOLIO ΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 240 2610226003 10% ΣΕ ΌΛΑ
TRAP ΕΝΔΥΣΗ ΒΟΤΣΗ 36 2610621118 10%ΣΕ ΌΛΑ
ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ ΕΝΔΥΣΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 155Β 2610223863 10% ΣΕ ΌΛΑ
ΝΑΪΑ ΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 291-293 2610223141 10% ΣΕ ΌΛΑ
BEST BRANDS OUTLET ΕΝΔΥΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 92Β 2610226959 10% ΣΤΑ 50,00 ΕΥΡΩ, 15% ΣΤΑ 100,00 ΕΥΡΩ,20% ΣΤΑ 200,00 ΕΥΡΩ
RAGGIO ΕΝΔΥΣΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 36 & ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 29 & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 155 2614004815 & 2610312606 20% ΣΕ ΌΛΑ
FAMA GIRL ΕΝΔΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32Α 2613025757 15% ΣΕ ΌΛΑ
EVA PERON SHOP ΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 427 2613026005 20% ΣΕ ΌΛΑ.ΜΕ 2 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΔΩΡΟ,
FEMME FASHION ΕΝΔΥΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ 176 2613022808 10% ΣΕ ΌΛΑ
KARAOULANIS ΕΝΔΥΣΗ ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 85 & ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2610435321 10% ΣΕ ΌΛΑ
DESPOINA MAKRI BOUTIQUE ΕΝΔΥΣΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 106 6986588556 10%-20%ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ
MEK CLOTHING ΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 267 2613021826 15% ΣΕ ΌΛΑ
TINYSHOP ΕΝΔΥΣΗ ΠΑΝΑΤΑΝΑΣΣΗΣ 40 2610273404 15% ΣΕ ΟΛΑ
THEKLI ARGIROPOULOU ΕΝΔΥΣΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 43 2614011317 20% ΣΕ ΌΛΑ
WEAR2SIMEONIDIS ΕΝΔΥΣΗ ΣΚΙ ΡΑΔΙΝΟΥ 14 261400565 30%ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΣΚΙ,20% ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ
BALI BOUTIQUE ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΥΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 267 2613021826 15%-20% ΣΕ ΌΛΑ
BRANDS ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 87 2610224999 15% ΕΩΣ 20% ΣΕ ΌΛΑ
BRANDBAGS FASHION ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 90 & ΕΡΜΟΥ 28 2610623314 15% ΣΕ ΌΛΑ
BRANDBAGS TRAVEL ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΕΡΜΟΥ 14 2610623324 15% ΣΕ ΌΛΑ
MODIS BY BRANDBAGS ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 57 ΚΑΙ ΡΑΔΙΝΟΥ 1 2610276155 15% ΣΕ ΌΛΑ
PRONOMIO ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 65 2610222029 15% ΣΕ ΟΛΑ
URBAN ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 13Α 2610274907 15% ΣΕ ΟΛΑ
SPANOS OUTLET ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΝΟΤΑΡΑ 86,ΕΡΜΟΥ 58 2610437432 15% ΜΕ 20% ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΡΟΥΧΑ
SPANOS ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΕΡΜΟΥ 58 Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2610272510 10% ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ,30%ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΡΟΥΧΑ
DIESEL STORE ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 67 2610625600 15% ΣΕ ΌΛΑ
VASSILIS CUIR ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ113 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ,ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 110-112 ΑΝΤΡΙΚΟ 2610221022 10% ΣΕ ΌΛΑ
Mr&Mrs by Lagoumitzi ΕΠΙΠΛΑ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 52 Κ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 2610276501 15% ΣΕ ΌΛΑ
ΕΝ ΟΙΚΩ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 165 2610275008 10% ΣΕ ΌΛΑ
ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ HOMESTORE ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 276 Κ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 2610222070,26102 15% ΣΕ ΌΛΑ
ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΡΛΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 150 2610321774 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΜΕ ΔΩΡΟ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ
MORE ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 86 2610461555 ΕΠΙΠΛΑ 17-2Ο%, ΣΤΡΩΜΑΤΑ 15-40%, ΕΦΗΒΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟ 15-20%
LUTECIA LINGERIE ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 78, ΜΑΙΖΩΝΟΣ 129 Κ ΠΑΤΡΕΩΣ 2610620009 15% ΣΕ ΌΛΑ
SOCKS AND MORE ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 36 ΚΑΙ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24 2610273545 & 2614003405 20% ΣΕ ΌΛΑ
BONATTI-CASA DI CALZE ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 41 2610278414 10% ΕΩΣ 20% ΕΣΩΡΟΥΧΑ-20% ΠΙΤΖΑΜΕΣ,ΑΞΕΣΟΥΑΡ,ΕΩΣ 50%ΜΑΓΙΟ
POP SHOP ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 459 Κ ΣΜΥΡΝΗΣ 26103610160 20%ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ-ΚΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΛΣΟΝ,20%ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ-ΜΑΓΙΟ
ALEXANDRA LINGERIE JUST FOR YOU ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 78 6949374035 ΠΥΤΖΑΜΕΣ 15Ε,ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΑΠΌ 2Ε,ΣΟΥΤΙΕΝ ΑΠΌ 8Ε,ΒΟΧΕΡ ΑΠΌ 3Ε
e smart H/Y ΜΑΙΖΩΝΟΣ 133-135 2610222262 20% ΣΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, 5% SERVICE
Update PC H/Y ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 95Α & ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2610200123 15% SERVICE
GAMEBUSTER Η/Υ ΓΟΥΝΑΡΗ 107 2610624583 10% ΕΩΣ 30%
RIOTECH Η/Υ ΑΘΗΝΩΝ 20,ΡΙΟ 2610995158 20% ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ,10% ΜΕΤ/ΜΕΝΑ LAPTOP ,25% ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
EURONICS ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 21,ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 46 2610276600,26102 25% ΣΕ ΌΛΑ
DIGITALIFE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΡΕΣΤΑΙΝΩΝ 1 & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 2610520140 15% ΣΕ ΌΛΑ
XRISTOPOULOS ELECTRONICS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 16 2610340330 15% ΣΕ ΌΛΑ
ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 70,ΚΑΝΑΚΑΡΗ 156 5% ΕΩΣ 15% ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ
ROBAX STORES ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ Κ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ 2611810268 10% ΣΕ ΌΛΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
ALFACARE A.E. ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 5 ΡΙΟ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 46 ΠΑΤΡΑ 2610323235 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ
HEALTH AND BEAUTY ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 83 2610221514 15% ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ 10% ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
5CLEAN PATRAS ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΡΑ 10 2610426031 40% ΣΕ ΌΛΑ
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 134 2613 016048 10% ΕΩΣ 20% ΣΕ ΌΛΑ
LAXMI ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 264 Κ ΒΟΤΣΗ 2610622255 20% ΣΕ ΌΛΑ
ΡΟΔΟΣΤΑΛΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 25 2610240597 20% ΣΕ ΌΛΑ
ΡΟΥΠΑΣ HAIRSHOPS ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 274, ΜΑΙΖΩΝΟΣ 29-35, ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 96 2610274987 5% ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ
AΡΩΜΑ KAΠNOY ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 100,ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 46,ΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 5Α, ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 98-104 2610006528,2610343424,2614019351, 2614014059 15% ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΔΩΡΟΥ
ΚΑΡΑΜΕΛΟΚΟΣΜΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 189 2610271492 12% ΣΕ ΌΛΑ
EURONUTS ΚΑΦΕΔΕΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 32 6937488487 10% ΣΕ ΌΛΑ
Καφεκοπτείο Αβερωφ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΗ 19 2610275071 10% ΕΩΣ 12%
ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΩΜΕΡΣΕΤ 107 ΡΙΟ, ΑΣΤΙΓΓΟΣ 88-90 ΠΑΤΡΑ 2610992221, 2610435322 20%LOWER,PROFICIENCY
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-ΔΗΜ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 38 2610433297 50%ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΗΣ&ΣΙΑ Ε.Ε ΚΕΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ά 4 2616009060 ,6980099021 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ROROS ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242B 2610621815 5% ΣΤΑ ΧΡΥΣΑ, 10% ΣΤΑ ΑΡΓΥΡΑ, 10% ΣΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ
HAND MAKE YOUR DAY ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΒΟΤΣΗ 15 2610240323 20% ΣΕ ΌΛΑ
EPAVLIS ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 118 & ΓΟΥΝΑΡΗ 2610271761 10%-15% ΣΕ ΌΛΑ
ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 110 2610277075 30% ΣΕ ΌΛΑ
INSIDE HOME ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 137 6971753259 10% ΣΕ ΌΛΑ
ΚΤΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 86 2610340525 ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 20-30%, ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 15%, ΧΑΛΙΑ 20%
SWEET NAILS ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ΝΟΤΑΡΑ 94-ΑΓΥΙΑ 2611104208 10%ΣΤΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ,ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 191 2610322060,26103 20%ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,25%ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ
MUSIC STATION ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 34 2610222411 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ
ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΟΠΤΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 297 & ΠΑΤΡΕΩΣ 2610620049 20% ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΣΕΩΣ
ΠΙΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΠΤΙΚΑ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 2610222620 30% ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ, 20% ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΜΕ 3 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΔΩΡΟ ΤΟ ΥΓΡΟ
ΚΙΡΚΩΦ ΟΠΤΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 305,ΚΟΡΙΝΘΟΥ 230 2610270592,26102 30%ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ-ΣΚΕΛΕΤΟΙ,ΗΛΙΟΥ
VISION SPOT ΟΠΤΙΚΑ ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ &ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 35 2610435565 20% ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΣΕΩΣ
ΚΑΜΙΣΗΣ ΟΠΤΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 287 2610225526 20%ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ,ΗΛΙΟΥ
ΟΠΤΙΚΑ-ΟΡΑΣΗ ΟΠΤΙΚΑ ΠΑΤΡΕΩΣ 40Α 2610621070 50%ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΑΚΟΥΣ, 40%ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ
SUNBLOCK ΟΠΤΙΚΑ ΡΑΔΙΝΟΥ 6 2610243910 20% ΣΕ ΌΛΑ
OTTICA ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΠΤΙΚΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 34 2610623263 20%-25% ΣΕ ΓΥΑΛΙΑ Κ ΆΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ
ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΟΠΤΙΚΑ ΟΠΤΙΚΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 15,ΜΑΙΖΩΝΟΣ 80 2610313388,26102 25%ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥ
ΤΟΜΑΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΠΤΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 72 25% ΕΩΣ 30% ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΟΠΤΟΜΕΤΡΗΣΗ Κ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
OPTICCENTER ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΠΤΙΚΑ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100 2610221721 30% ΣΕ ΌΛΑ ΠΛΗΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ & ΥΓΡΩΝ
ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΥΛΕΛΗ ΟΠΤΙΚΑ ΠΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α20 2610270693 25% ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥ
PREGO JUNIOR ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 248 2611811977 10%ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ
PAPINO ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΚΟΛΟΚΩΤΡΩΝΗ 19-23 2610220576 10% ΣΕ ΌΛΑ
ΖΟΥΖΟΥΝΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 159 2610277399 10% ΣΕ ΌΛΑ
ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 75 2610220541 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΡΟΜΠΕΣ 25 € MEDICAL-NURSING SCRUB SETS 42 €
FINOSTROM ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 101 2610273533 20% ΕΩΣ 35%
ΒΙΟΣΤΡΩΜ ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 9 2610271074, 6944299988 ΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 22%, ΚΡΕΒΑΤΙΑ 15%, ΠΟΥΦ 20%
ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΧ. ΜΕΝΟΥΝΟΥ 19 2610242842 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 153 2610338038 10% ΣΕ ΌΛΑ
SPEEDEX ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 288,ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 48,ΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ 2610333977,2611811411,2693306721 1.7 Ε ΑΠΌ 12Ε ΣΕ ΔΕΜΑΤΑ ΕΩΣ 2ΚΙΛΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 7.5Ε ΓΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ
ΦΥΛΑΞΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΤΡΕΩΣ 55 2610276555 10% ΣΕ ΌΛΑ
ΕLEGANT SHOES ΥΠΟΔΗΣΗ ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 47 2610427633 15% ΕΩΣ 20% ΣΕ ΌΛΑ
ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 106 2610226360 20% ΣΕ ΌΛΑ
SHOELAND ΥΠΟΔΗΣΗ ΕΡΜΟΥ 39-43 2610279455 20% ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΤΑ
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΒΑΦΕΙΟ ΙΤΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 4,ΛΕΥΚΑ 2610520521 15% ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Κ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
WATEREVOLUTION ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 207 2610346389 20%ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ
TAKISFOUSEKIS ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 63 2610453633 10% ΣΕ ΌΛΑ
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