Welcome to UP: Αυτά είναι τα εμπορικά καταστήματα της Πάτρας που συμμετέχουν με ειδικά εκπτωτικά πακέτα για τους πρωτοετείς φοιτητές

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

SPAR SUPER MARKET ΚΟΡΙΝΘΟΥ 221-223 2611818888 4% SE ΤΑΚΕ AWAY

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ SUPER MARKET ΚΟΡΙΝΘΟΥ 372 Κ ΣΜΥΡΝΗΣ,Α ΚΤΗ ΔΥΜΑΙΩΝ 111, ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 39, ΣΠ.ΤΖΙΛΙΑΝΟΥ 1 2611811050,2614007438,2610279343,2613007366 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΚΆΘΕ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

SKIPPER SHOP ΑΘΛΗTIKA ΕΡΜΟΥ 56-58 2610274318 15% ΡΟΥΧΑ,10%ΑΞΕΣΟΥΑΡ-ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ,

DIMITRIOGLOU SPORT ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 35 2610272769 10% ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

GREENWORKS VOUTSIA ΑΝΘΗ-ΦΥΤΑ 2610520207 10% ΕΩΣ 15%

PERLA ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 236 ΚΑΙ ΕΡΜΟΥ 6974630981 30% ΣΕ ΌΛΑ

ROUBI ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 19-21 &ΚΟΡΙΝΘΟΥ 16 &ΣΤ ΓΡΑΝΙΤΣΑ 22 2610431655,261433642,2610450001 10% ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΝΩ ΤΩΝ 8,00 ΕΥΡΩ

GOTSIS ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 20-22 & ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ,ΡΙΟ 2610226453,26102 10% ΓΡΑΦΙΚΑ,ΕΙΔΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΒΛΙΑ

ΑΘΗΝΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓΥΙΑΣ 67 2610434051 10% ΣΕ ΌΛΑ

ΦΑΡΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 314 & ΤΡΙΩΝ ΝΑΥΑΡΧΩΝ 2614004629 10% ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ,20% ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ, 50% ΒΙΒΛΙΑ

ΤΟ ΔΟΝΤΙ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 147 2614005077 30% ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ,15% ΣΥΛΛΕΚΤΙΚΑ ΒΙΝΥΛΙΑ

PRONOM-ΠΡΟΔΡΟΜΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 47 2613011742,2614 10%ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ-ΤΣΑΝΤΕΣ-ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

DISCOVER ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΒΟΥΡΒΑΧΗ 3 2610624916 10%ΝΕΕΣ ΚΥΚΛΟΦ ΒΙΒΛΙΩΝ,20%ΧΑΡΤΙΚΑ,ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ,ΕΙΔΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΜΑΝΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 128 2610270868 10%ΒΙΒΛΙΑ,ΤΣΑΝΤΕΣ,ΧΑΡΤΙΚΑ,ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ (ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΣ) ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΖΑΙΜΗ 22 2610270845 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΑ ΕΩΣ 50%, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΕΩΣ 20%, ΑΝΩ ΤΩΝ 25€ ΕΚΠΤΩΣΗ 8%, ΣΤΙΣ 200 ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ, ΤΣΑΝΤΕΣ 10%

ΚΥΒΟΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 361 261052354 ΕΩΣ 20% ΣΕ ΓΡΑΦΙΚΑ - ΧΑΡΤΙΚΑ, ΕΩΣ 30% ΣΕ ΤΣΑΝΤΕΣ, 10% ΕΛΛ. ΒΙΒΛΙΑ

ΚΥΝΟΡΟΔΟ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 167 2610243247 6% ΣΕ ΌΛΑ

ΜΥΡΩΝΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΑΤΡΩΝ ΚΛΑΟΥΣ 67 2614005990 10% ΣΕ ΌΛΑ

MALLIORIS ΒΙΤΑΜΙΝΕΣ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΒΟΤΣΗ 26 2610275451 5% ΣΕ ΌΛΑ

ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΛΩΣΤΗ ΔΩΡΑ ΠΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3Α-ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΛΛΑ 2611101759 15% ΣΕ ΌΛΑ

HOBBYLACE ΕΙΔΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ - ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 216 2610278719 10% ΣΕ ΌΛΑ

ΚΟΣΜΟΜΑΡΚΕΤ ΙΚΕ ΕΙΔΗ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 280 ΠΑΤΡΑ 2610-272679 10% ΕΩΣ 50% ΕΚΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΜΠΟΥΚΕΤΟ ΜΠΑΛΟΝΙΑ-ΚΑΤ ΕΥΧΗΝ ΕΙΔΗ ΠΑΡΤΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 213, Λ.ΓΕΩΡΓ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 85 2610623121,69761 10% ΣΕ ΟΡΚΟΜΩΣΙΕΣ,15% ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙΟΥ

ERGOCARE ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 95-97 2616007252 10% ΣΕ ΌΛΑ

MONOPOLIO ΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 240 2610226003 10% ΣΕ ΌΛΑ

TRAP ΕΝΔΥΣΗ ΒΟΤΣΗ 36 2610621118 10%ΣΕ ΌΛΑ

ΦΡΟΥ ΦΡΟΥ ΕΝΔΥΣΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 155Β 2610223863 10% ΣΕ ΌΛΑ

ΝΑΪΑ ΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 291-293 2610223141 10% ΣΕ ΌΛΑ

BEST BRANDS OUTLET ΕΝΔΥΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 92Β 2610226959 10% ΣΤΑ 50,00 ΕΥΡΩ, 15% ΣΤΑ 100,00 ΕΥΡΩ,20% ΣΤΑ 200,00 ΕΥΡΩ

RAGGIO ΕΝΔΥΣΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 36 & ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 29 & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 155 2614004815 & 2610312606 20% ΣΕ ΌΛΑ

FAMA GIRL ΕΝΔΥΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 32Α 2613025757 15% ΣΕ ΌΛΑ

EVA PERON SHOP ΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 427 2613026005 20% ΣΕ ΌΛΑ.ΜΕ 2 ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΔΩΡΟ,

FEMME FASHION ΕΝΔΥΣΗ ΑΝΘΕΙΑΣ 176 2613022808 10% ΣΕ ΌΛΑ

KARAOULANIS ΕΝΔΥΣΗ ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 85 & ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2610435321 10% ΣΕ ΌΛΑ

DESPOINA MAKRI BOUTIQUE ΕΝΔΥΣΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 106 6986588556 10%-20%ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΝΔΥΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΞΕΣΟΥΑΡ

MEK CLOTHING ΕΝΔΥΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 267 2613021826 15% ΣΕ ΌΛΑ

TINYSHOP ΕΝΔΥΣΗ ΠΑΝΑΤΑΝΑΣΣΗΣ 40 2610273404 15% ΣΕ ΟΛΑ

THEKLI ARGIROPOULOU ΕΝΔΥΣΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 43 2614011317 20% ΣΕ ΌΛΑ

WEAR2SIMEONIDIS ΕΝΔΥΣΗ ΣΚΙ ΡΑΔΙΝΟΥ 14 261400565 30%ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΟΡΜΕΣ ΣΚΙ,20% ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΙΔΗ

BALI BOUTIQUE ΕΝΔΥΣΗ ΥΠΟΔΥΣΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 267 2613021826 15%-20% ΣΕ ΌΛΑ

BRANDS ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 87 2610224999 15% ΕΩΣ 20% ΣΕ ΌΛΑ

BRANDBAGS FASHION ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 90 & ΕΡΜΟΥ 28 2610623314 15% ΣΕ ΌΛΑ

BRANDBAGS TRAVEL ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΕΡΜΟΥ 14 2610623324 15% ΣΕ ΌΛΑ

MODIS BY BRANDBAGS ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 57 ΚΑΙ ΡΑΔΙΝΟΥ 1 2610276155 15% ΣΕ ΌΛΑ

PRONOMIO ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 65 2610222029 15% ΣΕ ΟΛΑ

URBAN ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 13Α 2610274907 15% ΣΕ ΟΛΑ

SPANOS OUTLET ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΝΟΤΑΡΑ 86,ΕΡΜΟΥ 58 2610437432 15% ΜΕ 20% ΣΕ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΡΟΥΧΑ

SPANOS ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΕΡΜΟΥ 58 Κ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 2610272510 10% ΣΕ ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ,30%ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ ΡΟΥΧΑ

DIESEL STORE ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 67 2610625600 15% ΣΕ ΌΛΑ

VASSILIS CUIR ΕΝΔΥΣΗ-ΥΠΟΔΗΣΗ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ113 ΓΥΝΑΙΚΕΙΟ,ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 110-112 ΑΝΤΡΙΚΟ 2610221022 10% ΣΕ ΌΛΑ

Mr&Mrs by Lagoumitzi ΕΠΙΠΛΑ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 52 Κ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 2610276501 15% ΣΕ ΌΛΑ

ΕΝ ΟΙΚΩ ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 165 2610275008 10% ΣΕ ΌΛΑ

ΚΟΛΛΙΟΠΟΥΛΟΣ HOMESTORE ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 276 Κ ΦΙΛΟΠΟΙΜΕΝΟΣ 2610222070,26102 15% ΣΕ ΌΛΑ

ΕΠΙΠΛΑ ΜΠΑΡΛΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΡΑΤΣΙΚΑ 150 2610321774 ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΕΤ ΜΕ ΔΩΡΟ ΤΟ ΣΤΡΩΜΑ

MORE ΓΕΩΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ 86 2610461555 ΕΠΙΠΛΑ 17-2Ο%, ΣΤΡΩΜΑΤΑ 15-40%, ΕΦΗΒΙΚΟ ΕΠΙΠΛΟ 15-20%

LUTECIA LINGERIE ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 78, ΜΑΙΖΩΝΟΣ 129 Κ ΠΑΤΡΕΩΣ 2610620009 15% ΣΕ ΌΛΑ

SOCKS AND MORE ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 36 ΚΑΙ ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 24 2610273545 & 2614003405 20% ΣΕ ΌΛΑ

BONATTI-CASA DI CALZE ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 41 2610278414 10% ΕΩΣ 20% ΕΣΩΡΟΥΧΑ-20% ΠΙΤΖΑΜΕΣ,ΑΞΕΣΟΥΑΡ,ΕΩΣ 50%ΜΑΓΙΟ

POP SHOP ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 459 Κ ΣΜΥΡΝΗΣ 26103610160 20%ΑΝΔΡΙΚΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ-ΚΑΛΤΣΕΣ-ΚΑΛΣΟΝ,20%ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΕΣΩΡΟΥΧΑ-ΜΑΓΙΟ

ALEXANDRA LINGERIE JUST FOR YOU ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΓΟΥΝΑΡΗ 78 6949374035 ΠΥΤΖΑΜΕΣ 15Ε,ΕΣΩΡΟΥΧΑ ΑΠΌ 2Ε,ΣΟΥΤΙΕΝ ΑΠΌ 8Ε,ΒΟΧΕΡ ΑΠΌ 3Ε

e smart H/Y ΜΑΙΖΩΝΟΣ 133-135 2610222262 20% ΣΕ ΑΞΕΣΟΥΑΡ, 5% SERVICE

Update PC H/Y ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 95Α & ΑΛ. ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 2610200123 15% SERVICE

GAMEBUSTER Η/Υ ΓΟΥΝΑΡΗ 107 2610624583 10% ΕΩΣ 30%

RIOTECH Η/Υ ΑΘΗΝΩΝ 20,ΡΙΟ 2610995158 20% ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ,10% ΜΕΤ/ΜΕΝΑ LAPTOP ,25% ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

EURONICS ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 21,ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 46 2610276600,26102 25% ΣΕ ΌΛΑ

DIGITALIFE ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΚΡΕΣΤΑΙΝΩΝ 1 & ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 2610520140 15% ΣΕ ΌΛΑ

XRISTOPOULOS ELECTRONICS ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 16 2610340330 15% ΣΕ ΌΛΑ

ΦΛΟΓΕΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΟΛΩΜΟΥ 70,ΚΑΝΑΚΑΡΗ 156 5% ΕΩΣ 15% ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΟ ΕΙΔΟΣ

ROBAX STORES ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΣΚΛΑΒΟΥ Κ ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΜΑΡΑΚΗ ΜΠΟΖΑΙΤΙΚΑ 2611810268 10% ΣΕ ΌΛΑ ΕΚΤΟΣ ΑΠΌ ΑΥΤΆ ΠΟΥ ΕΊΝΑΙ ΣΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

ALFACARE A.E. ΙΑΤΡΙΚΑ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 5 ΡΙΟ & ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 46 ΠΑΤΡΑ 2610323235 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΣΕ ΣΤΗΘΟΣΚΟΠΙΑ

HEALTH AND BEAUTY ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 83 2610221514 15% ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ 10% ΣΕ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ

5CLEAN PATRAS ΚΑΘΑΡΙΣΤΗΡΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΡΑ 10 2610426031 40% ΣΕ ΌΛΑ

ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 134 2613 016048 10% ΕΩΣ 20% ΣΕ ΌΛΑ

LAXMI ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 264 Κ ΒΟΤΣΗ 2610622255 20% ΣΕ ΌΛΑ

ΡΟΔΟΣΤΑΛΙΣ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ 25 2610240597 20% ΣΕ ΌΛΑ

ΡΟΥΠΑΣ HAIRSHOPS ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 274, ΜΑΙΖΩΝΟΣ 29-35, ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 96 2610274987 5% ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΕΙΔΗ

AΡΩΜΑ KAΠNOY ΚΑΠΝΟΠΩΛΕΙΟ ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 100,ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 46,ΛΕΩΦ ΑΘΗΝΩΝ 5Α, ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 98-104 2610006528,2610343424,2614019351, 2614014059 15% ΣΤΑ ΕΙΔΗ ΔΩΡΟΥ

ΚΑΡΑΜΕΛΟΚΟΣΜΟΣ ΚΑΡΑΜΕΛΕΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 189 2610271492 12% ΣΕ ΌΛΑ

EURONUTS ΚΑΦΕΔΕΣ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 32 6937488487 10% ΣΕ ΌΛΑ

Καφεκοπτείο Αβερωφ ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΓΟΥΝΑΡΗ 19 2610275071 10% ΕΩΣ 12%

ΓΙΑΝΝΙΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΣΩΜΕΡΣΕΤ 107 ΡΙΟ, ΑΣΤΙΓΓΟΣ 88-90 ΠΑΤΡΑ 2610992221, 2610435322 20%LOWER,PROFICIENCY

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ-ΔΗΜ. ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ ΚΕΝΤΡΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 38 2610433297 50%ΣΤΑ ΔΙΔΑΚΤΡΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΒΡΑΜΗΣ&ΣΙΑ Ε.Ε ΚΕΡΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ά 4 2616009060 ,6980099021 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ROROS ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 242B 2610621815 5% ΣΤΑ ΧΡΥΣΑ, 10% ΣΤΑ ΑΡΓΥΡΑ, 10% ΣΤΑ ΡΟΛΟΓΙΑ

HAND MAKE YOUR DAY ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ ΒΟΤΣΗ 15 2610240323 20% ΣΕ ΌΛΑ

EPAVLIS ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 118 & ΓΟΥΝΑΡΗ 2610271761 10%-15% ΣΕ ΌΛΑ

ΚΑΛΟΓΕΡΑΤΟΣ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 110 2610277075 30% ΣΕ ΌΛΑ

INSIDE HOME ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 137 6971753259 10% ΣΕ ΌΛΑ

ΚΤΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΤΣΑΜΑΔΟΥ 86 2610340525 ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ 20-30%, ΚΟΥΡΤΙΝΕΣ 15%, ΧΑΛΙΑ 20%

SWEET NAILS ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ-ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ ΝΟΤΑΡΑ 94-ΑΓΥΙΑ 2611104208 10%ΣΤΟ ΜΑΝΙΚΙΟΥΡ,ΠΕΝΤΙΚΙΟΥΡ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΑΓ ΑΝΔΡΕΟΥ 191 2610322060,26103 20%ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ,25%ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΧΕΙΡΟΣ

MUSIC STATION ΜΟΥΣΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 34 2610222411 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ

ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ ΟΠΤΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 297 & ΠΑΤΡΕΩΣ 2610620049 20% ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΣΕΩΣ

ΠΙΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΟΠΤΙΚΑ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ 18 2610222620 30% ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ, 20% ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΜΕ 3 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ΜΗΝΙΑΙΩΝ ΦΑΚΩΝ ΔΩΡΟ ΤΟ ΥΓΡΟ

ΚΙΡΚΩΦ ΟΠΤΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 305,ΚΟΡΙΝΘΟΥ 230 2610270592,26102 30%ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ-ΣΚΕΛΕΤΟΙ,ΗΛΙΟΥ

VISION SPOT ΟΠΤΙΚΑ ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ &ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΩΝ 35 2610435565 20% ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ ΚΑΙ ΟΡΑΣΕΩΣ

ΚΑΜΙΣΗΣ ΟΠΤΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 287 2610225526 20%ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ,ΗΛΙΟΥ

ΟΠΤΙΚΑ-ΟΡΑΣΗ ΟΠΤΙΚΑ ΠΑΤΡΕΩΣ 40Α 2610621070 50%ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΑΚΟΥΣ, 40%ΓΥΑΛΙΑ ΗΛΙΟΥ

SUNBLOCK ΟΠΤΙΚΑ ΡΑΔΙΝΟΥ 6 2610243910 20% ΣΕ ΌΛΑ

OTTICA ΠΑΠΑΝΔΡΙΑΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΟΠΤΙΚΑ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 34 2610623263 20%-25% ΣΕ ΓΥΑΛΙΑ Κ ΆΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΕΝΤΟΣ

ΔΕΛΕΓΚΟΣ ΟΠΤΙΚΑ ΟΠΤΙΚΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 15,ΜΑΙΖΩΝΟΣ 80 2610313388,26102 25%ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥ

ΤΟΜΑΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΟΠΤΙΚΑ ΑΘΗΝΩΝ 72 25% ΕΩΣ 30% ΣΕ ΠΑΡΟΧΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΟΠΤΟΜΕΤΡΗΣΗ Κ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

OPTICCENTER ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΟΠΤΙΚΑ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 100 2610221721 30% ΣΕ ΌΛΑ ΠΛΗΝ ΦΑΚΩΝ ΕΠΑΦΗΣ & ΥΓΡΩΝ

ΕΥΤΥΧΙΑ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΟΥΛΕΛΗ ΟΠΤΙΚΑ ΠΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α20 2610270693 25% ΓΥΑΛΙΑ ΟΡΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΗΛΙΟΥ

PREGO JUNIOR ΠΑΙΔΙΚΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 248 2611811977 10%ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΙΔΗ

PAPINO ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΚΟΛΟΚΩΤΡΩΝΗ 19-23 2610220576 10% ΣΕ ΌΛΑ

ΖΟΥΖΟΥΝΙ ΠΑΙΔΙΚΟ ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 159 2610277399 10% ΣΕ ΌΛΑ

ΣΤΟΛΕΣ ΠΑΓΩΝΗΣ ΣΤΟΛΕΣ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 75 2610220541 ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΡΟΜΠΕΣ 25 € MEDICAL-NURSING SCRUB SETS 42 €

FINOSTROM ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 101 2610273533 20% ΕΩΣ 35%

ΒΙΟΣΤΡΩΜ ΓΑΛΑΝΗΣ ΣΤΡΩΜΑΤΑ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ 9 2610271074, 6944299988 ΣΤΡΩΜΑΤΑ-ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ 22%, ΚΡΕΒΑΤΙΑ 15%, ΠΟΥΦ 20%

ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΛΟΧ. ΜΕΝΟΥΝΟΥ 19 2610242842 ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗ 153 2610338038 10% ΣΕ ΌΛΑ

SPEEDEX ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 288,ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ 48,ΠΛ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 17 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑ 2610333977,2611811411,2693306721 1.7 Ε ΑΠΌ 12Ε ΣΕ ΔΕΜΑΤΑ ΕΩΣ 2ΚΙΛΑ ΓΙΑ ΧΕΡΣΑΙΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ 7.5Ε ΓΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ

ΦΥΛΑΞΕ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΤΡΕΩΣ 55 2610276555 10% ΣΕ ΌΛΑ

ΕLEGANT SHOES ΥΠΟΔΗΣΗ ΕΛΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 47 2610427633 15% ΕΩΣ 20% ΣΕ ΌΛΑ

ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΥΠΟΔΗΣΗ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 106 2610226360 20% ΣΕ ΌΛΑ

SHOELAND ΥΠΟΔΗΣΗ ΕΡΜΟΥ 39-43 2610279455 20% ΣΕ ΌΛΑ ΤΑ ΥΠΟΔΗΜΤΑ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΟ-ΒΑΦΕΙΟ ΙΤΕΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΣΩΤΗΡΟΣ 4,ΛΕΥΚΑ 2610520521 15% ΣΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ Κ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

WATEREVOLUTION ΦΙΛΤΡΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΝΑΚΑΡΗ 207 2610346389 20%ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

TAKISFOUSEKIS ΦΩΤΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 63 2610453633 10% ΣΕ ΌΛΑ

COPY CORNER ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ ΠΛ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 27 2610271116 10% ΚΑΙ ΠΑΝΩ ΣΕ ΌΛΑ

FANTASY CLEANING ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ 94 2610316298 15% ΣΕ ΌΛΑ

ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΛΥΡΗ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ-ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΜΑΙΖΩΝΟΣ 30 2610224446 20% ΣΕ ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ-MAIL-FAX-SCANING