«Welcome to up»: Ένα μεγάλο «φοιτητικό χωριό»

Λίγες ημέρες απομένουν για το «Welcome to up» και η Πανεπιστημιακή Κοινότητα ετοιμάζεται πυρετωδώς για να υποδεχθεί τους πρωτοετείς φοιτητές της στο πλαίσιο του τριήμερου Φεστιβάλ που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων.

Ομάδες, Δομές και Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πατρών θα βρίσκονται επί ποδός, καθ’ όλη τη διάρκεια του τριημέρου με περίπτερα στους χώρους του Φεστιβάλ, και μέλη που θα καλωσορίζουν τους πρωτοετείς φοιτητές, θα τους ενημερώνουν για όσα θα δουν, θα ακούσουν και θα ζήσουν την περίοδο των ακαδημαϊκών τους σπουδών, θα τους γνωρίσουν δράσεις που μπορούν να τους κεντρίσουν το ενδιαφέρον, να αναδείξουν τα ταλέντα τους, ή να εκφράσουν την ανάγκη τους για εθελοντισμό και προσφορά, και θα τους κατατοπίσουν για δομές που μπορούν να τους στηρίξουν ανά πάσα στιγμή. Πέριξ του «Πάρκου της Ειρήνης» δημιουργείται με αυτό τον τρόπο ένα μεγάλο και ενθουσιώδες «φοιτητικό χωριό». Μια μεγάλη γιορτή με τους φοιτητές σε πρώτο πλάνο αναμένεται να ανεβάσει τους «παλμούς» της Πανεπιστημιούπολης και να γίνει πόλος έλξης πολλών Πατρινών, όλων των ηλικιών, κυρίως όμως της νεολαίας.

Συμμετέχουσες Ομάδες-Δομές-Δράσεις

Στο «Welcome to up» και στο πλαίσιο της δράσης We Love UP με την οποία το Πανεπιστήμιο συστήνεται στους φοιτητές του και ανοίγει τις πύλες του στους Πατρινούς, συμμετέχουν:

UPFM - https://upfm.upatras.gr/

Από την κεντρική σκηνή του μεγάλου φοιτητικού χωριού πέριξ του Πάρκου της Ειρήνης που βρίσκεται στο επίκεντρο των εκδηλώσεων θα εκπέμπει ζωντανά ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστήμιου Πατρών, ο UPFM. Μέσα από ποιοτικές μουσικές παραγωγές, πολιτιστικά σχόλια, ειδήσεις της Πανεπιστημιακής κοινότητας και της ευρύτερης περιοχής αλλά και εκλαϊκευμένες εκπομπές για θέματα υγείας, περιβάλλοντος κ.λπ., δημιουργήθηκε ένα διαφορετικό ραδιόφωνο που προβάλει το Πανεπιστήμιο και τις δυνατότητες του. Οι μουσικοί παραγωγοί του ραδιοφωνικού σταθμού UPFM είναι αποκλειστικά φοιτητές/τριες και εργαζόμενοι/ες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο - https://gym.upatras.gr/

Το Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Πατρών θα συμμετέχει και τις τρεις ημέρες του Φεστιβάλ με δικό του περίπτερο, όπου θα γίνεται εκτενής ενημέρωση για τις εγκαταστάσεις, τα προγράμματα και τις παροχές του Γυμναστηρίου προς τους φοιτητές, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και επίδειξη αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.λπ.) με επί τόπου παιχνίδια!

IEEE Student Branch - http://ieee.upatras.gr/

To IEEE Student Branch – University of Patras είναι το φοιτητικό́ παράρτημα του IEEE στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Το IEEE αποτελεί́ τον μεγαλύτερο παγκοσμίως οργανισμό́ επιστημόνων τεχνολογίας. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών το φοιτητικό́ παράρτημα του IEEE αριθμεί περισσότερους από́ 70 ενεργούς εθελοντές, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην διοργάνωση εκδηλώσεων και δράσεων. Στο περίπτερό του θα παρουσιαστούν εκδηλώσεις και δράσεις που σχετίζονται τόσο με τον ακαδημαϊκό́ όσο και με τον επαγγελματικό́ κόσμο και είναι ανοιχτές σε όλο το φοιτητικό́ κοινό́ και όχι μόνο.

Λέσχη Ρομποτικής - http://robotics.upatras.gr/

Η Λέσχη Ρομποτικής ανήκει στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι ερευνητικές της δραστηριότητες και οι αναζητήσεις της, για τις οποίες θα ενημερώνουν στο περίπτερο, περιλαμβάνουν έλεγχο ρομπότ, σχεδιασμό κίνησης, χειρισμό μη άκαμπτων υλικών, μεταμορφωμένα ρομπότ, βιομηχανικούς αυτοματισμούς, συστήματα αποκατάστασης, γραφικά υπολογιστών και μικροχειρισμό.

Φοιτητική ομάδα φαρμακευτικής GPSF – UoPatras - https://gpsf.gr

H Ένωση Φοιτητών Φαρμακευτικής Ελλάδας είναι μια μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική, μη συνδικαλιστική οργάνωση, στην οποία μπορούν να συμμετέχουν προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι διδάκτορες που φοιτούν σε Τμήματα Φαρμακευτικής Ελληνικών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων. Η GPSF έχει Παράρτημά της έως τώρα στην Πάτρα (GPSF Patras) και έχει την τιμή να εκπροσωπεί και να συμπεριλαμβάνει σε δια ζώσης και online δράσεις της φοιτητές όχι μόνο της Φαρμακευτικής Πατρών αλλά και γενικά φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών. Στο περίπτερο οι φοιτητές θα ενημερωθούν για τις ανοιχτές δράσεις της ομάδας, και για τις δυνατότητες απόκτησης γνώσης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων τους μέσα σε ένα φιλικό και ευχάριστο κλίμα.

ΕΘΕΞΙΣ - https://www.facebook.com/ ethexis.uop/

Το «παρών» με περίπτερο θα δώσει και η εθελοντική ομάδα φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών ΕΘΕΞΙΣ. Δημιουργήθηκε με στόχο να αναδείξει τον εθελοντισμό ως τρόπο ζωής, έκφρασης και νοοτροπίας. Μέσα από τις δράσεις της οι φοιτητές αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής τους τόσο εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο και εκτός, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για να εξελιχθούν σε ενεργούς πολίτες. Η ομάδα δραστηριοποιείται με γνώμονα 3 αξίες: την κοινωνική προσφορά, την προστασία του περιβάλλοντος και την επαγγελματική ηθική των μελλοντικών επιστημόνων στην κοινωνία. Τέλος, αποσκοπεί στη δημιουργία ενεργών εθελοντικών πυρήνων σε όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών, οι οποίοι θα μπορούν να αυτενεργούν ελεύθερα, προσανατολίζοντας τις δραστηριότητές του στις ανάγκες των φοιτητών του τμήματός τους.

Mindspace Patras - https://www.mindspace.gr

To Mindspace είναι ένας σύλλογος επιχειρηματικότητας και καινοτομίας φοιτητών και νεαρών αποφοίτων, ο οποίος δραστηριοποιείται στην Αθήνα και στην Πάτρα. Σκοπός του Mindspace είναι η ανάδειξη της επιχειρηματικότητας ως επιλογή στους φοιτητές και η υποστήριξη των ιδεών και των ομάδων τους. Η Mindspace διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις και workshop με θέμα την επιχειρηματικότητα όπως το “How to Start a Startup”, το “Positivity Catalyst” το διεθνές Fuck Up Nights-Stories about Failure, ενώ σε συνεργασία με τη PATRASIQ, οργανώνονται διάφορες παράλληλες εκδηλώσεις και workshops καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους.

ΚΕΔΜΟΠ - https://www.xarisezoi.gr

Το «Κέντρο Προώθησης Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών και Κυτταρικών Θεραπειών» θα συμμετέχει στο Φεστιβάλ και θα ενημερώνει για τη μεταμόσχευση μυελού των οστών συμβάλλοντας στην προσέλκυση και εγγραφή δοτών Μυελού των Οστών στην Ελληνική και Παγκόσμια Δεξαμενή εθελοντών Δοτών. Το ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή», ως μονάδα του Ινστιτούτου Κυτταρικών Θεραπειών του Π.Ε.Κ. του Πανεπιστημίου Πατρών, pek.upatras.gr, διευρύνει συνεχώς τις επιστημονικές δραστηριότητές του με γνώμονα τον άνθρωπο και τη δημόσια υγεία.

Κοινωνική Μέριμνα - https://socialwelfare.upatras. gr/

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών, στοχεύει στην ενίσχυση των Δομών Κοινωνικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών και την υποστήριξη των Φοιτητών που προέρχονται από Ευαίσθητες/Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες. Στο περίπτερο θα ενημερώνει τους φοιτητές για τους σκοπούς της που είναι η παροχή ισότιμης εκπαίδευσης, ευκαιριών και προσβασιμότητας σε όλους τους Φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Έρευνας, Τμήμα Απασχόλησης, Σταδιοδρομίας και Διασύνδεσης - https://www.cais.upatras.gr/

Στρατηγικός στόχος της Διεύθυνσης είναι η μεθοδική και αποτελεσματική διαχείριση και ο διοικητικός συντονισμός των ακαδημαϊκών και εκπαιδευτικών θεμάτων που αφορούν σε εγγραφές, μετεγγραφές, κατατάξεις φοιτητών, Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών, Προγράμματα Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών, μεταδιδακτορική έρευνα, θέματα απονομής τίτλων σπουδών, υποστήριξης προγραμμάτων και διαδικασιών διεθνών σπουδών και συναφών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου.

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης - https://praktiki.upatras.gr/

Ο κύριος στόχος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης (ΓΠΑ) του Πανεπιστημίου Πατρών, είναι η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης που προσφέρεται στον φοιτητή, μέσω του θεσμού της Πρακτικής Άσκησης. Οι φοιτητές θα ενημερώνονται για θέματα που αφορούν τις δράσεις και τις παροχές του Γραφείου. Η Πρακτική Άσκηση συμβάλλει στην εξωστρέφεια των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών και στην πιο ουσιαστική επικοινωνία με τις επιχειρήσεις.

Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης https://library.upatras.gr/

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης Πανεπιστημίου Πατρών έχει ως αποστολή της την υποστήριξη, προβολή και διάχυση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του συνόλου των μελών της κοινότητάς του, και την σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και την ευρύτερη επιστημονική κοινότητα σε περιφερειακό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Φοιτητική Εθελοντική Αιμοδοσία

Ομάδα Φοιτητών και Ιατρών σε συνεργασία με τους Συλλόγους Φοιτητικής Εθελοντικής Αιμοδοσίας Αθηνών και Ιωαννίνων θα ενημερώνει τους φοιτητές για την εθελοντική αιμοδοσία και τη σημασία της με στόχο την προσέλευση εθελοντών αιμοδοτών και τη δημιουργία της πρώτης Φοιτητικής Εθελοντικής Ομάδας στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Συνήγορος του Φοιτητή- https://synigorosfoititi. upatras.gr/

Ο «Συνήγορος του Φοιτητή» είναι ένας εξειδικευμένος θεσμός που λειτουργεί και στο Πανεπιστήμιο Πατρών και αποσκοπεί στη διαμεσολάβηση μεταξύ, από τη μία πλευρά των φοιτητριών και φοιτητών και από την άλλη θεσμικών οργάνων, διδασκόντων/ουσών, υπηρεσιών ή στελεχών του Πανεπιστημίου, όταν υπάρχει κάποια δυσεπίλυτη διχογνωμία, διαφοροποιημένη προσέγγιση που οδηγεί σε αποκλίνουσες εκτιμήσεις για τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν ή κάποια καταγγελία. Με βάση το νομικό πλαίσιο το γραφείο του Συνηγόρου του φοιτητή “δεν έχει αρμοδιότητα σε θέματα εξετάσεων και βαθμολογίας”.

