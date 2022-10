Στο «Welcome to up»: Αυτοί που κατέκτησαν την επιτυχία και αυτοί που εξαγοράστηκαν από κολοσσούς

Τρεις διακεκριμένοι Πατρινοί- απόφοιτοι του Πανεπιστημίου της Πάτρας, που κατέκτησαν την επιτυχία, δίνουν το «παρών» στο «Welcome to up», το τριήμερο Φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που πραγματοποιείται το τριήμερο 14-15 και 16 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων.

Πρόκειται για "έξυπνα μυαλά" που πρωτοπόρησαν στον τομέα τους και ήδη δρέπουν δάφνες σε διεθνές και σε εθνικό επίπεδο.

Ο λόγος για τον Γιώργο Σιδηρόπουλο, συνιδρυτή της Think Silicon, η εξαγορά της οποίας, από την -εισηγμένη στο NASDAQ εταιρεία- Applied Materials. αποτέλεσε το 2020 την ιστορικά μεγαλύτερη μέχρι εκείνη τη στιγμή εξαγορά στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα, τον Ηλία Κοκκίνη εκ των συνιδρυτών της μεγάλης ελληνικής startup Accusonus, που εξαγοράστηκε από τη Meta Platforms, μητρική του Facebook και τον διακεκριμένο Υποστράτηγο του Πυροσβεστικού Σώματος Νίκο Ρουμελιώτη, απόφοιτο του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών.

Οι τρεις απόφοιτοι του Ιδρύματος που έχουν καταφέρει να ανοίξουν δρόμους και να κατακτήσουν την επιτυχία επενδύοντας σε πρωτοποριακές ιδέες, θα μοιραστούν με τους φοιτητές τις εμπειρίες τους και θα δώσουν κατευθύνσεις, ενώ το Πανεπιστήμιο θα παρουσιάσει στους φοιτητές τα βιομηχανικά διδακτορικά του, στην ίδια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας, στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, 15/10/2022.

Τα βιομηχανικά Διδακτορικά του Πανεπιστημίου Πατρών θα παρουσιάσει ο κ. Δημήτρης Μούρτζης - Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

MSc, Διευθύνων Σύμβουλος , Συνιδρυτής της Think Silicon Α.Ε., Πρόεδρος της Applied Materials Ελλάδας.

Ο Γιώργος ξεκίνησε την καριέρα του ως μηχανικός στην ATMEL, όπου σχεδίαζε ολοκληρωμένα κυκλώματα (chip) για Bluetooth και Wi-Fi και συμμετείχε στο σχεδιασμό πολλών σχεδίων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων που έφτασαν στην αγορά στους τομείς των ασύρματων επικοινωνιών (wifi, Bluetooth) και VoIP. Στην πορεία συνέχισε ως μηχανικός να σχεδιάζει επεξεργαστές γραφικών για τη Think Silicon, αναπτύσσοντας τους επεξεργαστές γραφικών εξαιρετικά χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας της εταιρείας. Αντιλαμβανόμενος την ιδιαίτερη προσοχή που θα έπρεπε να δοθεί στον τομέα της επιχειρηματικής ανάπτυξης της εταιρείας συνέχισε την καριέρα του σε αυτό τον τομέα.

Ως Διευθύνων Σύμβουλος της Think Silicon ήταν υπεύθυνος για την εταιρική στρατηγική, την επιχειρηματική ανάπτυξη, τη χρηματοδότηση, τις πωλήσεις και τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Think Silicon εξαγοράστηκε από τον Αμερικάνικο τεχνολογικό κολοσσό Applied Materials τον Απρίλιο του 2020 και ο Γιώργος πλέον παλεύει να διατηρήσει τον startup χαρακτήρα της εταιρείας προκειμένου να αναπτύξει δυναμικά την επιχείρηση και την ομάδα.

ΗΛΙΑΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ

Το ονομά του έγινε πασίγνωστο μετά την εξαγορά της μεγάλης ελληνικής startup Accusonus, από τη Meta Platforms, μητρική του Facebook.

Η ελληνική startup Accusonus έχει αναπτύξει πρωτοποριακές εφαρμογές επεξεργασίας ήχου και απευθύνεται πλέον στην παγκόσμια αγορά, ενώ οι δραστηριότητές της είναι συμπληρωματικές του μεγάλου αμερικανικού ομίλου.

Επικεφαλής της εταιρείας ήταν και παραμένουν οι ιδρυτές της Ηλίας Κοκκίνης, Αλέξανδρος Τσιλφίδης, και Michael Tzannes.

Η εξαγορά ήταν η 16η κατά σειρά εξαγορά ελληνικής startup από ξένο όμιλο και μία από τις σημαντικότερες όσον αφορά τα οικονομικά μεγέθη, την επιχειρηματική σημασία της και τις προοπτικές που ανοίγει για την ανάπτυξη του κλάδου ψηφιακής τεχνολογίας στην Ελλάδα

Η Accusonus ιδρύθηκε το 2013 από τους Αλέξανδρο Τσιλφίδη και Ηλία Κοκκίνη. Λίγο αργότερα μπήκε ως συνιδρυτής και angel investor ο Ελληνοαμερικάνος Michael Tzannes, πρώην CEO της Aware Inc, της εταιρείας που πρωτοστάτησε στην ανάπτυξη της τεχνολογίας DSL

Πέραν των ιδρυτών της, σημαντικός μέτοχος είναι το fund PJ Tech Catalyst της Τρ. Πειραιώς, το οποίο έχει συμμετοχή 7% και θα μεταβιβάσει αυτό το ποσοστό στην Meta Platforms-Facebook.

Από το ξεκίνημα των εργασιών της η Accusonus ειδικεύτηκε στις καινοτόμες τεχνολογίες επεξεργασίας ψηφιακού ήχου, αναπτύσσοντας προϊόντα και εφαρμογές για επαγγελματίες και απλούς καταναλωτές που κάποια στιγμή ασχολούνται με την παραγωγή ήχου, video και μουσικής.

ΝΙΚΟΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ

Ο Πατρινός Νίκος Ρουμελιώτης προήχθη στο βαθμό του υποστράτηγου του Πυροσβεστικού Σώματος και ανέλαβε Συντονιστής Δυτικής Ελλάδος Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων, με έδρα την Πάτρα μετά από μια μακρά και αναγνωρισμένη καριέρα προσφοράς στον συνάνθρωπο.

Πρόκειται για έναν έμπειρο και μάχιμο αξιωματικό της Πυροσβεστικής με πολλές περγαμηνές . Ο Νίκος Ρουμελιώτης έχει υπηρετήσει για αρκετά χρόνια στην 6η Ε.Μ.Α.Κ. στην οποία έχει διατελέσει και Διοικητής αλλά και ως Διοικητής Π.Υ. Ζακύνθου , Προϊστάμενος στο Πεζοπόρο Τμήμα Δυτικής Ελλάδας , στην Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Πατρών, Π.Υ. Α/Δ Αράξου , Π.Κ. Ικαρίας, Διοικητής Αχαΐας και Περιφερειακός Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Πατρών .

Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη

