«Welcome to up»: Επιτυχημένοι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών δείχνουν τον δρόμο

Το Πανεπιστήμιο Πατρών είναι ένα από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που διακρίνονται για την παραγωγή έρευνας υψηλού επιπέδου με βάση τα διεθνή πρότυπα αλλά και τη σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγή. Αυτό το καθιστά έναν υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικό και ερευνητικό πυλώνα της χώρας, ο οποίος παρέχει στους αποφοίτους του όλα τα «όπλα» που απαιτούνται ώστε να κατακτήσουν κορυφές και διακρίσεις, ιδίως στον τομέα της καινοτομίας.

Από το «Welcome to up», το τριήμερο Φεστιβάλ υποδοχής πρωτοετών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών, που πραγματοποιείται το τριήμερο 14-15 και 16 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων, δεν θα μπορούσαν να λείπουν οι απόφοιτοι του Ιδρύματος, ιδίως δε αυτοί που έχουν καταφέρει να ανοίξουν δρόμους και να κατακτήσουν την επιτυχία επενδύοντας σε πρωτοποριακές ιδέες. Διακεκριμένοι στον τομέα τους απόφοιτοι του Πανεπιστημίου Πατρών και startuppers «μοιράζονται» λοιπόν με τους φοιτητές τις εμπειρίες τους και δίνουν κατευθύνσεις, ενώ το Πανεπιστήμιο παρουσιάζει στους φοιτητές τα βιομηχανικά διδακτορικά του, σε μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Νέο Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας, στις 12 το μεσημέρι του Σαββάτου, 15/10/2022. Ομιλητές της πολύ ενδιαφέρουσας εκδήλωσης που στόχο έχει να μεταγγίσει γνώση, εμπειρία και ενθουσιασμό, με “know how" αφηγήσεις, σε μια εξωστρεφή πρωτοποριακή διοργάνωση που στοχεύει να γίνει θεσμός θα είναι οι:

Ηλίας Κοκκίνης (συνιδρυτής της Accusonus, η οποία εξαγοράστηκε από την Facebook)

Γιώργος Σιδηρόπουλος (συνιδρυτής της Think Silicon, η οποία όταν εξαγοράστηκε από την Applied Materials, αποτέλεσε την μεγαλύτερη εξαγορά ελληνικής startup εταιρείας)

Νίκος Ρουμελιώτης (υποστράτηγος Πυροσβεστικού Σώματος)

Τα βιομηχανικά Διδακτορικά του Πανεπιστημίου Πατρών παρουσιάζει ο κ. Δημήτρης Μούρτζης - Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η είσοδος είναι ελεύθερη

