«Το φθινόπωρο πάμε Πάτρα»: Η επίσημη παρουσίαση του «Welcome to up», της μεγάλης γιορτής που «ανοίγεται» στη χώρα!

Με ένα Φεστιβάλ που δεν έχει προηγούμενο στην Ελλάδα και ανοίγει «παράθυρο» για αντίστοιχου επιπέδου διοργανώσεις, η Πάτρα υποδέχεται στις 14, 15 και 16 Οκτωβρίου τους πρωτοετείς φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου της στήνοντας ένα μεγάλο «φοιτητικό χωριό» στην Πανεπιστημιούπολη, μεταφέροντας τον παλμό του Πανεπιστημίου στην πόλη, διασυνδέοντας το Ανώτατο Εκπαιδευτικό της Ίδρυμα με τα αξιοθέατα, τις αρχαιότητες, την αγορά και τις επιχειρήσεις της, υποδεχόμενη κορυφαίους επιστήμονες διεθνούς κύρους αλλά και γνωστούς καλλιτέχνες που θα δώσουν ρυθμό και ένταση στη μεγάλη γιορτή.

Welcome to UP, λοιπόν, για πρώτη φορά στην Πάτρα με εύρος αναφοράς σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για μια πρωτοποριακή και φιλόδοξη πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων.

Το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών είναι μια πολυεπίπεδη διοργάνωση, η οποία, φέρνει κοντά τους φοιτητές με ομάδες και δράσεις, επιστήμονες και καλλιτέχνες, στέκια και ενδιαφέροντα σημεία, εκατοντάδες επιχειρήσεις της Εστίασης της Αναψυχής και του Εμπορίου (συμμετέχουν με εκπτωτικά κουπόνια) και βεβαίως με την ίδια την πόλη, την Πάτρα της νεολαίας και των φοιτητών, της καινοτομίας και της δράσης, της εξωστρέφειας και της δημιουργίας.

Το «Welcome to UP» φέρνει όμως και τους Πατρινούς κοντά στο Πανεπιστήμιο, το οποίο ανοίγει σε όλους τις πύλες του με ελεύθερη είσοδο για να συμμετέχουν σε συνέδρια και συναυλίες, να παρακολουθήσουν πρεμιέρες, να συναντηθούν και να συνομιλήσουν με την ακαδημαϊκή κοινότητα που αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα πλεονεκτήματα της Πάτρας και μια από τις πλέον ελπιδοφόρες προοπτικές της.

Ετοιμαστείτε, λοιπόν, για τρεις ημέρες με μεγάλα μουσικά events, κινηματογραφικές προβολές σε συνεργασία με το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας, για ένα διεισδυτικό ερευνητικό Διεθνές Συνέδριο με αφορμή τα 100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή και για συναντήσεις με τα «έξυπνα μυαλά» του Πανεπιστημίου που έκαναν πράξη την επιτυχία.

Ετοιμαστείτε να δείτε φοιτητές να «δοκιμάζουν» την πόλη με δράσεις όπως το «Taste the city» που τους συστήνει τα εστιατόρια και τα καταστήματα αναψυχής της Πάτρας με ειδικά μενού σε ειδικές τιμές, ή με διαδρομές όπως το «Magic Bus Patras Tour» και «Ξενάγηση μετά περιπάτου» που θα τους γνωρίσει τα εμβληματικά σημεία της πόλης.

Όσο για τη μουσική; To μεγάλο πάρτι αρχίζει και έχει τους ήχους του Πάνου Μουζουράκη, των Locomondo και των 15-50 αλλά και των DJ΄s Zyrak και Romanos και των Nandra!

«Το φθινόπωρο πάμε Πάτρα»

Για το πλαίσιο και τις στοχεύσεις της μεγάλης αυτής διοργάνωσης που πραγματοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μίλησαν σήμερα (Δευτέρα 10-10-2022) στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου που δόθηκε στην αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστος Μπούρας, o Aντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου κ. Ανδρέας Φίλιας, ο Δήμαρχος Πατρέων κ. Κώστας Πελετίδης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Αχαΐας κ. Πλάτωνας Μαρλαφέκας, ο Αντιδήμαρχος Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Μελετών Έργων Πρασίνου, Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων, κ. Νίκος Ασπράγκαθος, ο κ. Βαγγέλης Πολίτης –Στεργίου, Πρόεδρος του Ιδρύματος Τοπάλη, ο κ. Χριστόφορος Κροντηράς, Καθηγητής του Τμήματος Φυσικής και πρόεδρος της Επιτροπής Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου με την Πάτρα, ο κ. Μάρκος Μαραγκός, Αντιπρύτανης Φοιτητικής Μέριμνας - Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής ΠΓΝΠ και η κα. Έλλη Λεμονίδου, Επιστημονική υπεύθυνη του συνεδρίου για το 1922 και τη Μικρασιατική καταστροφή.

-Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών: Να εξελιχθεί ο θεσμός στο «Καρναβάλι του Φθινοπώρου»