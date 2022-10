Μagic bus tour: Πήγαμε βόλτα στην Πάτρα με το ανοικτό λεωφορείο του Welcome to up-ΦΩΤΟ- ΒΙΝΤΕΟ

Μια ιδιαίτερη βόλτα - ξενάγηση μας προσφέρει το ανοικτό λεωφορείο του Welcome to up!

Το κάμπριο πούλμαν έχει τον δικό του ξεχωριστό ρόλο στους δρόμους της Πάτρας και σχετίζεται με το διήμερο φεστιβάλ του Welcome to up του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το λεωφορείο με ανοιχτή οροφή, κάνει κυκλικές διαδρομές καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας από τις 12:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ. στην Πάτρα, για να ανακαλύψουν οι φοιτητές τους θησαυρούς της πόλης, τα εμβληματικά σημεία της (Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου, Καρναβαλικό Εργαστήρι, Ρωμαϊκό Ωδείο, Αρχαιολογικό Μουσείο κ.α.). Οι στάσεις θα συνδυάζονται με επί τόπου ξεναγήσεις,

Στάσεις επιβίβασης - αποβίβασης:

Πανεπιστημιούπολη – Πάρκο της Ειρήνης

Γέφυρα

Μαρίνα Ηρώων Πολυτεχνείου

Μώλος Αγ. Νικολάου

Ι.Ν. Αγ. Ανδρέα – Γλυπτοθήκη Δήμου Πατρέων

Καρναβαλικό Εργαστήρι

Παμπελοποννησιακό Στάδιο

Ρωμαϊκό Ωδείο

Αρχαιολογικό Μουσείο

Δείτε εδώ που βρίσκεται το λεωφορείο σε real time