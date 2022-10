Welcome to UP: Κοσμοπλημμύρα το Σάββατο στην Πανεπιστημιούπολη, σε ένα non stop party- Ένα εκπληκτικό ΒΙΝΤΕΟ με τους Locomondo- ΦΩΤΟ

Κοσμοπλημμύρα επικράτησε το Σάββατο στην Πανεπιστημιούπολη με χιλιάδες φοιτητές και Πατρινούς να κατακλύζουν τους χώρους του «Welcome to up» δημιουργώντας ένα μεγάλο χαρούμενο και πολύχρωμο «ποτάμι» που άρχισε να ξεχύνεται με κέφι από την ώρα που ανέβηκαν στη σκηνή οι Nadra και παρέμεινε το ίδιο ορμητικό μέχρι αργά τη νύχτα, με τους Locomondo σε μεγάλη φόρμα να ανεβάζουν τους παλμούς στα ύψη.

Το Φεστιβάλ υποδοχής νέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας έδειξε από την πρώτη μέρα τη μεγάλη δυναμική του, ενώ οι δράσεις του έγιναν μέσα σε λίγες ώρες θέμα συζήτησης στην πόλη με τους Πατρινούς να αγκαλιάζουν το εγχείρημα και τους φοιτητές να παίρνουν με ενθουσιασμό μέρος σε ένα μεγάλο πάρτι, σε μια γιορτή που διοργανώνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και κάνει πράξη την εξωστρέφεια για την πανεπιστημιακή κοινότητα και τη δημιουργική συνεργασία μεταξύ Πανεπιστημίου και πόλης.

Από το πρωί του Σαββάτου η Πανεπιστημιούπολη δονείτο από μουσική με τον μουσικό σταθμό του Πανεπιστημίου, τον Up fm, σε πρώτο πλάνο, ενώ μια σειρά από περίπτερα, αθλήματα, ξεναγήσεις, διαδρομές (το ανοικτό λεωφορείο αγαπήθηκε και «αναστάτωσε» την πόλη), προβολές ταινιών, συζητήσεις και ομιλίες, συνέθεσαν το σκηνικό της διοργάνωσης που πλέον όλοι θέλουν να γίνει θεσμός.

Στο κέντρο της πόλης, το μεγάλων διαστάσεων Timeline που διατρέχει τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας του Πανεπιστημίου Πατρών από το 1964 μέχρι σήμερα, τράβηξε την προσοχή των περαστικών με σύνθημα «Look Up» και έγινε αφορμή για φωτογραφίσεις από χαμηλά αλλά και από ψηλά (drone), ενώ εστιατόρια, fast foods, καφέ, bars της Πάτρας, καλωσόριζαν τους πρωτοετείς φοιτητές δημιουργώντας ειδικά μενού «γνωριμίας» σε ειδικές τιμές, τα εμπορικά καταστήματα παρείχαν επίσης μεγάλες εκπτώσεις σε μια τεράστια γκάμα προϊόντων και το Magic Bus Patras Tour Hop on Hop off bus, το λεωφορείο με ανοιχτή οροφή, έκανε κυκλικές διαδρομές από τις 12:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ. στην Πάτρα, για να ανακαλύψουν οι φοιτητές τα εμβληματικά σημεία της πόλης, μεταφέροντας έτσι το Welcome to up στους δρόμους της.