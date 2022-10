Όλοι «Look UP» στην πλατεία Γεωργίου- To time line στήθηκε στην «καρδιά» της Πάτρας

«Στόχος» των drone και φόντο για φωτογραφίες έγινε ήδη το μεγάλο time line που έχει τοποθετηθεί στην πλατεία Γεωργίου, στην «καρδιά» της Πάτρας, μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων», στο πλαίσιο του Welcome to Up (Φεστιβάλ υποδοχής νέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών) που ιθα διαρκέσει έως τις 16 Οκτωβρίου 2022 με επίκεντρο την Πανεπιστημιούπολη αλλά και με δράσεις που διαχέονται στην πόλη.

Ήδη το time line το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές αλλά και σε πολίτες, έχει κεντρίσει το ενδιαφέρον των περαστικών και έχει γίνει θέμα συζήτησης.

Διατρέχει τους σημαντικότερους σταθμούς της πορείας του Ιδρύματος από το 1964 οπότε και ιδρύθηκε, μέχρι σήμερα και με σύνθημα «Look Up» περιδιαβαίνεται εύκολα από τους πολίτες που σταματούν, διαβάζουν, φωτογραφίζουν και παίρνουν μαζί τους στα κινητά και τις φωτογραφικές τους μηχανές, ένα κομμάτι της ιστορίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος της πόλης.

Ελάτε να «περπατήσουμε» στην ιστορία του Πανεπιστημίου Πατρών, μια ιστορία γεμάτη πρωτιές, καινοτομίες και γνώση, άρρηκτα συνδεδεμένη με την πόλη και την εξέλιξή της.

Το Welcome to UP είναι μια πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλες τις εκδηλώσεις του τριήμερου φεστιβάλ. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Πανεπιστημιούπολη – Πάρκο της Ειρήνης (Είσοδος από Εράσμου)

