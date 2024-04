Αυτή είναι η λέξη που ακούγεται συχνότερα από κάθε άλλη στον πλανήτη

Υπάρχουν αρκετές λέξεις που χρησιμοποιούμε στον καθημερινό μας λόγο, χωρίς καν να το καταλαβαίνουμε. Είναι μία, όμως, που διαλύει κάθε ανταγωνισμό.

Κι αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις κανονικότατα όπου κι αν βρίσκεσαι και ο συνομιλητής σου θα καταλάβει ακριβώς τι εννοείς.



Ποια είναι, λοιπόν, η λέξη που σύμφωνα με αρκετές μελέτες που έχουν διεξαχθεί ανά τα χρόνια, θεωρείται η πιο συχνά χρησιμοποιημένη λέξη παγκοσμίως και ποιες είναι οι θεωρίες σχετικά με την προέλευσή της;

Η μοναδική λέξη που είναι τόσο γνωστή παγκοσμίως

Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να λύσουμε το μυστήριο. Πρόκειται για τη λέξη ή καλύτερα τη συντομογραφία “ΟΚ”. Για να βρούμε τις απαρχές της χρησιμοποίησής της, θα πρέπει να ανατρέξουμε στον 19ο αιώνα. Οι θεωρίες, όμως, παραμένουν μέχρι σήμερα πολλές. Μερικοί υποστηρίζουν πως προέρχεται από το λατινικό omnes korrecta, που στα ελληνικά σημαίνει όλα σωστά, ή το ελληνικό Όλα Καλά.

Άλλες ιστορίες αποδίδουν το ΟΚ σε αρτοποιούς, που έβαζαν τα αρχικά τους σε μπισκότα ή σε στρατιώτες του αμερικανικού εμφυλίου που έφερναν ταμπέλες «0 killed», εάν δεν είχαν σκοτώσει κανέναν εχθρό από το αντίπαλο στρατόπεδο. Το πιο πιθανό σενάριο, όμως, έρχεται από το μακρινό 1839. Όπως σημειώνει ο Allan Metcalf, συγγραφέας του OK: The Improbable Story of America’s Greatest Word, η λέξη δημιουργήθηκε ως αστείο από έναν εκδότη εφημερίδας.

Ήταν 23 Μαρτίου 1839, όταν ένας συντάκτης της εφημερίδας Βoston Morning Post δημοσίευσε ένα χιουμοριστικό άρθρο που αναφερόταν σε σατιρική οργάνωση με το όνομα «Anti-Bell Ringing Society». Σε αυτό έγραφε:

“The “Chairman of the Committee on Charity Lecture Bells,” is one of the deputation, and perhaps if he should return to Boston, via Providence, he of the Journal, and his train-band, would have his “contribution box,” et ceteras, o.k. —all correct— and cause the corks to fly, like sparks, upward”. Ο συντάκτης είχε μόλις δημιουργήσει χωρίς να το καταλάβει μια συντομογραφία για τη φράση «όλα σωστά» που θα έμενε στην ιστορία.

Το ΟΚ που συνδέθηκε με τις αμερικάνικες εκλογές

Τελικά, το σημείο καμπής για τη λέξη ήταν η χρονιά 1840. Τότε ήταν που το ΟΚ συνδέθηκε με το ψευδώνυμό του Martin Van Buren, Old Kinderhook, (δηλαδή ο ηλικιωμένος απ’ το Κίντερχουκ). Αργότερα, η ισχύς της λέξης αυξήθηκε εξαιτίας της χρήσης του τηλέγραφου καθώς αποτελούσε μια εύχρηστη συντομογραφία που μπορούσε να μπει σχεδόν παντού.

Με το πέρασμα των δεκαετιών η λέξη καθιερώθηκε και βγήκε εκτός Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Σήμερα η λέξη χρησιμοποιείται από εκατομμύρια ανθρώπους καθημερινά, ελάχιστοι εκ των οποίων γνωρίζουν την ακριβή προέλευσή της.

ΠΗΓΗ oneman.gr