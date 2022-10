Στις 3/11 στις Ελληνικές αίθουσες το θρίλερ "Ανώνυμη Κλήση" με τον Μελ Γκίμπσον

To θρίλερ με τίτλο “Ανώνυμη Κλήση – On the Line” όπου πρωταγωνιστεί ο 66χρονος σούπερ σταρ Μελ Γκίμπσον θα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tanweer, στις 3 Νοεμβρίου 2022 και αναμένεται να έρθει για προβολή & στην Πάτρα.

Η ταινία είναι σε σενάριο και σκηνοθεσία: Ρομουάλντ Μπουλανζέ.

Πρωταγωνιστούν εκτός του Μελ Γκίμπσον (παίζει και στην ταινία «Ληστής με Στυλ – Bandit που προβάλλεται αυτές τις μέρες), οι Γουίλιαμ Μόζλι, Κέβιν Ντίλον, Τζον Ρόμπινσον, Νάντια Φαρές, Ενρίκε Άρσε, Άλια Σερορ-Ο-Νιλ, Πολ Σπέρα.

Μπορεί μία κλήση να αλλάξει τα πάντα; Ο βραβευμένος με Όσκαρ Μελ Γκίμπσον (Braveheart) πρωταγωνιστεί σε ένα ψυχολογικό θρίλερ σε σενάριο και σκηνοθεσία του Ρομουάλντ Μπουλανζέ (Connectés). Μία ταινία με γερές δόσεις αγωνίας και ένα ανελέητο κυνήγι ενάντια στον χρόνο.

Σύνοψη

Ένας ραδιοφωνικός παραγωγός (Μελ Γκίμπσον) δέχεται μια κλήση από έναν άγνωστο, που απειλεί να σκοτώσει ολόκληρη την οικογένεια του ζωντανά στον αέρα. Για να σώσει αγαπημένα πρόσωπα, ο παραγωγός θα πρέπει να παίξει ένα σκοτεινό παιχνίδι επιβίωσης. Ο μόνος τρόπος για να κερδίσει είναι να ανακαλύψει την ταυτότητα του εγκληματία.

Ο Γκίμπσον πρωτοκαθιερώθηκε μέσα από τις ταινίες «Mad Max» αλλά και την κωμική αστυνομική περιπέτεια «Φονικό Όπλο – Lethal Weapon» όπου είχε συμπρωταγωνιστήσει με τον Ντάνι Γκλόβερ. Το 1995, ήταν παραγωγός, σκηνοθέτησε και έπαιξε στο ιστορικό έπος «Braveheart», ένα εντυπωσιακό φιλμ που τιμήθηκε μεταξύ άλλων με τα Όσκαρ καλύτερης σκηνοθεσίας και καλύτερης ταινίας στην απονομή του 1996. Λίγα χρόνια αργότερα το 2004 ο Μελ Γκίμπσον έκανε «The Passion of the Christ», ένα θρησκευτικό δράμα για τις τελευταίες ώρες του Ιησού Χριστού με τον Τζιμ Καβίζελ που εντυπωσίασε όσο και δίχασε γνωρίζοντας ωστόσο τεράστια εμπορική επιτυχία, ενώ οι σκηνοθετικές του προσπάθειες συνεχίστηκαν με το αξιόλογο «Apocalypto» το 2006.

Γυρίσματα της ταινίας “Ανώνυμη Κλήση” έγιναν και στο Παρίσι.

Το φιλμ θα διανείμει στις αίθουσες της Βορείου Αμερικής το Νοέμβριο η Saban Film.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ