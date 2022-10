Πέθανε ο ηθοποιός Robbie Coltrane, ο «Χάγκριντ» των ταινιών Χάρι Πότερ

Ο ηθοποιός Ρόμπι Κόλτρεϊν (Robbie Coltrane), γνωστός για τον ρόλο του ως Χάγκριντ (Hagrid) στη σειρά ταινιών Χάρι Πότερ (Harry Potter) έφυγε σήμερα Παρασκευή 14 Οκτωβρίου σε ηλικία 72 ετών, σκορπώντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και σε όλους τους θαυμαστές των ιστοριών της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ.

Ο θάνατος του ηθοποιού έγινε γνωστός από τον ατζέντη του. «Ο φίλος μου και πελάτης μου, Ρόμπι Κόλτρεϊν ΟΒΕ, πέθανε σήμερα. Ήταν ένα μοναδικό ταλέντο», έγραψε μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του για τον αγαπημένο ηθοποιό, που ενσάρκωσε τον Χάγκριντ και στις 8 ταινίες Χάρι Πότερ.



Γεννημένος στις 30 Μαρτίου 1950, ο Ρόμπι Κόλτρεϊν (γεννήθηκε με το όνομα Άντονι Ρόμπερτ Μακμίλαν) χάραξε τη δική του πορεία στον καλλιτεχνικό χώρο, ενσαρκώνοντας εκατοντάδες ρόλους σε τηλεόραση και κινηματογράφο ενώ κατέχει και το ρεκόρ τριών συνεχόμενων βραβείων BAFTA Καλύτερου Α’ Ανδρικού Ρόλου, από το 1994 έως το 1996, για τον ρόλο του ως Fitz στην τηλεοπτική σειρά «Cracker».



«Οι περισσότεροι θα τον θυμούνται καλύτερα τις επόμενες δεκαετίες ως Χάγκριντ στις ταινίες του Χάρι Πότερ, ένας ρόλος που έφερε χαρά σε παιδιά και ενήλικες σε όλο τον κόσμο, προκαλώντας μια ροή επιστολών από θαυμαστές κάθε εβδομάδα για περισσότερα από 20 χρόνια», έγραψε ο ατζέντης του για το ταλέντο του και για την καλλιτεχνική του πορεία.

«Οι θαυμαστές του Τζέιμς Μποντ θα τον θυμούνται επίσης για τον ρόλο του στα GoldenEye και το The World Is Not Enough», πρόσθεσε ο ατζέντης και κατέληξε ότι «προσωπικά θα τον θυμάμαι ως έναν σταθερά πιστό πελάτη. Εκτός από υπέροχος ηθοποιός, ήταν εξαιρετικά ευφυής και πνευματώδης και μετά από 40 χρόνια που ένιωθα περήφανος ότι με αποκαλούσε ατζέντη του, θα μου λείψει πολύ».

Όταν είχε συγκινήσει με τη δήλωσή του – «Εγώ δεν θα είμαι εδώ, αλλά θα είναι ο Χάγκριντ»

Στο σπέσιαλ reunion επεισόδιο που προβλήθηκε από το HBO Max όταν συμπληρώθηκαν 20 χρόνια από την πρεμιέρα της πρώτης ταινίας του Χάρι Πότερ, ο Ρόμπι Κόλτρεϊν είχε μιλήσει για το αντίκτυπο που είχαν οι ταινίες τόσο στον ίδιο όσο και στις επόμενες γενιές.

Συγκινημένος είχε δηλώσει ότι «οι ταινίες αποτελούν 10 χρόνια από τη ζωή μου. Τα παιδιά μου μεγάλωσαν όσο γυρίζαμε τα Χάρι Πότερ. Είναι παρακαταθήκη για τη γενιά των παιδιών μου και τις επόμενες γενιές, είναι ταινίες που μπορείς να τις βλέπεις πολύ εύκολα μετά από 50 χρόνια».

«Εγώ δεν θα είμαι εδώ, αλλά θα είναι ο Χάγκριντ», είχε δηλώσει στο reunion επεισόδιο και συγκίνησε τους απανταχού θαυμαστές του Χάρι Πότερ.