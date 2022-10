Welcome to up: Ο καιρός τα «μούσκεψε» αλλά το Φεστιβάλ ετοιμάζεται για «εκρηκτικό» διήμερο και μεγάλα πάρτι

Μπορεί ο καιρός να τα… μούσκεψε σήμερα από το πρωί και οι προβλέψεις να κάνουν λόγο για εξίσου «ανήσυχες» καιρικές συνθήκες στη διάρκεια της ημέρας, αλλά το Φεστιβάλ Welcome to up δεν φαίνεται να πτοήθηκε. Απλώς τα σχέδια αναβλήθηκαν σε ό,τι αφορά τη σημερινή μέρα και οι προγραμματισμένες εκδηλώσεις «μετακομίζουν» για το Σαββατοκύριακο, το οποίο αναμένεται εκρηκτικό, με συναυλίες, dj΄ς, περίπτερα, κινηματογραφικές πρεμιέρες, παιχνίδια, αθλήματα, πικ νικ, ξεναγήσεις, και «έξυπνα» μυαλά.

Λόγω της πρόγνωσης των μετεωρολόγων λοιπόν για έντονα καιρικά φαινόμενα κατά τη διάρκεια της ημέρας, η Επιτροπή Υλοποίησης για τη Διασύνδεση του Πανεπιστημίου με την πόλη και την περιφέρεια, αποφάσισε την αναβολή του κύριου όγκου των σημερινών (Παρασκευή 14-10-2022) εκδηλώσεων του Φεστιβάλ Υποδοχής νέων φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πατρών το οποίο διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων.

Κατόπιν αυτού, οι προγραμματισμένες για σήμερα εκδηλώσεις, ενσωματώνονται στο πρόγραμμα εκδηλώσεων του Σαββατοκύριακου και το πρόγραμμα του Welcome to up διαμορφώνεται ως εξής:

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 14/10

16.00-21.00

Διεθνές Συνέδριο για τα 100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

Συνεδριακό Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών

ΣΑΒΒΑΤΟ 15/10

09:00 – 14:00

Στο περίπτερο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου πραγματοποιείται επίδειξη αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.λπ.) με επί τόπου παιχνίδια!

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

10:00-14:30

Διεθνές Συνέδριο για τα 100 Χρόνια από την Μικρασιατική Καταστροφή

Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

11:00

Ξενάγηση μετά περιπάτου με τον μουσειολόγο Ξενοφώντα Παπαευθυμίου

Αφετηρία Πλατεία Γεωργίου (Timeline Πανεπιστημίου Πατρών)

12:00 Patra’s University Alumni: Success Stories

Αρχαιολογικό Μουσείο της Πάτρας

12:00 – 18:00

Συντονιστείτε με τον ραδιοφωνικό σταθμό του Πανεπιστημίου Πατρών θα εκπέμπει ζωντανά από την σκηνή του Φεστιβάλ Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

16:00

Ραντεβού για υπαίθρια γιόγκα με την Ευτυχία Χριστοδουλοπούλου (TADASANA By Eftyxia) Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

18:30

Προβολές ταινιών μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

20:00

Οι Nandra δίνουν τον τόνο

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

20:50

Έναρξη Φεστιβάλ - Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών κ. Χρήστος Μπούρας καλωσορίζει τους φοιτητές

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

21:00

Συναυλία Locomondo

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

23:00 – 24:00

Κλείσιμο με τους Nandra

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

Από τις 12:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ. λάβετε μέρος στο Magic Bus Patras Tour.

ΚΥΡΙΑΚΗ 16/10

09. 00 – 14:00

Στο περίπτερο του Πανεπιστημιακού Γυμναστηρίου πραγματοποιείται επίδειξη αθλημάτων (μπάσκετ, βόλεϊ, ποδόσφαιρο κ.λπ.) με επί τόπου παιχνίδια!

13:00

Ελάτε για pic nic στον ειδικά διαμορφωμένο με πουφ χώρο

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

17:30

Προβολές ταινιών μικρού μήκους από το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας (Εκπρόσωπος του Φεστιβάλ θα χαιρετίσει αφιερώνοντας τις προβολές στη μνήμη του επί σειρά ετών καλλιτεχνικού διευθυντή του Αντώνη Παπαδόπουλου)

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

19.55

Κλήρωση για το ηλεκτρικό πατίνι

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

20.00 Συναυλία των 15-50

22:00 – 24:00 Το μεγάλο πάρτι λήξης με τον Πάνο Μουζουράκη & τον DJ Romanos

Πάρκο της Ειρήνης – Πανεπιστημιούπολη

Από τις 12:00 μ.μ. έως τις 19:00 μ.μ. λάβετε μέρος στο Magic Bus Patras Tour.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται στην Πανεπιστημιούπολη – Πάρκο της Ειρήνης (Είσοδος από Εράσμου)



