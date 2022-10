Χρήστος Μπούρας: "Αύριο ξεκινά το Welcome to UP...Φίλε Νάσο ελπίζω να βλέπεις και να χαίρεσαι από εκεί ψηλά"

Ξεκινά την Παρακσευή 14 Οκτωβρίου το Welcome to UP, το Φεστιβάλ με το οποίο η Πάτρα καλωσορίζει τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, στήνοντας ένα μεγάλο «φοιτητικό χωριό» στην Πανεπιστημιούπολη, μεταφέροντας τον παλμό του Πανεπιστημίου στην πόλη, διασυνδέοντας το Ανώτατο Εκπαιδευτικό της Ίδρυμα με τα αξιοθέατα, τις αρχαιότητες, την αγορά και τις επιχειρήσεις της, υποδεχόμενη κορυφαίους επιστήμονες διεθνούς κύρους αλλά και γνωστούς καλλιτέχνες που θα δώσουν ρυθμό και ένταση στη μεγάλη γιορτή.

Πρόκειται για μια πρωτοποριακή και φιλόδοξη πρωτοβουλία του Πανεπιστημίου Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας και με τη συνδρομή του Δήμου Πατρέων.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας σε post του στο facebook αναφέρεθηκε στην έναρξη του φεστιβάλ κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην "ψυχή", στον ιδρυτή του thebest.gr Νάσο Νασόπουλο, ο οποίος είχε το όραμα για αυτή τη διοργάνωση.

Συγκεκριμένα ο κ. Μπούρας γράφει στο facebook

Αύριο ξεκινά το Welcome to UP. Το Πανεπιστήμιο και οι φορείς της περιοχής Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, Επιμελητήριο Αχαίας και Δήμος Πατρέων με μία σειρά εκδηλώσεων θα καλωσορίσουν τους πρωτοετείς φοιτητές.

Ευχαριστούμε από καρδιάς τους χορηγούς μας και όλους όσους βοήθησαν και εργάσθηκαν για αυτό το γεγονός.

Φίλε Νάσο ελπίζω να βλέπεις και να χαίρεσαι από εκεί ψηλά, που υλοποιούμε ένα όραμα σου. Ελπίζω να μην σε απογοητεύσουμε.

Μουσική με το Μαγικό Χαλί ένα τραγούδι των Λοκομόντο, που θα έχουμε μαζί μας στο Welcome to UP

...Δύση κι ανατολή

Αϊλιλιλι αϊλιλιλι

Έχουνε ένα χαλί

Για να χορεύεις απάνω εσύ...