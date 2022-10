Τι προβάλλει το Odeon Veso Mare από 6 έως και 12 Οκτωβρίου 2022

"The Invitation - Η Πρόσκληση"

Αίθουσα 4 στις 17.00 μόνο το σαββατοκύριακο και στις 19.00 καθημερινά,

Αίθουσα 5 στις 18.00 και στις 20.00 μόνο το σαββατοκύριακο,

"Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του σκότους - Chickenhare and the Hamster of Darkness"

Ταινία Animation Γαλλοβελγικής παραγωγής 2022 σε σκηνοθεσία: Μπεν Στάσεν, Μπένζαμιν Μουσκέ.

ΣΥΝΟΨΗ

Ένας νεαρός ήρωας, γεννημένο μισό κοτόπουλο, μισός λαγός, προσπαθεί να ταιριάξει και να αγαπηθεί παρά τις διαφορές του, έχοντας εμμονή με την περιπέτεια, παρά την αδεξιότητά του.

Η ταινία θα προβάλλεται μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Τις φωνές τους δανείζουν οι ηθοποιοί Τάκης Σακελλαρίου, Ανδρέας Κωνσταντινίδης, Τηλέμαχος Κρεβάικας, Τάσος Τζιβίσκος, Βασίλης Μήλιος, Γιάννης Υφαντής.

Διάρκεια: 91 λεπτά.