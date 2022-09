Πάτρα: Παρουσιάστηκαν δύο πρόσφατα βιβλία του καθηγητή του Πανεπιστημίου του Stanford, Ιωάννη Π. Α. Ιωαννίδη

Με ιδιαίτερη επιτυχία παρουσιάστηκαν σε εκδήλωση τα δύο πρόσφατα βιβλία του Παγκοσμίου φήμης καθηγητή του Πανεπιστημίου του Stanford, Ιωάννη Π. Α. Ιωαννίδη την Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2022 στην αίθουσα εκδηλώσεων του ξενοδοχείου Μy Way Hotel & Εvents στην Πάτρα.

Επρόκειτο για τα εξής βιβλία:

ΛΟΓΩ ΚΡΥΜΜΕΝΑ ΛΟΓΟΚΡΙΜΕΝΑ. Σχεδόν ημι-ιστόρημα (2020)

και το αγγλικό e-book

VARIATIONS ON THE ART OF THE FUGUE AND A DESPERATE RICERCAR (2022).

Την ξεχωριστή εκδήλωση προλόγισε η πρόεδρος του Συλλόγου Νέων Καλλιτεχνών Πατρών, Έφη Αναλυτή.

Τα δύο βιβλία παρουσίασαν ο συγγραφέας, διευθυντής του περιοδικού Νέο Πλανόδιον Κώστας Κουτσουρέλης και η καρδιολόγος-εντατικολόγος Έλενα-Διοτίμα Μιχαλοπούλου.

Την εκδήλωση συντόνισε ο Αχιλλέας Παπαδιονυσίου.

Στον συγγραφέα, κ. Ιωάννη Π. Α. Ιωαννίδη απονεμήθηκε τιμητική διάκριση για την προσφορά του στην επιστήμη και τον πολιτισμό, μετά το πέρας της εκδήλωσης.

Επίσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου Κωστής Παλαμάς, κ. Θεόδωρος Μαλλιάς του πρόσφερε εκ μέρους του Συλλόγου το Δίγλωσσο Βιβλίο του Ολυμπισμός-Κωστής Παλαμάς.