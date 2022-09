Πέθανε ο 85χρονος Σουηδός ηθοποιός Bo Brundin που είχε κάνει και καριέρα στο Χόλιγουντ

Θλίψη σκόρπισε η είδηση ότι ο Σουηδός ηθοποιός Bo Brundin που ήταν κυρίως γνωστός από το ρόλο του ως Γερμανός πιλότος πολεμικού αεροσκάφους στην ταινία του 1975 σε σκηνοθεσία του Τζορτζ Ρόι Χιλ με πρωταγωνιστή τον Robert Redford, “The Great Waldo Pepper – Συνάντηση Αετών”, έφυγε από τη ζωή στις 4 Σεπτεμβρίου 2022 στα 85 του χρόνια, στην πόλη Ουψάλα της Σουηδίας.

Όπως έγραψε το έγκυρο Variety στην ταινία “The Great Waldo Pepper” όπου είχαν παίξει και οι Μπο Σβένσον, Σούζαν Σάραντον και Μάργκοτ Κίντερ, ο Brundin είχε υποδυθεί τον Ernst Kessler, έναν διάσημο Γερμανό πιλότο που προσλαμβάνεται από παραγωγούς ταινιών ως σύμβουλος πτήσεων. Προς το τέλος της ταινίας ο ήρωας του Redford, Waldo Pepper και ο Κέσλερ που ενσάρκωσε ο Brundin είχαν μία μονομαχία στον αέρα (εντυπωσιακά και ριψοκίνδυνα τα γυρίσματα για την εποχή) και στο τέλος ενώ ο Kessler χάνει, χαιρετιούνται οι δυο τους ευγενικά και κατόπιν στρέφονται προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Ο Brundin είχε μιλήσει σε συνέντευξη του για τον κίνδυνο που είχαν τα γυρίσματα αυτών των σκηνών καθώς ένας stuntman είχε πέσει και είχε τραυματιστεί σοβαρά.

Ακόμα στην καριέρα του, ο Brurdin είχε εμφανιστεί και παίξει σε ταινίες όπως το “Around the World With Fanny Hill”, το γουέστερν “Shoot the Sun Down” το 1978, το “Raise the Titanic” το 1980, το "Russian Roulette" το 1975 με τον Τζορτζ Σίγκαλ, κ.α. Από τους πρώτους του ρόλους ήταν σε σ’ ένα θεατρικό ανέβασμα της «Έβδομης Σφραγίδας» του Ingmar Bergman, αν και ο ρόλος πήγε τελικά στον σπουδαίο Max von Sydow στην κινηματογραφική ταινία του 1957.

Ο Βο Brundin ήταν γεννημένος στις 25 Απριλίου του 1937. Πήγε κάποια στιγμή στη Νέα Υόρκη κυνηγώντας το όνειρο του για μία καριέρα στο χώρο του σινεμά. Eπέστρεψε στη Σουηδία το 2013 και συχνά αναλάμβανε να διδάξει και να καθοδηγήσει νεότερους ηθοποιούς. Αξιοσημείωτο είναι πως αν και Σουηδός, έπαιξε ρόλους με Γερμανική, Ολλανδική ακόμη και Ρωσική προφορά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ