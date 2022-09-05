Θλίψη στη Λακκόπετρα Αχαϊας για την απώλεια του Δημήτρη Κουρεμένου

Έφυγε από τη ζωή την Κυριακή
Έφυγε την Κυριακή από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος του Συλλόγου Παραλίας Λακκόπετρας Αχαϊας Δημήτρης Κουρεμένος.
Σε ανάρτησή της η πρόεδρος του συλλόγου Σοφία Πανίτσα ανέφερε:
ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022 !! Ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ ΕΧΑΣΕ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΡΕΜΕΝΟ !
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΜΑΣ ΕΦΥΓΕ ΤΟΣΟ ΞΑΦΝΙΚΑ ΣΤΗΝ ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕ ΜΕ ΠΑΘΟΣ ΜΕ ΑΥΤΟΘΥΣΙΑ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ! ΓΙΑ 8 ΧΡΟΝΙΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΟΔΗΓΟΥΣΕ ΜΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕ !ΠΕΡΑ ΑΠΟ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΑΛΛΑΣΟΝΤΑΝ ΣΤΟ ΔΣ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ! ΕΤΡΕΧΕ ΣΕ ΟΛΑ ΚΑΙ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ! Η ΑΠΩΛΕΙΑ ΜΕΓΑΛΗ !ΧΘΕΣ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΗΡΘΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΑ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΗΡΘΕ ΣΠΙΤΙ ΜΟΥ ΕΔΩΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΕΤΑ ΠΗΓΕ ΣΤΗΝ ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΗΝ ΑΓΝΑΝΤΕΨΕ ΓΥΡΙΣΕ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΡΕΙΣ ΚΑΙ ΜΙΣΗ ΑΦΗΣΕ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΟΥ ΠΝΟΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΕ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ! ΑΝΕΞΙΤΗΛΟΣ ΘΑ ΜΕΙΝΕΙ ΤΟ ΠΕΡΑΣΜΑ ΤΟΥ !
ΚΑΛΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΡΟΕΔΡΕ ΔΕΝ ΘΑ ΞΕΧΑΣΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΓΙΑ ΟΤΙ ΕΚΑΝΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΣΕ ΕΚΤΙΜΗΣΑΝ ΣΕ ΣΕΒΑΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΣΕ ΑΓΑΠΗΣΑΝ!
ΕΙΜΑΙ ΣΙΓΟΥΡΗ ΟΤΙ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΠΑΝΩ ΘΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣ ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΣ ΚΑΘΟΔΗΓΕΙΣ!
ΑΙΩΝΙΑ ΣΟΥ Η ΜΝΗΜΗ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr