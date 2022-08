Πάτρα: "Πέρασαν 40 χρόνια": Η εφηβική ανάμνηση του Πρύτανη Χρήστου Μπούρα και το μεγάλο ερώτημα

Μια εφηβική ιστορία διήγηθηκε σε ανάρτησή του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας, με δύο αφορμές, όπως γράφει. Η πρόκληση απο την Ματίνα Κούγελου και η ορκομωσία της Καρολίνας Ακινόσογλου ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Η ιστορία του μας γυρίζει 40 χρόνια πίσω, όταν έπρεπε να επιλέξει τον επαγγελματικό του δρόμο. Συγκεκριμένα, ο κ. Μπούρας, γράφει: Γιατρός ή Μηχανικός;;;

Το 1980 ήμουν μαθητής της Γ' Λυκείου στο Β' Λύκειο της Καλαμάτας. Εκείνα τα χρόνια το όνειρο κάθε οικογένειας ήταν να σπουδάσει το παιδί ή Γιατρός ή Μηχανικός ή Δικηγόρος. Αναπόφευκτα είχα εγκλωβιστεί σε αυτό το τρίγωνο που λόγω της θετικής κατεύθυνσης που ακολούθησα εγιναν 2 σημεία. Γιατρός ή Μηχανικός γταν το ερώτημα;

Αυτή λοιπόν είναι μία ιστορία απο την εφηβεία. Ειχα αποφασίσει να σπουδάσω ιατρική. Λίγο πριν τις εξετάσεις έγινε η καθιερωμένη πενταήμερη εκδρομή. Για μάς ήταν Γιάννενα, Μέτσοβο, Θεσσαλονίκη και Βόλος. Η γνωριμία με τα Γιάννενα ήταν απογοητευτική. Βροχή και κρύο. Για έναν εφηβο απο την ηλιόλουστη και ζεστή Καλαμάτα αυτό ήταν τραγωδία.

Εγιναν οι εξετάσεις εγραψα και όταν ήλθε η ώρα των δηλώσεων μου ήλθε στο μυαλό αυτό που είδα στα Γιάννενα. Χωρίς να το πω πουθενά αυτό με οδήγησε στο να μην δηλώσω το Ιατρικό Τμήμα στα Γιάννενα. Βγήκαν τα αποτελέσματα και πέρασα στο νεοσύστατο Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Κάτι όμως με έτρωγε. Βλέποντας τις βάσεις διαπίστωσα ότι αν είχα δηλώσει το Ιατρικό Τμήμα στα Γιάννενα θα πέρναγα. Αυτό είναι ένα μυστικό που τα κράτησα κρυφό 42 χρόνια και το αποκαλύπτω τώρα. Μία βροχή σε συνδυασμό με κρύο με απέτρεψε να έχω σπουδάσει Ιατρική. Η Ζωή έχει εναν γοητευτικό τρόπο να απαντά στα διλήμματα.

Η συνέχεια λίγο πολύ γνωστή όπως και η διαδρομή μου. Ετσι χάθηκε η ευκαιρία να είμαι συνάδελφος σήμερα με πολλές φίλες και πολλούς φίλους.

Το ενδιαφέρον είναι ότι είχα μπεί για τα καλά στο κλίμα να γίνω Γιατρός. Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι στο θεατρικό έργο που παίξαμε στη Γ' Λυκείου έπαιξα το ρόλο του γιατρού στη κωμωδία ο Αχόρταγος, του Δ. Ψαθά, ρόλο που είχε παίξει με τεράστια επιτυχία ο Δ. Παπαγιαννόπουλος.

Αυτή τη μικρή εφηβική ιστορία ήθελα να σας διηγηθώ σήμερα. Δύο ήταν οι αφορμές. Η πρόκληση απο την Matina Kougelou και η ορκομωσία της Karolina Akinosoglou ως Αναπληρώτρια Καθηγήτρια. Δύο εξαίρετες κυρίες και λαμπροί επιστήμονες, που με τιμούν με την φιλία τους!!!

Κρατώ ότι δεν μαθαίνεις από την επιτυχία. Η αποτυχία είναι αυτή που θα σε διδάξει καλύτερα.

Φώτο από τα φοιτητικά χρόνια απο επίσκεψη στα Ασπρα Σπίτια και την σημερινή ορκομωσία!!! Στη φωτο απο τα Ασπρα Σπίτια Vasilis Mavraganis και ο αείμνηστος Μήλιας και κάποιος που δεν θυμάμαι. Πέρασαν 40 χρόνια!

Μουσικό κομμάτι απο τους Duran Duran - The Wild Boys

...Άγρια, άγρια, αγόρια, αγόρια

Wild, wild, boys, boys

Φωνάζουν τα άγρια αγόρια

The wild boys are calling

Στο δρόμο της επιστροφής από τη φωτιά

On their way back from the fire

Τον Αύγουστο η παράδοση του φεγγαριού σε

In August moon's surrender to..."

Στη συνέχεια της ανάρτησής του, ανήρτησε το τραγούδι των Duran Duran.