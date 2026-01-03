Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Πότε ξεκινούν και πόσο θα διαρκέσουν

Καθιερωμένα, οι χειμερινές εκπτώσεις ξεκινούν τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου και ολοκληρώνονται στα τέλη Φεβρουαρίου.

Φέτος, η περίοδος των εκπτώσεων αρχίζει τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου.

Κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά τις Κυριακές 19 και 26 Ιανουαρίου, με προτεινόμενο ωράριο λειτουργίας από τις 11:00 π.μ. έως τις 18:00 μ.μ.

Χειμερινές εκπτώσεις: Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισημαίνει στους καταναλωτές μερικά από τα δικαιώματά τους, κατά τη διάρκεια των εκπτωτικών περιόδων, με σκοπό την ασφαλέστερη και συνετή διενέργεια των αγορών: