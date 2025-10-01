Ηλεκτρονικές πληρωμές: Εκπτώσεις φόρου και το 2026

Εκπτώσεις φόρου θα έχουν και το 2026 οι φορολογούμενοι που θα συνεχίσουν να πληρώνουν με κάρτα ή άλλο ηλεκτρονικό μέσο επαγγελματίες κλάδων όπου καταγράφονται υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής (δικηγόροι, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κομμωτές, φωτογράφοι, ταξιτζήδες, γυμναστές κ.ά).

Για ένα ακόμη έτος, διπλά θα μετρούν στην κάλυψη του 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος μέσω ηλεκτρονικών πληρωμών, και οι δαπάνες για ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες, καθώς η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει τα φορολογικά κίνητρα για τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και για το φορολογικό έτος 2026.

Πιο συγκεκριμένα, με νέα διάταξη που θα ενσωματωθεί στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ, επεκτείνεται και για το 2026:

Η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα φυσικών προσώπων του 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματίες και μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ ετησίως. Για δαπάνες 5.000 ευρώ η έκπτωση από το εισόδημα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ, για 10.000 ευρώ θα ανέλθει στα 3.000 ευρώ και για 15.000 ευρώ στα 4.500 ευρώ. Αν όμως κάποιος έχει δαπάνες ύψους 20.000 ευρώ δεν θα αφαιρεθεί από το εισόδημά του το 30% των δαπανών δηλαδή 6.000 ευρώ αλλά το ποσό των 5.000 ευρώ που αποτελεί το ανώτατο όριο. Το ποσό που αφαιρείται δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικό πραγματικό εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και ακίνητη περιουσία του φυσικού προσώπου. Δηλαδή αν κάποιος δηλώσει ετήσιο εισόδημα 4.500 ευρώ και το ποσό που πρέπει με βάση τις δαπάνες να εκπέσει ανέρχεται στα 5.000 ευρώ αυτό θα περιοριστεί αυτόματα στα 4.500 ευρώ.

Έκπτωση φόρου

Οι δαπάνες που οδηγούν σε έξτρα έκπτωση φόρου αφορούν πληρωμές για κτηνιατρικές υπηρεσίες, εργασίες υδραυλικού, ψυκτικού, συντηρητή θέρμανσης, εργασίες ηλεκτρολόγου, εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων, εργασίες ξυλουργού, εργασία τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ., εργασία σκυροδέματος, υπηρεσίες ταξί, κομμωτήρια, κουρεία και καταστήματα ομορφιάς, υπηρεσίες κηδειών, υπηρεσίες μασάζ, υπηρεσίες φυσικής ευεξίας, υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες, ανάπτυξη φωτογραφιών, σχολές χορού, γυμναστήρια και δραστηριότητες ελεύθερου χρόνου με συνδρομή, διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου, προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες), νομικές υπηρεσίες, υπηρεσίες φροντίδας παιδιών.

Με ηλεκτρονικά μέσα

Οι δαπάνες θα πρέπει να πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα, χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες, προπληρωμένες κάρτες, e-banking, IRIS, e-wallet, paypal. Η μείωση του φόρου αφορά αποκλειστικά τον φορολογούμενο που πραγματοποιεί τις δαπάνες και το τυχόν πλεονάζον ποσό δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον άλλο σύζυγο ή μέλος συμφώνου συμβίωσης όπως ισχύει με την κάλυψη από τις ηλεκτρονικές αποδείξεις του 30% του εισοδήματος. Για παράδειγμα αν η μείωση του φορολογητέου εισοδήματος με βάση τις δαπάνες είναι 7.000 ευρώ δηλαδή ξεπερνά το ανώτατο όριο των 5.000 ευρώ ετησίως, το υπερβάλλον ποσό των 2.000 ευρώ δεν αφαιρείται από το εισόδημα του ή της συζύγου.

Διπλά θα μετράνε και οι αποδείξεις από γιατρούς

Οι ηλεκτρονικές αποδείξεις από ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές, ποδολόγους και άλλες παραϊατρικές υπηρεσίες που «μετράνε» διπλά για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος των φορολογούμενων με ηλεκτρονικές δαπάνες. Για παράδειγμα μια αμοιβή 80 ευρώ για ιατρική επίσκεψη εφόσον εξοφλείται μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας θα μετρά ως δαπάνη 160 ευρώ για την κάλυψη του 30% του εισοδήματος.