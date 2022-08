Πάτρα: Στις 10/9 η συναυλία του διάσημου συνθέτη και πολυοργανίστα, Ross Daly

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί στις 8.30 το βράδυ, στον Αύλειο χώρο του Σκαγιοπουλείου Ιδρύματος, με τον διάσημο συνθέτη και πολυοργανίστα, Ross Daly, την επίσης καταξιωμένη μουσικό στην λύρα, Κέλυ Θωμά αλλά και την Ορχήστρα Παραδοσιακής Μουσικής «ΗΛΙΟΔΩΡΙΑ» της «Πολυφωνικής» με την διεύθυνση του Γιάννη Παναγιωτόπουλου.

Τα εισιτήρια της συναυλίας (€ 10 - γενική είσοδος), θα διατίθενται από την 1η Σεπτεμβρίου, στα γραφεία της «Πολυφωνικής Χορωδίας», στην οδό Κορίνθου 280 και Γούναρη, καθημερινά 10-1 το πρωί και 6-9 το απόγευμα, τηλ. 2610222248 & 2610279679. www.polyphonikipatras.gr

Το ταξίδι του Ross Daly στις μουσικές του κόσμου είναι ταυτόχρονα μια πορεία ζωής. Γεννημένος στην Αγγλία από Ιρλανδούς γονείς, ταξιδεύει μαζί τους σε πολλές χώρες και σύντομα αναδύεται το βαθύ του ενδιαφέρον για τη μουσική.

Το πρώτο του όργανο είναι ένα τσέλο, ενώ στα δώδεκά του, στην Ιαπωνία, ξεκινά τη μελέτη της κιθάρας. Στα τέλη της δεκαετίας του '60 βρίσκεται στο San Francisco. Έχοντας βιώσει την κλασική πειθαρχία, αλλά και το κλίμα ελευθερίας και πειραματισμού της εποχής, έρχεται για πρώτη φορά σε επαφή με τη μουσική παράδοση της Ανατολής, γεγονός που άλλαξε ριζικά τη ζωή του... Ιδιαίτερο ενδιαφέρον γι' αυτόν είχε η Ινδική κλασική μουσική, η οποία έτυχε να είναι η πρώτη μη δυτική παράδοση την οποία μελέτησε εμπράκτως. Στα χρόνια που ακολούθησαν ταξίδεψε εκτενώς, μελετώντας μια ποικιλία μουσικών οργάνων και παραδόσεων. Την εποχή αυτή δίνει έμφαση στη μουσική της Ινδίας και του Αφγανιστάν.

Το 1975 ταξίδεψε στην Κρήτη, την οποία είχε προηγουμένως επισκεφθεί για ένα σύντομο διάστημα το 1970 και το 1972, όπου είχε εντυπωσιαστεί πολύ από τη λύρα. Έπειτα από μία εξάμηνη περιήγηση από χωριό σε χωριό, όπου έρχεται σε επαφή με λαϊκούς μουσικούς , εγκαταστάθηκε στα Χανιά και ξεκίνησε να μελετά την κρητική λύρα με το μεγάλο δάσκαλο Κώστα Μουντάκη. Η μαθητεία του διήρκεσε πολλά χρόνια. Την ίδια περίοδο επισκεπτόταν συχνά την Τουρκία όπου μελέτησε την Κλασική Οθωμανική καθώς και την λαϊκή τουρκική μουσική.

Έπειτα από αρκετά χρόνια εντατικής εκπαίδευσης σε διάφορες μουσικές παραδόσεις , το ενδιαφέρον του Ross Daly στρέφεται έντονα στη σύνθεση δίνοντας έμφαση στις διάφορες πηγές τις οποίες είχε μελετήσει.

Σήμερα έχει κυκλοφορήσει περισσότερους από εικοσιπέντε δίσκους με συνθέσεις του, όσο και με δικές του διασκευές διαφόρων παραδοσιακών μελωδιών που είχε συγκεντρώσει κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του. Η Κρήτη εξακολουθεί να αποτελεί μία βάση για την προσωπική και τη μουσική του έρευνα , ενώ ταυτόχρονα ταξιδεύει σε όλον τον κόσμο δίνοντας συναυλίες με περιεχόμενο τη μουσική του.

Δεξιοτέχνης πολλών μουσικών οργάνων ο ίδιος, ο Ross Daly έχει συμπράξει επανειλημμένως με μεγάλους μουσικούς από όλο τον κόσμο δουλεύοντας μέσα στη μουσική πειθαρχεία των ανατολικών παραδόσεων, εξερευνώντας ταυτόχρονα νέες φόρμες και το δημιουργικό αυτοσχεδιασμό. Μεταξύ άλλων, παίζει κρητική λύρα, Αφγανικό ραμπάμπ , λαούτο, πολίτικη λύρα, σαράνγκι, ούτι, σάζι και ταμπούρ.

Μοναδικός ως συνθέτης, ο Ross Daly χτίζει τις συνθέσεις του γύρω από τις λεπτές αποχρώσεις και τις ζωντανές συναντήσεις των διαφόρων ήχων των παραδόσεων που έχει μελετήσει. Η στενή προσωπική σχέση του με τους μουσικούς με τους οποίους συνεργάζεται είναι εξέχουσας σημασίας για τον ίδιο τον Daly, καθώς πιστεύει ότι αυτό το εσωτερικό δέσιμο είναι που δίνει ζωή στη μουσική.

Ο μοναδικός ήχος της μουσικής του αντανακλά την προσωπική του φιλοσοφία, επηρεασμένη από την παράδοση των Σούφι, η οποία τονίζει την ιερή φύση της ίδιας της μουσικής, την τεράστια δύναμη που εμπεριέχει καθώς και την αναγκαιότητα, για αυτούς που ασχολούνται με αυτήν, να της παραδοθούν ανιδιοτελώς και ανεπιφύλακτα.

Η διαδικασία αυτή έχει ως αποτέλεσμα μία υπερβατική και πνευματική μουσική εμπειρία, την οποία μοιράζονται οι μουσικοί με τους ακροατές και που δεν έχει την παραμικρή σχέση με τους σύγχρονους όρους "World music"και "Ethnic". Η μουσική του Ross Daly προσφέρει κάτι που όλο και πιο δύσκολα βρίσκει κανείς στις μέρες μας: τη συνέχεια και την ενότητα. Το να γίνεται κανείς κοινωνός της ουσίας της μουσικής που δεν έχει κανένα φυσικό όριο, είναι μία μαγική εμπειρία πέρα από το χώρο και το χρόνο , ενώνοντας τη φυσική ροή των αρχαίων παραδόσεων με τις πιο σύνθετες ανάγκες του σύγχρονου ακροατή.

*Ο Ross Daly έχει εμφανιστεί σε πολλές χώρες και θέατρα όπως: Theatre de la Ville, Paris (1992-93, 2002,2003,2005), The Athens Concert Hall, Athens,(1993),Festival of Jerusalem (1995), Luxembourg(1994), Passionskirche, Berlin (1994,95,96),Aarhus, Denmark(1997), Huset theatre,Ahlborg, Denmark (1995-97),Copanhagen, Denmark (1995-97), Archaeological Museum Madrid 1998-99, 2001, Festival of Murcia, Spain (1999), Cemal Resit Rey Conser Salonu, Istanbul (1997), Lycabettus Theatre, Athens 1987,91,93,98). Queen Elizabeth Hall, London (1998-2000-2), WDR, Munich (1999), WDR Wuppertal (1992),Luxembourg (1992), Nuremberg (1992), Frankfurt (1992).

Σήμερα συνεχίζει να ταξιδεύει και να δίνει συναυλίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ ταυτόχρονα διευθύνει το Μουσικό Εργαστήρι "Λαβύρινθος" στο χωριό Χουδέτσι στην Κρήτη.

*Η Κέλυ Θωμά έχει γεννηθεί το 1978 στον Πειραιά.

Το 1995 ξεκίνησε να ασχολείται με τη λύρα με δάσκαλο τον Ross Daly. Από το 1998 ταξιδεύει με τον ίδιο και το συγκρότημα του «Λαβύρινθος» σε πόλεις της Ευρώπης, της Ασίας, της Αμερικής και της Αυστραλίας.

Μέσα από αυτή την εμπειρία έχει συνεργαστεί με καταξιωμένους μουσικούς διαφόρων παραδόσεων του κόσμου, γεγονός που έχει συμβάλει σημαντικά στη διαμόρφωση του ιδιαίτερου ήxου που χαρακτηρίζει το παίξιμό της.

Έχει συνεργαστεί με πολύ σπουδαία ονόματα της παγκόσμιας σκηνής της παραδοσιακής μουσικής όπως Trio Chemirani, Zohar Fresco, Pedram Khavar Zamini, Efren Lopez, Dhruba Ghosh, Ballake Sissoko, Mayu Shviro, Mehmet Erenler, Hossein Arman, Goksel Baktagir, Yurdal Tokcan, Shubhankar Banerjee, Ahmet και Omer Erdogdular, Huun Huur Tu και πολλούς άλλους.

Από το 2008 συνεργάζεται με το κουαρτέτο εγχόρδων Tokso που εδρεύει στη Νορβηγία.

Έχει εκδώσει τρεις προσωπικές δισκογραφικές δουλειές , Anamkhara (2009), 7Fish (2014) και "Άμα κοπάσουν οι καιροί" (2018) οι οποίες έχουν αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές από διεθνή περιοδικά και μουσικούς παραγωγούς.

Μεταξύ άλλων έχει εμφανιστεί μαζί με τον Ross Daly σε σημαντικά θέατρα και Φεστιβάλ όπως: Theatre de la Ville, Carnegie Hall, Queen Elizabeth Hall Melbourne Festival, Berliner Philarmoniker, Μέγαρο Mουσικής Θεσσαλονίκης, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και πολλά άλλα.