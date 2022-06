Έρχεται 8 Σεπτεμβρίου στην Ελλάδα η νέα ρομαντική κομεντί «Εισιτήριο για τον Παράδεισο»

Οι βραβευμένοι με Όσκαρ, δημοφιλέστατοι και ιδιαίτερα αγαπητοί σταρ Τζορτζ Κλούνεϊ και Τζούλια Ρόμπερτς βγάζουν ένα «Εισιτήριο για τον Παράδεισο» και έρχονται στις οθόνες μας αυτόν τον Σεπτέμβριο!

Οι δύο λαμπεροί πρωταγωνιστές και φίλοι που τους έχουμε δει και στα «Ocean's Eleven» το 2001 και «Ocean's Twelve» το 2004, του Στίβεν Σόντερμπεργκ, επανασυνδέονται στη μεγάλη οθόνη προς μεγάλη χαρά των θαυμαστών και θαυμαστριών τους, υποδυόμενοι δύο πρώην ερωτικούς συντρόφους που αναλαμβάνουν από κοινού την αποστολή να βάλουν φρένο στα σχέδια της ερωτοχτυπημένης κόρης τους, η οποία ετοιμάζεται να διαπράξει το ίδιο λάθος που έκαναν κάποτε οι ίδιοι.

Μια ρομαντική κομεντί με τίτλο «Ticket to Paradise» για τις γλυκιές εκπλήξεις που φέρνουν οι δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή, σε σκηνοθεσία του 53χρονου Βρετανού δημιουργού Ολ Πάρκερ (Mamma Mia! Here We Go Again) και σενάριο του ίδιου και του Ντάνιελ Πίπσκι.

Το φιλμ με τον 61χρονο Τζορτζ Κλούνεϊ και την 54χρονη Τζούλια Ρόμπερτς που παραμένει πάντα μία «Pretty Woman», θα βγει στις 8 Σεπτεμβρίου 2022 στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή της Tulip και μάλιστα η είδηση είναι ότι θα δούμε εδώ στην Ελλάδα το φιλμ αρκετά νωρίτερα από την έξοδο του στις ΗΠΑ που είναι καθορισμένη για τις 21 Οκτωβρίου 2022 από την Universal Pictures.

Η Julia Roberts και ο Τζορτζ Κλούνεϊ είναι και εκ των παραγωγών της ταινίας. Παίζουν και οι Kaitlyn Dever, Maxime Bouttier και Billie Lourd.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ