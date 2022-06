Ο Π. Κοτσαύτης του θερινού σινε - Κάστρο στο thebest.gr: Τι βλέπουν οι Πατρινοί φέτος το καλοκαίρι και πώς συμπεριφέρονται

Πέρυσι τέλη Μαΐου, ο κόσμος επέστρεφε στα σινεμά που είχαν μόλις ανοίξει μετά το πολύμηνο λοκντάουν με μία λαχτάρα και «δίψα» να δει σινεμά στο φυσικό του χώρο, σε μία αίθουσα και όχι σε πλατφόρμες, στην οθόνη ενός υπολογιστή ή ενός τάμπλετ.

Στο μοναδικό πλέον εναπομείναν θερινό σινεμά της Πάτρας, στο σινε – Κάστρο στο Ρίο που έχει ιστορία από το 1971, η περσινή καλοκαιρινή σαιζόν πήγε θαυμάσια φτάνοντας η συγκεκριμένη αίθουσα να παίξει έως και την τελευταία ταινία του Ντάνιελ Κρεγκ ως Τζέιμς Μποντ, το «No Time to die». Άραγε φέτος πως είναι τα πράγματα, περίπου ένα μήνα αφότου ξεκίνησαν τη λειτουργία τους τα θερινά; Ο Παναγιώτης Κοτσαύτης, υπεύθυνος του θερινού σινε – Κάστρο στο Ρίο μιλώντας στο thebest.gr μας είπε πως θεωρητικά το φετινό κινηματογραφικό καλοκαίρι φαίνεται πως θα κυλήσει καλά καθώς υπάρχουν και αξιόλογοι τίτλοι ταινιών αλλά και η διάθεση του κόσμου για θερινό σινεμά, κάτω απ’ τα αστέρια είναι πάντα θετική.

«Ξεκινήσαμε καλά», ανέφερε στο thebest.gr ο Παναγιώτης Κοτσαύτης χάρη και στην εξαιρετική πορεία του «Top Gun: Maverick» με τον Τομ Κρουζ που σηματοδότησε την έναρξη για πολλά θερινά στη χώρα μας, και του σινε Κάστρο στο Ρίο στις 25 Μαΐου. Ωστόσο στη συνέχεια, λίγο ο άστατος καιρός αλλά και γενικότερα άλλα θέματα όπως το διάβασμα των παιδιών για τις πανελλήνιες, κ.α. φρέναραν κάπως τα πράγματα. Υπήρχε και ένα Σάββατο που το θερινό σινε Κάστρο αναγκάστηκε λόγω του καιρού να μην λειτουργήσει ενώ και η περασμένη εβδομάδα ήταν κάπως με μονίμως μία ψιχάλα και συννεφιά που επηρέασε όσο να’ ναι την προσέλευση.

Πάντως από εδώ και πέρα τα πράγματα φαίνονται σαφώς πιο ευοίωνα καθώς και ζέστη αναμένεται αλλά και καλές ταινίες. Αυτή την Πέμπτη 23/6 το σινε Κάστρο φέρνει ένα πολυβραβευμένο Ισπανικό φιλμ με τον Χαβιέ Μπαρδέμ, «Το Τέλειο Αφεντικό», μία καυστική σάτιρα σε σκηνοθεσία του Φερνάντο Λεόν ντε Αρανόα που στην πρεμιέρα του την Πέμπτη 16/6 σε 18 αίθουσες, κυρίως της Αθήνας έκοψε πάνω από 10.000 εισιτήρια. Ακόμα όπως μας είπε ο Π. Κοτσαύτης, οι σινεφίλ ας αναμείνουν στο σινε – Κάστρο την «Χαμένη Κόρη» της Μάγκι Τζίλενχαλ με την Ολίβια Κόλμαν και την Τζέσι Μπάκλει που γυρίστηκε στις Σπέτσες, αλλά και το νέο φιλμ της Μάρβελ «Thor, Love and Thunder» σε σκηνοθεσία Taika Waititi με τον Κρις Χέμσγουορθ, τον Κρίστιαν Μπέιλ και τον Ράσελ Κρόου και ξανά την Νάταλι Πόρτμαν, ενώ αργότερα μέσα στη θερινή σαιζόν θα δούμε και το «Θεέ μου τι σου κάναμε 3» πάλι με τον απολαυστικό Κριστιάν Κλαβιέ, το παιδικό “Minions: The Rise of Gru” που στη χώρα μας θα βγει στις 25 Αυγούστου, κ.α.

Ρωτήσαμε τον Παναγιώτη Κοτσαύτη αν το κλίμα των τελευταίων ημερών με την αύξηση και πάλι των κρουσμάτων covid 19 έχει επηρεάσει και αν οι θεατές επιλέγουν να φορούν μάσκα. Μας είπε πως η μάσκα πλέον δεν είναι υποχρεωτική (εξάλλου μιλάμε και για ανοικτό χώρο), ωστόσο κάποιοι συγκεκριμένοι θεατές, όπως ανέφερε, φορούν μάσκα κατά τη διάρκεια της προβολής και τη στιγμή της εισόδου και εξόδου. Επίσης φέτος δεν υπάρχει το περσινό εμπόδιο με την χωρητικότητα καθώς πλέον είναι στο 100% όταν πέρυσι στο ξεκίνημα ήταν στο 65-70% για να ανέβει στη συνέχεια στο 75-80%.

Το θερινό σινε-Κάστρο διαθέτει 200 θέσεις και φέτος υποδέχεται τους σινεφίλ όχι μόνο με καλή διάθεση και χαμόγελο και πάντα προσιτό εισιτήριο που δεν έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια (7 ευρώ το κανονικό και 5,5 ευρώ το μειωμένο για φοιτητές, παιδιά, κ.α.) αλλά και φρεσκαρισμένο και με μικροαλλαγές & με το κυλικείο του πάντα πλούσιο σε σνακ, αναψυκτικά, μπύρες, κ.α. και με προσιτές τιμές ενώ και τα μπάνια/τουαλέτες του σινεμά επίσης ανακαινίστηκαν.

«Ο κόσμος παρατηρήσαμε πως έρχεται χαλαρός στο σινεμά, σίγουρα δεν είναι όπως πέρυσι με εκείνη την απίστευτη δίψα του να ξαναβρεθεί στο χώρο του σινεμά, ωστόσο οι περισσότεροι είναι χαλαροί», μας είπε ο Παναγιώτης Κοτσαύτης προσθέτοντας πως και φέτος θα προβληθούν τόσο αξιόλογα μπλοκμπάστερ φιλμ αλλά και πιο σινεφίλ επιλογές και φυσικά παιδικά φιλμ όπως ήδη έγινε με το νέο φιλμ της Pixar και της Ντίσνει, το «Lightyear».

Τέλος μας είπε πως βάσει και των ελκυστικών τίτλων ταινιών αναμένεται πως θα υπάρξει και φέτος αρκετή ανταπόκριση από τον κόσμο ενώ μας θύμισε πως υπάρχει μία μερίδα θεατών που αγαπά το θερινό και το έχει ως κυρίαρχη επιλογή διασκέδασης και εξόδου και πως μπορεί να έρθουν κάποιοι στο θερινό χωρίς κιόλας να γνωρίζουν τι ακριβώς προβάλλει, ανεξαρτήτως δηλαδή ταινίας!