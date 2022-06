Το 2ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου θα γίνει από 24 έως και 26 Ιουνίου 2022

Η ώρα για το 2ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου: Οι Μονόλογοι της Λήδας πλησιάζει!

Το Φεστιβάλ, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ξεκινά στις 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 19.30 και ολοκληρώνεται στις 26 Ιουνίου στο Παπαστράτειο Γυμνάσιο Αγρινίου.

Παρουσιάστρια του Φεστιβάλ θα είναι η Αριάδνη Δάντε (συγγραφέας και Υποψήφια Διδάκτωρ στη Διδακτική της Πληροφορικής).

Στην διάρκεια των ημερών θα παιχτούν συνολικά 53 ταινίες.

Εντυπωσιακές είναι οι παρουσίες σκηνοθετών που έρχονται για πρώτη φορά στην χώρα μας:

Ο σκηνοθέτης Samuel Tressler IV από το Μανχάταν, που έχει γυρίσει το ψυχολογικό θρίλερ «Leda» εμπνευσμένο από την ιστορία της Λήδας. Μαζί του θα έρθει και η πρωταγωνίστρια της ταινίας Adeline Thery. Η ταινία κάνει την πρεμιέρα της στην Ευρώπη με το Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου στις 24/6.

Ο Τούρκος σκηνοθέτης Adem İşler με την ταινία «Bell Pepper».

H Ελβετίδα σκηνοθέτης Christina Ruloff με τις ταινίες της «The Body and The Name» και την προσωπική ταινία «The End of two lives», καθώς και η Λιθουανή ηθοποιός και μέλος της κριτικής επιτροπής Daiva Malinauskaite που αναμένεται να παρουσιάσει και ένα mini show.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο 2ο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Αγρινίου συμμετέχουν περισσότερες ταινίες γυναικών δημιουργών απ’ ότι αντρών, κάτι που δεν συνηθίζεται, σε αναλογία 60% - 40 %.

Η υπόλοιπη κριτική επιτροπή απαρτίζεται από τους: Θεοδώρα Μαλλιαρού, Αντώνη Χαμαλέτσο, Αγγελική Μαραθιά, Ιωάννα Σκλαβενίτη.

Από Έλληνες καλλιτέχνες το παρών θα δώσουν: οι ηθοποιοί Γιάννης Οιχαλιώτης, Κατερίνα Καλέντζη.

Οι σκηνοθέτες: Ελένη Μαρκοπούλου, Αλεξία Τσούνη, Ντανιέλα Ζορμπά, Λάμπρος Ντούσικος, Αλέξανδρος Ρομανός Λιζάρδος και οι Αγρινιώτες Στάθης Γαλαζούλας, Ξενοφών Τσούμας και Στάθης Παπαδημητρίου.

Φυσικά, δεν θα λείψουν και οι εκπλήξεις της τελευταίας στιγμής.

Το άγαλμα είναι μια δημιουργία της Νεφέλης Εκάτης Κατσαρού και η βάση του φιλοτεχνήθηκε από πωρόλιθο, ευγενική χορηγία από τα Μάρμαρα Σαμψών ΑΕ.

Μέγας και αποκλειστικός χορηγός του Φεστιβάλ είναι η εταιρεία κουφωμάτων αλουμινίου Aluxal Karachalios.

Εισιτήρια του Φεστιβάλ μπορείτε να προμηθευτείτε διαδικτυακά μέσω viva:

https://www.viva.gr/tickets/festival/theaterondemand/diethnes-kinimatografiko-festibal-agriniou/

και filmfreeway:

https://filmfreeway.com/AgrinioInternationalFilmFestival/tickets?welcome=true

www.agriniofilmfestival.com