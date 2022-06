Προβλήματα αναφέρουν χρήστες του Facebook, του Instagram και του Whatsapp, καθώς οι εφαρμογές δεν ανοίγουν ή σε κάποιους δεν ανανεώνονται. Κάποιοι ξαφνικά είδαν ότι δεν μπορούσαν να φορτωθούν ή να ανανεωθούν σελίδες και έκανε την εμφάνισή του το μήνυμα sorry something went wrong.