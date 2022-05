Μαζί με την Σάκκαρη ο Αντώνης Καραθανάσης

Η Γαλλία και το Παρίσι είναι από την περασμένη εβδομάδα το επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού με τη διεξαγωγή τριών τεράστιων διοργανώσεων, του ιστορικού γκραν πρι της F1 (στο Μονακό), του τελικού Τσάμπιονς Λιγκ στο Παρίσι και του grand slam Roland Garros, επίσης στο Παρίσι.

Ο πατρινός Αντώνης Καραθανάσης, Sales and Marketing Manager at PEPSI African Bottling Operations at Pepsi, βρέθηκε στην πόλη του φωτός, είδε τον τελικό Ρεάλ - Λίβερπουλ, μα και την Μαρία Σάκκαρη αγωνιζόμενη.

