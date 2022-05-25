Οι 9 που εκλέγονται στην Κεντρική Επιτροπή του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ από την Αχαΐα

Όλα τα ονόματα
Συνεδρίασε, την Τρίτη 24 Μαΐου 2022 και ώρα 18:00 η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του 3ου Συνεδρίου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στα γραφεία επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη 50.
Σύμφωνα με τα πρακτικά των επιμέρους εφορευτικών επιτροπών των 20 καλπών, ψήφισαν 4556.
Έγκυρα ψηφοδέλτια: 4493
Άκυρα: 60
Λευκά: 3
Λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 25&35 του Καταστατικού, εκλέγονται οι κάτωθι υποψήφιοι στην κεντρική επιτροπή, ενώ από την Αχαΐα εξελέγησαν 9 στελέχη:
1 ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
2 ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
3 ΞΕΚΑΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
4 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
6 ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
7 ΚΑΡΧΙΜΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8 ΛΩΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
9 ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ
10 ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
11 ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12 ΤΟΛΙΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
13 ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΑΡΗΣ
14 ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
15 ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ
16 ΛΕΒΕΝΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
17 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
18 ΚΑΜΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
19 ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
20 ΚΙΤΙΞΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
21 ΚΑΤΣΙΛΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
22 ΟΘΩΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
23 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
24 ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
25 ΑΝΝΕΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ
26 ΧΟΥΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
27 ΠΑΖΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
28 ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
29 ΧΑΛΑΤΣΗ ΕΦΗ
30 ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
31 ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ ΜΗΝΑΣ
32 ΓΚΑΤΖΟΓΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
33 ΚΩΤΣΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
34 ΚΑΡΑΜΠΙΖΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
35 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
36 ΖΩΤΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
37 ΖΑΡΠΑΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ
38 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
39 ΡΕΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
40 ΠΟΥΠΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
41 ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
42 ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
43 ΒΙΔΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
44 ΤΖΕΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
45 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
46 ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
47 ΛΙΤΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
48 ΠΑΠΠΟΥ ΜΙΧΑΗΛ
49 ΣΜΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
50 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
51 ΚΑΤΣΙΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ
52 ΜΟΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
53 ΡΑΠΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
54 ΔΟΥΚΑΣ ΧΑΡΗΣ
55 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
56 ΣΕΡΕΠΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
57 ΚΑΤΣΑΝΕΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
58 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
59 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
60 ΝΟΥΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
61 ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ
62 ΣΑΟΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
63 ΤΖΕΛΕΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
64 ΜΠΡΙΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
65 ΒΑΡΣΑΜΗΣ ΚΟΣΜΑΣ
66 ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
67 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ
68 ΒΑΡΔΑΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
69 ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΑΡΗΣ
70 ΚΑΠΩΝΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ
71 ΜΕΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
72 ΓΚΛΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
73 ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
74 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
75 ΛΑΜΨΑ ΠΩΛΙΝΑ
76 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
77 ΜΠΑΤΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
78 ΠΕΤΑΛΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
79 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
80 ΤΣΙΜΠΑΝΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
81 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
82 ΚΟΥΚΟΥΔΑΚΗ ΜΑΡΑ
83 ΦΑΚΟΥΡΕΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
84 ΜΑΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
85 ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
86 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
87 ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
88 ΖΙΜΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
89 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
90 ΡΟΖΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
91 ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
92 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
93 ΜΠΟΛΛΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
94 ΣΚΛΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
95 ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
96 ΠΕΤΡΙΤΖΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
97 ΣΑΒΒΑΣ ΚΩΣΤΑΣ
98 ΝΑΟΥΜ ΧΡΗΣΤΟΣ
99 ΤΣΙΛΙΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ
100 ΒΛΑΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
101 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
102 ΦΑΣΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
103 ΧΑΡΑΖΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ
104 ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
105 ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
106 ΚΑΓΕΩΡΓΗ ΣΟΦΙΑ
107 ΚΥΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
108 ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
109 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΙΟΥΝΑ ΜΑΡΙΑ
110 ΣΚΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
111 ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
112 ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ
113 ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
114 ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
115 ΠΟΛΙΤΑΚΗΣ ΜΑΝΘΟΣ
116 ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ (ΠΑΡΙΣ)
117 ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
118 ΓΡΗΓΟΡΑΚΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΝΑΓΙΑ)
119 ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
120 ΓΟΥΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ
121 ΒΑΒΙΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
122 ΒΡΥΛΛΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
123 ΖΑΧΑΡΙΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
124 ΒΡΥΩΝΗ ΝΑΝΑ
125 ΛΑΜΠΡΙΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
126 ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΟΥΚΑΣ
127 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΕΤΡΟΣ
128 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
129 ΦΡΑΓΚΙΣΚΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ
130 ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
131 ΑΥΞΕΝΤΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
132 ΙΩΣΗΦ ΝΙΚΟΣ
133 ΠΟΛΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
134 ΠΟΛΙΤΗΣ ΘΩΜΑΣ
135 ΔΑΒΙΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
136 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
137 ΠΕΤΡΕΛΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
138 ΒΕΝΙΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
139 ΚΟΝΙΔΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
140 ΜΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
141 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
142 ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
143 ΣΥΡΕΓΓΕΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
144 ΤΣΑΡΑΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
145 ΤΣΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
146 ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
147 ΖΑΠΑΡΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
148 ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
149 ΛΙΟΥΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ
150 ΣΑΓΡΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
151 ΔΗΜΤΣΙΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
152 ΜΑΝΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
153 ΓΚΑΖΟΥΝΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
154 ΜΠΟΥΛΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
155 ΒΡΕΤΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
156 ΜΗΛΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
157 ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
158 ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
159 ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΘΕΟΚΛΗΤΟΣ (ΤΑΚΗΣ)
160 ΔΑΦΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
161 ΞΥΛΟΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
162 ΜΙΧΑΛΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
163 ΝΤΕΡΕΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
164 ΚΑΡΑΝΑΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
165 ΤΖΙΟΛΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
166 ΦΡΑΓΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ
167 ΖΑΝΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
168 ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
169 ΜΠΟΥΛΙΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
170 ΤΣΟΓΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
171 ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
172 ΤΡΥΦΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
173 ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
174 ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΡΕΝΙΑ
175 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
176 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΒΑΙΟΣ
177 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
178 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ)
179 ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
180 ΠΙΝΑΚΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
181 ΜΟΝΟΠΟΡΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ
182 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
183 ΠΡΙΝΤΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
184 ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
185 ΓΚΑΡΑΒΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
186 ΒΑΡΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
187 ΜΑΝΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
188 ΗΛΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
189 ΧΑΛΑΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
190 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
191 ΤΣΟΥΜΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
192 ΒΑΛΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
193 ΔΗΜΑΔΑΜΑ ΖΕΦΗ
194 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΪΔΟΥΛΑ
195 ΚΟΓΙΟΥΜΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
196 ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
197 ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΔΑΜΩΝ
198 ΛΑΜΠΡΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
199 ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
200 ΡΟΥΣΣΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
201 ΧΑΤΖΑΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
202 ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
203 ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΕΥΘΥΜΗΣ
204 ΚΟΥΛΙΑΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
205 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
206 ΚΑΛΛΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
207 ΡΟΔΗ ΕΛΕΝΗ
208 ΚΟΤΡΟΓΙΑΝΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
209 ΣΩΤΗΡΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
210 ΧΡΥΣΟΓΟΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
211 ΔΑΛΑΜΠΟΥΡΑ ΠΕΝΝΥ
212 ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
213 ΜΠΕΗ-ΚΑΡΑΜΠΟΤΣΟΥ ΡΩΞΑΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
214 ΔΗΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
215 ΖΟΥΠΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
216 ΛΟΪΖΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
217 ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
218 ΚΑΤΩΠΟΔΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
219 ΣΙΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
220 ΚΑΤΣΟΓΙΑΝΝΟΥ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΥΘΥΜΙΑ
221 ΦΡΕΓΓΙΔΟΥ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
222 ΠΑΠΑΛΕΞΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ
223 ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
224 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
225 ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ
226 ΜΠΕΚΟΥ ΕΦΗ
227 ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ
228 ΚΑΖΑ ΓΕΩΡΓΙΑ
229 ΚΟΚΟΛΙΟΥ ΕΛΛΗ
230 ΜΠΟΥΤΣΗ ΑΘΗΝΑ
231 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΑΓΓΕΛΑ
232 ΧΑΡΙΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑΝΘΗ
233 ΧΟΧΛΑΚΑ ΒΑΣΩ
234 ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ ΑΣΠΑ
235 ΦΑΝΤΙΔΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
236 ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΔΟΥ ΡΑΧΗΛ
237 ΑΛΕΒΙΖΑΚΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
238 ΣΕΝΕΤΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
239 ΚΟΚΚΟΤΑ ΕΡΣΗ-ΑΝΤΩΝΙΑ
240 ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ(ΛΙΤΣΑ)
241 ΜΙΧΟΥ ΜΑΡΙΑ
242 ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
243 ΜΕΓΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
244 ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ
245 ΠΑΓΚΑΛΟΥ ΕΦΗ
246 ΚΑΝΑΒΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
247 ΜΑΡΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΟΛΓΑ
248 ΧΑΡΙΤΑΚΗ ΧΡΥΣΑ
249 ΑΔΑΜ ΣΟΦΙΑ
250 ΑΡΜΕΝΑΚΗ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩ
251 ΔΗΜΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
252 ΦΕΛΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
253 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ (ΜΕΛΙΝΑ)
254 ΜΠΑΣΔΕΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
255 ΚΑΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΛΩΡΕΝ
256 ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΣΘΗΜΑΝΗ
257 ΣΤΑΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
258 ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
259 ΣΤΑΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
260 ΤΣΑΚΑΛΟΥ ΔΑΝΑΗ
261 ΡΑΓΚΟΥΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗ(ΛΙΛΑ)
262 ΜΩΡΟΥ ΙΣΜΗΝΗ
263 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
264 ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
265 ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
266 ΜΠΙΝΑ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
267 ΚΟΛΟΥΤΣΟΥ ΜΑΧΗ
268 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ
269 ΠΡΙΓΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
270 ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
271 ΤΣΑΤΣΑΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (ΕΒΙΝΑ)
272 ΖΩΝΤΗΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
273 ΜΑΚΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (ΝΑΤΑΣΑ)
274 ΒΕΝΤΟΥΡΑ-ΚΑΛΟΒΕΛΩΝΗ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ
275 ΜΙΣΕΝΤΟΥ ΜΑΡΙΑ
276 ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
277 ΚΑΖΑΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
278 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
279 ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
280 ΚΑΛΠΑΚΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ
281 ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ
282 ΣΠΥΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
283 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
284 ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
285 ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
286 ΜΠΟΥΛΜΠΑΣΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
287 ΜΕΘΥΜΑΚΗ ΑΝΝΑ
288 ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΗ-ΠΑΡΔΑΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
289 ΜΕΪΜΑΡΟΓΛΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ
290 ΚΟΛΛΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
291 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΚΕΡΑΣΙΝΑ (ΣΟΥΛΑ)
292 ΚΟΥΚΗ ΑΚΡΙΒΗ
293 ΦΡΟΝΙΜΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
294 ΜΟΥΡΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
295 ΖΙΩΓΚΑΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝ
296 ΜΠΙΤΖΑΡΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
297 ΔΑΡΣΙΝΟΣ ΤΑΣΟΣ
298 ΤΕΡΤΣΙΝΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
299 ΠΑΠΑΧΕΛΑ ΝΕΛΛΗ
300 ΠΑΝΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
301 ΦΕΣΣΙΑΝ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr