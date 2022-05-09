ΠΑΣΟΚ: Όλοι οι σταυροί για την Νομαρχιακή Επιτροπή στο Ε.Κ. Αιγίου

Aποτελέσματα
Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση, για την Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαϊας, στο στο Ε.Κ. Αιγίου. Οι ψήφοι έχουν ως εξής:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ 1
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΕΡΓΑΔΟΣ 1
ΣΟΦΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΒΛΑΧΑΚΗ 1
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΛΑΧΟΣ 4
ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΒΟΓΛΗ 18
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ 59
ΜΑΡΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ 8
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΙΑΧΟΣ 139
ΗΛΙΑΣ ΖΑΚΑΣ 10
ΑΝΔΡΕΑΣ ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 2
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ 12
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 170
ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΡΑΠΑΠΠΑ 2
ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΨΗ 1
ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ 71
ΗΛΙΑΣ ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ 2
ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ ΛΑΜΠΙΡΗ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 332
ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 17
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΙΡΑΛΗΣ 32
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΠΙΛΙΡΗΣ 48
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΡΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2
ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ 142
ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 44
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 13
ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΕΛΛΗ) ΠΕΦΑΝΗ 1
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ 1
ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1
ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ-ΝΤΟΥΛΙΑ 23
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΙΩΤΣΗΣ 25
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΗΣ 11
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΦΕΣΣΙΑΝ 28
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 190
ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 66
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