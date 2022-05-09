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ΠΑΣΟΚ: Όλοι οι σταυροί για την Νομαρχιακή Επιτροπή στο Ε.Κ. Αιγίου

ΠΑΣΟΚ: Όλοι οι σταυροί για την Νομαρχιακ...

Aποτελέσματα

Ολοκληρώθηκε η καταμέτρηση, για την Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαϊας, στο στο Ε.Κ. Αιγίου. Οι ψήφοι έχουν ως εξής:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ  1

ΧΡΗΣΤΟΣ   ΒΕΡΓΑΔΟΣ  1

ΣΟΦΙΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ   ΒΛΑΧΑΚΗ 1

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΒΛΑΧΟΣ  4

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ       ΒΟΓΛΗ 18

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ 59

ΜΑΡΙΑ  ΓΙΑΝΝΙΤΣΗ 8

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΓΙΑΧΟΣ 139

ΗΛΙΑΣ   ΖΑΚΑΣ 10

ΑΝΔΡΕΑΣ            ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΚΑΚΑΒΑΝΗΣ 12

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ        ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 170

ΙΩΑΝΝΑ               ΚΑΡΑΠΑΠΠΑ 2

ΦΩΤΕΙΝΗ             ΚΑΨΗ 1

ΑΝΤΩΝΗΣ           ΚΟΛΛΙΑΣ 71

ΗΛΙΑΣ   ΚΟΛΟΚΟΥΡΗΣ 2

ΣΤΑΥΡΟΣ              ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ              ΛΑΜΠΙΡΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ 332

ΓΕΩΡΓΙΑ               ΜΗΤΡΟΓΙΑΝΝΗ 17

ΝΙΚΟΛΑΟΣ          ΜΟΙΡΑΛΗΣ 32

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ       ΜΠΑΚΡΑΤΣΑ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ       ΜΠΙΛΙΡΗΣ 48

ΝΙΚΟΛΑΟΣ          ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΡΑΣΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 2

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ        ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΟΥ 142

ΣΩΤΗΡΙΟΣ           ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ            ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1

ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΠΑΠΑΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ             ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ 44

ΚΩΣΤΑΣ                ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ 13

ΝΙΚΟΛΕΤΑ (ΝΕΛΛΗ)        ΠΕΦΑΝΗ 1

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ      ΣΜΥΡΝΗΣ 1

ΑΝΔΡΕΑΣ            ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 1

ΑΣΗΜΙΝΑ            ΤΑΓΚΑΛΑΚΗ-ΝΤΟΥΛΙΑ 23

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ         ΤΣΙΩΤΣΗΣ 25

ΙΩΑΝΝΗΣ            ΤΣΟΥΡΗΣ 11

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ        ΦΕΣΣΙΑΝ 28

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ          ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ 190

ΑΝΤΙΓΟΝΗ          ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ 66

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