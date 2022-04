Η Μπρίτνεϊ Σπίαρς περιμένει το τρίτο της παιδί

Oops!... She did it again

Έγκυος στο τρίτο παιδί της ανακοίνωσε ότι είναι η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, λίγο καιρό μετά την αποκάλυψή της ότι ο πατέρας της την ανάγκαζε να παίρνει αντισυλληπτικά τα χρόνια που είχε την κηδεμονία της. «Λοιπόν, έκανα τεστ εγκυμοσύνης και… εμ… θα αποκτήσω παιδί» έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram η 40χρονη ποπ σταρ, εξηγώντας ότι αποφάσισε να κάνει τεστ επειδή παρατήρησε ότι είχε πάρει κιλά την περίοδο των διακοπών της. Παράλληλα αποκάλυψε ότι στις προηγούμενες δύο εγκυμοσύνες της είχε εκδηλώσει περιγεννητική κατάθλιψη, ενώ δεσμεύτηκε ότι αυτή τη φορά θα κάνει καθημερινά γιόγκα. Η Σπίαρς περιμένει το πρώτο της παιδί με τον αρραβωνιαστικό της Σαμ Ασγκάρι, ενώ έχει ήδη έναν 16χρονο κι έναν 15χρονο γιο από τον γάμο της με τον Κέβιν Φέντερλαϊν. Τη χαρμόσυνη είδηση επιβεβαίωσε με ανάρτησή του και ο Ασγκάρι, σημειώνοντας ότι «ο γάμος και τα παιδιά είναι η φυσική συνέχεια μιας δυνατής σχέσης γεμάτη αγάπη και σεβασμό». Από τους πρώτους που έσπευσαν να ευχηθούν στη Σπίαρς για την εγκυμοσύνη της ήταν η Πάρις Χίλτον, η οποία έγραψε «συγχαρητήρια, αδερφούλα. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη για εσένα. Σ' αγαπώ», ενώ «like» στην ανάρτησή της έκανε και η αδερφή της Τζέιμι Λιν Σπίαρς, με την οποία η Μπρίτνεϊ είναι στα μαχαίρια.