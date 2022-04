Για 2 ακόμα βραδιές στο Πάνθεον το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου

Για δύο ακόμα βραδιές συνεχίζεται στην Πάτρα και δη στην 2η αίθουσα του Πάνθεον στην Δημ. Γούναρη και Κανακάρη το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου με δωρεάν μάλιστα είσοδο για υο σινεφίλ κοινό.

Να θυμίσουμε πως η φετινή διοργάνωση ξεκίνησε στις 8/4 και θα διαρκέσεις έως τις 17 Απριλίου 2022 στην έδρα του Φεστιβάλ, την Καλαμάτα ενώ παράλληλα διεξάγεται και σε άλλες 11 πόλεις του δικτύου, μεταξύ των οποίων όπως βλέπουμε είναι και η Πάτρα!

Το πρόγραμμα προβολών περιλαμβάνει 21 ταινίες απ’ όλο τον κόσμο, δύο αφιερώματα αλλά και «Ντοκιμαντέρ για όλους» με καθολικά προσβάσιμες προβολές!

Πιο συγκεκριμένα το «Ντοκιμαντέρ για Όλους», είναι ένας νέος θεσμός, που επιτρέπει σε άτομα με προβλήματα ακοής ή οράσεως καθώς και στα παιδιά με μέτρια νοητική υστέρηση να έχουν πρόσβαση στα ντοκιμαντέρ μέσω της μεταγλώττισης, της ακουστικής περιγραφής και του ενδογλωσσικού υποτιτλισμού SDH.

Το πρόγραμμα για την Τρίτη 12/4 είναι το ακόλουθο:

17:00 «The Hero's Journey to the Third Pole – A Bipolar Musical Documentary with Elephants» (Το ταξίδι ενός ήρωα στον Τρίτο Πόλο - Ένα διπολικό μουσικό ταξίδι με ελέφαντες) των Andri Snaer Magnason & Anni Ólafsdóttir (Ισλανδία, 2020)

18:30 «Amuka» του Antonio Spanò (Βέλγιο, 2021)-αφιέρωμα Υποσαχάρια Αφρική

20:00 «Phil's Journey» (Το ταξίδι του Φιλ) τουYeong R. Chen (Ταϊβάν, 2021)

22:00 «Barricade» (Οδόφραγμα) του David Klammer (Γερμανία, 2021).

Τέλος για την Τετάρτη 13/4 το πρόγραμμα στο Πάνθεον έχει ως εξής:

17:00 «Areum Married» (Η Aρέουμ παντρεύτηκε) της Areum Parkkang (Κορέα, 2020)-αφιέρωμα Ισότητα

18.30 «Clown´splanet» (Ο πλανήτης των Κλόουν) του Héctor Carré (Ισπανία, 2021)

20:00 «Congo Calling» (Το κάλεσμα του Κονγκό) του Stephan Hilpert (Γερμανία, 2019)-αφιέρωμα Υποσαχάρια Αφρική

22:00 «Οφειλή» του Σταύρου Ψυλλάκη (Ελλάδα, 2021)

Όλες οι προβολές είναι δωρεάν.

Επίσης, 25 ταινίες του Φεστιβάλ θα είναι διαθέσιμες και online, δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας μας www.peloponnisosdocfestival.com καθ’όλη την διάρκεια του Φεστιβάλ (8-17 Απριλίου) για περιορισμένο αριθμό θεάσεων.

Το Φεστιβάλ στην Πάτρα διοργανώνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο Τέχνης και Πολιτισμού «Γυμνός Οφθαλμός». Φέτος ο Δήμος όπως διευκρινίζει η σχετική ανακοίνωση, δεν συμμετέχει στην διοργάνωση.

*Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου διοργανώνεται από το Κέντρο Δημιουργικού Ντοκιμαντέρ Καλαμάτας, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, του ΕΚΟΜΕ και της InterActionArt. Την καλλιτεχνική διεύθυνση έχει η Τζίνα Πετροπούλου ενώ υπεύθυνη του Φεστιβάλ στην Πάτρα είναι η Μαρία Κοσμοπούλου.

www.peloponnisosdocfestival.com/el/