Ήρα Κουρή: «Έφυγε» ένας μεγάλος ζωγράφος κι ένας πρωτοπόρος κατασκευαστής καρναβαλικών αρμάτων

Η Πρόεδρος Ήρα – Ειρήνη Κουρή και τα μέλη του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας εκφράζουν την θλίψη τους για τον θάνατο του εικαστικού, ζωγράφου και πρωτοπόρου κατασκευαστή καρναβαλικών αρμάτων Γρηγόρη Παπαθεοδώρου.

Από το 1955 έως το 1966 υπήρξε ο κυριότερος κατασκευαστής αρμάτων του Πατρινού Καρνάβαλου και ήταν αυτός, που πρώτος έδωσε πνοή και χάρη στα άψυχα καρναβαλικά άρματα προσδίδοντας τους κίνηση και καθιστώντας τα μοναδικά για την εποχή και αξιοθαύμαστα.

Ήταν ένας αθόρυβος και ακάματος εργάτης της τέχνης με σπουδαίο έργο, που ξεχώριζε για την τεχνοτροπία του, την πρωτότυπη σύνθεση και την εκφραστικότητά του.

Ο Γρηγόρης Παπαθεοδώρου

Ο Παπαθεοδώρου Γρηγόρης γεννήθηκε στο Αγρίνιο το 1929 και μεγάλωσε στην Πάτρα. Ήταν αυτοδίδακτος ζωγράφος και από πολύ μικρός ασχολήθηκε επαγγελματικά με όλους τους κλάδους της τέχνης, όπως με επιγραφές, διακοσμήσεις καταστημάτων, διακοσμήσεις εκκλησιών και αγιογραφίες. Εργάστηκε σε σκηνικά θεάτρων.

Μετά από μια ιδιαίτερα επιτυχημένη έκθεση το 1970 στη Galleri Agora του Λονδίνο, η Αυστραλιανή αεροπορική εταιρεία QANTAS ανέλαβε να παρουσιάσει τα έργα του σε διάφορα μέρη του κόσμου.

Ακολούθησαν σειρά ατομικών εκθέσεων σε Αθήνα, Πάτρα, Λονδίνο, Στοκχόλμη, Θεσσαλονίκη, ενώ συμμετείχε και σε πολλές άλλες ομαδικές στην Ελλάδα, Αμερική, Καναδά και στην Αυστραλία.

Το 1978 έλαβε το πρώτο βραβείο Μεσογειακών χωρών Τουρισμού και Κουλτούρας. Την ίδια χρονιά έλαβε επιστολή από το Διεθνές Βιογραφικό Κέντρο του Κέμπριτς όπου του ζητήθηκε η βιογραφία του.

Έχει αγιογραφήσει στην Αγγλία μεγάλο τμήμα του Καθεδρικού Ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στο Γουντ Γκρην του Λονδίνου και την εκκλησία του Αγ. Νεκτάριου στο Λος Άντζελες.

Η τεχνική του είναι πρωτοποριακή, εκφραστική σε δύναμη και έμπνευση. Τα έργα του προεκτείνονται σε τεράστιες διαστάσεις, ξεπηδούν με τρομακτική ορμή και δίνουν ρωμαλέες ερμηνείες σ’ ένα στυλ, που κυμαίνεται μεταξύ συμβολισμού και σουρεαλισμού. Δεν λείπει όμως και το κλασικό στοιχείο στις συνθέσεις του, που όλες έχουν μια ισορροπία και ένα μέτρο που καταξιώνει τις πολύ τολμηρές αναζητήσεις του και τις σχετικές αφαιρέσεις του.

Το όνομά του αναφέρεται στο who is who του Λονδίνου.

Ο Γρηγόρης Παπαθεοδώρου ήταν μέλος του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος και επίτιμος Πρόεδρος του Συλλόγου Καλλιτεχνικών, εικαστικών Πάτρας.