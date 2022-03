Την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022 κάνει πρεμιέρα στη χώρα μας το "Sonic 2: Η Ταινία" με τον Τζιμ Κάρει

To “Sonic: H Tαινία 2” σε σκηνοθεσία Jeff Fowler και σενάριο των Pat Casey, Josh Miller και John Whittington, βασισμένο στο γνωστό video game της Sega θα κάνει πρεμιέρα στις Ελληνικές αίθουσες σε διανομή από την Odeon την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022. Πρόκειται για το σίκουελ του πρώτου φιλμ που επίσης είχε σκηνοθετήσει ο Jeff Fowler, «Sonic the Hedgehog» που είχε προλάβει να παιχθεί στις αίθουσες τον Φεβρουάριο του 2020 πριν το ξέσπασμα της πανδημίας του covid 19, πετυχαίνοντας εισπράξεις που διεθνώς έφτασαν τα 319 εκατ. δολάρια!

Ο πιο αγαπημένος σκαντζόχοιρος επιστρέφει λοιπόν για μια νέα περιπέτεια στο «Sonic: Η Ταινία 2» του στούντιο της Paramount. Αφού εγκαταστάθηκε στο Γκριν Χιλς, ο Sonic θέλει να αποδείξει πως είναι αληθινός ήρωας. Η ώρα να δοκιμαστεί φτάνει με την επιστροφή του Δρ. Ρομπότνικ (στο ρόλο και πάλι ο 60χρονος Καναδός ηθοποιός Τζιμ Κάρεϊ), ο οποίος αναζητάει, μαζί με τον νέο συνεργάτη του, τον Knuckles, ένα σμαράγδι με τη δύναμη να αφανίζει πολιτισμούς. Ο Sonic ξεκινάει μαζί με τον Tails ένα ταξίδι ανα την υφήλιο, προκειμένου να βρουν το σμαράγδι προτού πέσει στα λάθος χέρια.

Η ταινία που αναμένεται να κάνει επιτυχία μας έρχεται από τους δημιουργούς των ταινιών «Μαχητές των Δρόμων» και «Deadpool», με τους Τζιμ Κάρεϊ, Μπεν Σβαρτς, Τζέιμς Μάρσντεν, την Τίκα Σάμπτερ που την είδαμε και στο "The Old Man & the Gun" το 2018 πλάι στον Κέισι Άφλεκ και τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ, & την Νατάσα Ρόθγουελ, τον Άνταμ Πάλι και τον γοητευτικό Σέμαρ Μουρ.

Το φιλμ αναμένεται να το δούμε και στην Πάτρα στα Odeon Veso Mare.

Θα προβληθεί & μεταγλωττισμένο στα ελληνικά.

Επιμέλεια: Τ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ