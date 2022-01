Τα φιλμ «House of Gucci» και «Power of the Dog» ηγούνται των υποψηφιοτήτων του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών

Ανακοινώθηκε την Τετάρτη 12 Ιανουαρίου 2022, η λίστα με τις υποψηφιότητες για τα 28α βραβεία του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών – Screen Actors Guild, τα οποία φέτος όπως τουλάχιστον έχει γνωστοποιηθεί μέχρι στιγμής, θα πραγματοποιηθούν κανονικά με φυσική παρουσία στις 27 Φεβρουαρίου 2022.

Όπως είδαμε, το οικογενειακό δράμα της βιομηχανίας της μόδας "House of Gucci" του Ρίντλει Σκοτ και το σκοτεινό γουέστερν "The Power of the Dog" της Τζέιν Κάμπιον ηγούνται των υποψηφιοτήτων στα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών (SAG- Screen Actors Guild awards) συγκεντρώνοντας 3 υποψηφιότητες η κάθε μία ταινία.

Το "House of Gucci" που είναι γεγονός πως δεν άρεσε σε πολλούς διεκδικεί μεταξύ άλλων το κορυφαίο βραβείο του Σωματίου, εκείνο του καλύτερου καστ ταινίας. Θα ανταγωνιστεί για το συγκεκριμένο βραβείο με τις ταινίες "Belfast," "CODA," "King Richard" και "Don't Look Up – Μην Κοιτάτε Πάνω", το οποίο σημειωτέον επέστρεψε για προβολή από την Πέμπτη 13/1/2022 στα Odeon Veso Mare στην Πάτρα. Επίσης η Lady Gaga κατάφερε να είναι υποψήφια με το “House of Gucci” στην κατηγορία του καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου, ενισχύοντας έτσι τις πιθανότητες της να είναι υποψήφια και στα Όσκαρ. Επίσης υποψηφιότητα στην κατηγορία του καλύτερου β’ ανδρικού ρόλου πήρε ο Τζάρεντ Λέτο που πράγματι είναι εξαιρετικός και εντελώς αγνώριστος στο “House of Gucci”.

Όσο για το "The Power of the Dog – Η Εξουσία του Σκύλου" που επίσης επέστρεψε για προβολή τη νέα κινηματογραφική εβδομάδα στα Odeon Veso Mare πήρε εκτός από υποψηφιότητα στην κατηγορία του β’ ανδρικού με τον Κόντι Σμιτ-ΜακΦι, δύο ακόμη nominations με τον Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στον α’ ανδρικό και με την Κίρστεν Ντανστ στον καλύτερο β’ γυναικείο ρόλο.

Η τελετή απονομής των βραβείων SAG, για τα οποία ψηφίζουν τα μέλη της Ένωσης Ηθοποιών SAG-AFTRA, έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο The Barker Hangar στη Santa Monica δυτικά του Λος Άντζελες, την 27η Φεβρουαρίου 2022 και θα μεταδοθεί από το TNT και το TBS. Τα βραβεία της Ένωσης των Ηθοποιών έχουν βαρύνουσα σημασία μιας και όπως γνωρίζουμε ένα μεγάλο ποσοστό, πάνω από το ένα τέταρτο των μελών της Ακαδημίας των Όσκαρ είναι ηθοποιοί.

Ακόμα η πλατφόρμα του Netflix όπως διαβάσαμε στην ιστοσελίδα του, συγκέντρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό υποψηφιοτήτων στα βραβεία SAG (μαζί και με τις τηλεοπτικές κατηγορίες) σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία παραγωγής, με συνολικά 10 υποψηφιότητες.

Στον α’ γυναικείο ρόλο θα δώσουν μάχη η Τζέσικα Τσαστέιν (“The Eyes of Tammy Faye”), η Ολίβια Κόλμαν (“The Lost Daughter”), η Lady Gaga (“House of Gucci”), η Τζένιφερ Χάντσον (“Respect”) ως Αρίθα Φράνκλιν και η Νικόλ Κίντμαν (“Being the Ricardos”) ως Λουσίλ Μπολ που κέρδισε και την Χρυσή Σφαίρα σε δράμα.

Στην κατηγορία του καλύτερου α’ ανδρικού ρόλου τέθηκαν υποψήφιοι ο Χαβιέρ Μπαρδέμ (“Being the Ricardos”), ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς (“The Power of the Dog”), ο Άντριου Γκάρφιλντ (“Tick, Tick … Boom!”), ο Γουίλ Σμιθ (“King Richard”) και ο Ντένζελ Γουάσινγκτον (“The Tragedy of Macbeth”).

Στις ευχάριστες εκπλήξεις είναι η υποψηφιότητα του 49χρονου Μπεν Άφλεκ για το κοινωνικό φιλμ "The Tender Bar" του Τζορτζ Κλούνει στην κατηγορία του β' ανδρικού. Επίσης το Νοτιοκορεάτικο τηλεοπτικό χιτ του Netflix, "Squid Game" έλαβε 3 υποψηφιότητες.

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις υποψηφιότητες στην ανάρτηση του flix.gr.