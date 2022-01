Από τις 14 Ιανουαρίου 2022 οι σινεφίλ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν το 12ο My French Film Festival, το οποίο μιλά για πρώτη φορά ελληνικά, μέσω του cinobo.com.

Η παγκόσμια γιορτή του γαλλόφωνου σινεμά είναι εδώ! Το Φεστιβάλ γαλλόφωνου κινηματογράφου My French Film Festival της UniFrance επιστρέφει για 12η χρονιά online και θα φιλοξενηθεί για 1η φορά με ελληνικό υποτιτλισμό στη streaming πλατφόρμα του Cinobo.

Οι 30 νέες και ακυκλοφόρητες στην Ελλάδα ταινίες α’ προβολής, θα είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα του Cinobo για 30 ημέρες, από τις 14 Ιανουαρίου έως τις 14 Φεβρουαρίου 2022, με ελληνικούς, αγγλικούς και γαλλικούς υπότιτλους.

Πώς θα έχει κανείς πρόσβαση στο Φεστιβάλ; Οι 30 ταινίες του My French Film Festival θα είναι προσβάσιμες σε όλους στη συνολική τιμή των 5,99€ με την αγορά ενός festival pass που θα είναι διαθέσιμο από 14 Ιανουαρίου στο cinobo.com/fff. Οι συνδρομητές της streaming πλατφόρμας Cinobo θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στο πρόγραμμα του φεστιβάλ, μαζί με τις εκατοντάδες ταινίες από όλο τον κόσμο, που βρίσκονται ήδη και προστίθενται καθημερινά στο Cinobo.

Οι ταινίες του 12ου My French Film Festival είναι χωρισμένες σε 7 θεματικές που καθρεφτίζουν την ποικιλία και τη ζωντάνια του γαλλόφωνου σινεμά: French & Furious με ταινίες - δυναμίτη από τη νέα γενιά δημιουργών, Bold Youth ή αλλιώς διαφορετικές οπτικές πάνω στην άνευ όρων φύση της νιότης, Troubled Identities ή εκεί που η αναζήτηση του νοήματος ξεκινά με την αναζήτηση του εαυτού, A Cinema of Desire με μια μικρή περιήγηση στα ξυπνήματα του έρωτα, της επιθυμίας και της ηδονής, Night Tales που εστιάζει σε όσα μας συμβαίνουν ανάμεσα στο σούρουπο και στην αυγή, Voyage, Voyage, μια εξαιρετική ευκαιρία να ανακαλύψουμε νέους ορίζοντες, και τέλος το Kids Corner, μια επιλογή μικρού μήκους βωβών ταινιών κινουμένων σχεδίων, σε σκηνοθεσία νέων και πολλά υποσχόμενων αποφοίτων σχολών κινηματογράφου.

French & Furious

Τέντι (Teddy) Οι λυκάνθρωποι δεν παύουν να γοητεύουν το σινεμά και ο Τέντι δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτή την κινηματογραφική παράδοση. Ο Γάλλος λυκάνθρωπος από τα Πυρηναία βιώνει την αλλαγή με χιούμορ αλλά και οργή, προσπαθώντας να διαχειριστεί τον τρόμο που του προκαλεί η επερχόμενη ενηλικίωσή του.

Το Μονοπώλιο της Βίας (Un Pays qui se Tient Sage | The Monopoly of Violence) Απλό στη σύλληψη και την κατασκευή του αλλά και εξαιρετικά ουσιαστικό σε συμπεράσματα, ένα επίκαιρο ντοκιμαντέρ αντιπαραθέτει γεγονότα και γνώμες μελετώντας σε βάθος φαινόμενα αστυνομικής βίας σε έναν κόσμο που αλλάζει προς το χειρότερο.

Οι Δαίμονες της Ντόροθι (Les Démons de Dorothy | The Demons of Dorothy) Η Ντόροθι είναι σκηνοθέτις και λιγάκι loser… Ένα βράδυ, ενώ έχει κατεβάσει μερικές Heineken, γράφει το σενάριό της. Όταν ξαφνικά, της τηλεφωνεί η παραγωγός της και της κόβει το γέλιο. Αρκετά με τις queer κωμωδίες. Καιρός να γυρίσουν mainstream ταινίες! (Μικρού μήκους)

Οράτιος (Horacio) Ο Γκιγιόμ σκότωσε τον Οράτιο, επειδή φώναζε πολύ δυνατά. Μία τραγικωμωδία, από αυτές που διαβάζουμε στις εφημερίδες. Το κίνητρό του δεν στέκει και οι δικαστές δεν πείθονται. Όταν βγαίνει απ’ τη φυλακή, κάποιος ουρλιάζει ξανά. (Μικρού μήκους)

Η Αγάπη Πονάει (Love Hurts) Η Σαμ, μία εσωστρεφής και μυστηριώδης έφηβη, γνωρίζει τον Τρόυ, έναν πολύ βίαιο έφηβο που δεν νιώθει κανέναν πόνο. Η Σαμ θα μυήσει τον Τρόυ στον κόσμο της. Έναν κόσμο γεμάτο αγάπη, μπουνιές και μουσική. (Μικρού μήκους)

Bold Youth

Πρόσω ολοταχώς (À l'Abordage | All Hands on Deck) Στη σκιά του Ερίκ Ρομέρ και τη μακρά παράδοση των γαλλικών ταινιών για τη ραστώνη των θερινών διακοπών, το Πρόσω ολοταχώς κέρδισε μια θέση στις δέκα καλύτερες ταινίες του 2021 από το ακριβοθώρητο Cahiers du Cinema, αλλά και στις πιο συναισθηματικά γενναιόδωρες εμπειρίες στο σινεμά τα τελευταία χρόνια.

Οι Ευγενείς Ινδοί (Indes Galantes | Gallant Indies) Το παρελθόν και το μέλλον της μουσικής και του χορού συναντιέται στην Όπερα της Βαστίλης, σε αυτό το ντοκιμαντέρ που κοιτά από πολύ κοντά πρόβες και παραστάσεις, κι αναρωτιέται αν η νέα γενιά καλλιτεχνών μπορεί να σοκάρει σήμερα το παραδοσιακό κοινό της όπερας.

Όπως Παλιά (A l’ancienne | Oldschool) Κάπου στη Γενεύη, η φιλία μιας κοριτσοπαρέας ανθίζει στη συμβολή των ποταμών Ροδανού και Αρβ. Μία αναχώρηση μπορεί να τα ανατρέψει όλα. (Μικρού μήκους)

Οι Σωστές Λέξεις (Hauts les coeurs | The Right Words) Η 15χρονη Κενζά και ο 13χρονος αδερφός της Μαντί ανεβάζουν χοντροκομμένα και ταπεινωτικά βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα. Σήμερα, η Κενζά βάζει τον αφελή και ρομαντικό αδερφό της να κάνει ερωτική εξομολόγηση στη Ζαντά, ένα κορίτσι που αγαπάει ο Μαντί, αλλά εκείνη δεν το ξέρει. (Μικρού μήκους)

Troubled Identities

Νάντια, Πεταλούδα (Nadia, Butterfly) Με συμμετοχή στο επίσημο πρόγραμμα των Καννών του 2020 (που δεν έγινε ποτέ) και με θέμα τους Ολυμπιακούς Αγώνες της ίδιας χρονιάς (που τελικά αναβλήθηκαν για την επόμενη) το Νάντια, Πεταλούδα φέρνει μνήμες από το Χαμένοι στη Μετάφραση και αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες αθλητικές ταινίες των τελευταίων δεκαετιών.

Playlist Με φόντο ένα ασπρόμαυρο Παρίσι, μια κοπέλα αναζητά το χρώμα στη ζωή της, σε μια γλυκιά και αλλοπρόσαλλη κωμωδία για τα άγχη και τις ανασφάλειες των 30ρηδων στη μεγαλούπολη. Οι αντίστοιχοι ταυτιστείτε ελεύθερα.

Παράφορη Ζωή (Une Vie Démente | Madly in Life) Με το μαύρο χιούμορ να κυριαρχεί και τις δραματικές σκηνές να εναλλάσσονται με τις κωμικές σε μια αντίστιξη που αναδεικνύει το γλυκόπικρο της ζωής, μια δραμεντί οικογενειακών δεσμών μας καλεί να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της ζωής με περίσσεια αυτοπεποίθηση.

Τα Ασχημόπαπα (Les Vilains Petits Canards | The Ugly Ducklings) Ο Ρομάν, ένας νεαρός αρχαιολόγος, φτάνει στο Παρίσι και συναντάει τον Αντάμ, τον ατίθασο μικρό αδερφό του. (Μικρού μήκους)

A Cinema of Desire

Ο Εραστής (L'Amant | The Lover) Η κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου ημι-αυτοβιογραφικού μυθιστορήματος της Μαργκερίτ Ντιράς από τον Ζαν-Ζακ Ανό έγινε μεγάλη εμπορική και καλλιτεχνική επιτυχία στις αρχές των 90s στη χώρα μας, προκάλεσε συζητήσεις για τον έκδηλο ερωτισμό της και θεωρείται σήμερα κλασική.

Σιροπιαστά (Cigare au Miel | Honey Cigar) Ένα ταξίδι στα ‘90s, ασφυκτικοί οικογενειακοί κανόνες, μια περίπλοκη σχέση με τη θρησκεία, και στο κέντρο όλων μια καταπιεσμένη 17χρονη κοπέλα, ακριβώς τη στιγμή που ανακαλύπτει τη δύναμη της επιθυμίας της.

Πέρα απ΄ τον Ορίζοντα (Le Milieu de l'Horizon | Beyond the Horizon) Μια καυτή, γεμάτη ιδρώτα (και οικογενειακή αγωνία) ιστορία ενηλικίωσης μες στο κατακαλόκαιρο του 1976, με πρωταγωνιστικούς ρόλους-κλειδιά για τις Λετίσια Κάστα και Κλεμένς Ποεσί (Αποστολή στη Μπριζ, Χάρι Πότερ).

Κράτα με Σφιχτά (Hold Me Tight) Στην καρδιά ενός σκοτεινού δάσους, δύο φιγούρες συναντιούνται, έλκονται και απωθούνται η μία από την άλλη, σε ένα εκρηκτικό γαμήλιο τελετουργικό. (Μικρού μήκους)

Φεγγάρι (Lune | Moon) Η Μπαμπζ Ντριμπρέιγ, μία μοναχική αλλά αξιαγάπητη πρώην κατάδικος, εργάζεται ως μαγείρισσα. Όταν προτείνει σε έναν πελάτη να βγουν ραντεβού, η ζωή της παίρνει μία απροσδόκητη τροπή: αυτή της λύτρωσης. (Μικρού μήκους)

Night Tales

Νυχτερινός Γιατρός (Médecin de Νuit | The Night Doctor) Το μόνο πράγμα που δεν συνταγογραφείται είναι η ηθική. Αστικό νεο-νουάρ με φόντο τις φτωχές γειτονιές του Παρισιού κι έναν κεντρικό ήρωα στα όρια της ηθικής να προσπαθεί να χτίσει ξανά της ζωή του. Καθηλωτικός πρωταγωνιστικός ρόλος για τον Βενσάν Μακέν (Αυτά που Λέμε κι Αυτά που Κάνουμε).

Ντιστέν (Dustin) Σε μία εγκαταλειμμένη αποθήκη, πολύς κόσμος χορεύει, υπό τους ρυθμούς της techno στα 145 BPM. Μεταξύ τους, και ο Ντιστέν, ένα νεαρό τρανς άτομο, με τους φίλους του. Καθώς προχωράει η νύχτα, η συλλογική υστερία μετατρέπεται σε γλυκιά μελαγχολία, και η μέθη σε έλλειψη στοργής. (Μικρού μήκους)

Μαλαμπάρ (Malabar) Τη νύχτα, καθώς επιστρέφουν στο σπίτι τους στα προάστια, ο Μουράντ και ο Αρισόν, συναντούν τυχαία τον Μαρσέλ, έναν ηλικιωμένο άντρα βιετναμέζικης καταγωγής. (Μικρού μήκους)

Η Μικρή Άρκτος (Ourse | Little Bear) H Μικρή Άρκτος υπνοβατεί και το σκάει τα βράδια. Η μητέρα της προσπαθεί να την απαλλάξει από αυτό. Αλλά εκείνη δεν θέλει να θεραπευτεί, είναι αποφασισμένη να μάθει πού την πάει ο ύπνος της. Μήπως θέλει να ξεφύγει από την ίδια της τη ζωή; (Μικρού μήκους)

Voyage, Voyage

Καλάμιτι Τζέιν (Calamity) Το origin story της θρυλικής Καλάμιτι Τζέιν σε ένα γαλλικό animation, που απευθύνεται σε μικρά και μεγάλα παιδιά και είναι γεμάτο από ομορφιά, δράση και τη χαρά της εξερεύνησης στην απεραντοσύνη της Άγριας Δύσης.

Οι Ουρανοί του Λίβανου (Sous le Ciel d'Alice | Skies of Lebanon) Το τέλος του ιδεαλισμού είναι πάντοτε σκληρό. Η Άλμπα Ρορβάχερ πρωταγωνιστεί σε ένα εντυπωσιακό αισθηματικό και κοινωνικό δράμα εποχής όπου τα όνειρα έρχονται αντιμέτωπα με την πραγματικότητα, σε μια πανέμορφη ανασύσταση των ‘50s.

Παρόραμα (Erratum) Η Φλοράνς, ερευνήτρια, καθηγήτρια, ανακαλύπτει μία αναχρονιστική επιγραφή στα σύγχρονα γαλλικά, σε μία γαλλορωμαϊκή τοιχογραφία που η ίδια έφερε στο φως. Όταν συνειδητοποιεί ότι η επιγραφή χρονολογείται στην αρχαιότητα, η λογική της δοκιμάζεται. (Μικρού μήκους)

Omnibus Για τον πρωταγωνιστή μας, η πανοπλία του στη ζωή είναι η δουλειά του. Εργάζεται στους Γαλλικούς Σιδηροδρόμους. Δυστυχώς, όμως, μια μέρα αλλάζουν τα δρομολόγια και η ζωή του ήρωά μας κλονίζεται. Βροχή, χειμώνας… Γιατί πρέπει και η κόλαση της καθημερινότητάς μας να είναι σπαρμένη με καλές προθέσεις; (Μικρού μήκους)

Kids Corner

Astralium Σε μια παραλία, την αυγή, ένα κοριτσάκι φτιάχνει προσεκτικά ένα οικοσύστημα. Προσπαθεί να κάνει τον μικρό της κόσμο τέλειο. Σύντομα, όμως, έρχεται η παλίρροια. (Μικρού μήκους)

O Μιντό και η Μπάντα των Ζώων (Mido et les instrumeaux | Mido and the Instrumals) Ώσπου μια μέρα, μία μουσική μπάντα ζώων πηγαίνει στο σπίτι του Μιντό. Εκείνη τη μέρα, ανακαλύπτει δύο πράγματα. Πόσο πολύ επιθυμεί να γίνει μέλος αυτής της μπάντας και το πόσο παράφωνα τραγουδάει. (Μικρού μήκους)

Οφθαλμόν αντί Οφθαλμού (Oeil pour oeil | An Eye For an Eye) Ένας μονόφθαλμος πειρατής ταξιδεύει συνέχεια, για να βρει έναν θησαυρό, κάθε φορά με νέο πλήρωμα. Με μία προϋπόθεση, όμως. Να είναι όλοι μονόφθαλμοι. (Μικρού μήκους)

Θησαυρός (Trésor | Treasure) Δύο εξερευνητές ψάχνουν να βρουν έναν χαμένο θησαυρό και ενοχλούν το ειδύλλιο ανάμεσα στο χταπόδι και το ταίρι του. (Μικρού μήκους).