Την "Ερωτική Επιθυμία" προβάλλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας στις 17/1/2022

Με μία εξαιρετική ταινία ξεκινά ο Β! Κύκλος της τρέχουσας περιόδου 2021-2022, της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας, τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022 και αυτή είναι η «Ερωτική Επιθυμία – In The Mood for Love– FA YEUNG NIN WAH» σε σενάριο και σκηνοθεσία του Γουόνγκ Καρ Γουάι.

Η ταινία "Ερωτική επιθυμία" θα προβληθεί σε νέα κόπια από επανέκδοση, την Δευτέρα 17/1 στην αίθουσα 7 των Odeon Veso Mare στις 19.00 και στις 21.30.

Παίζουν οι Τόνι Λιούνγκ και Μάγκι Τσενγκ.

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κρίστοφερ Ντόιλ, Μαρκ Λι Πινγκ Μπιν.

Μοντάζ: Γουίλιαμ Τσανγκ.

Μουσική: Μάικλ Γκαλάσο, Σιγκέρου Ουμπεγιάσι

Χώρα: Χονγκ Κονγκ, Κίνα (Έγχρωμη)

Διάρκεια: 98 λεπτά.

Το κινηματογραφικό ποίημα του Γουόνγκ Καρ-Γουάι. Σε επανέκδοση με νέες ψηφιακές κόπιες.

Ένα αψεγάδιαστο πορτρέτο της θλίψης και της λαχτάρας του έρωτα, το οποίο εξυμνεί όπως καμία άλλη ταινία τις εμμονές που το συνοδεύουν, τη λυτρωτική επίδραση του συναισθηματικού συγχρονισμού και εντέλει τους ψιθύρους αγάπης που θάβονται στο στέρνο δύο αγαπημένων.

Ένα σημαντικό κομμάτι του πόνου που συνοδεύει κάθε μεγάλο χωρισμό αφιερώνεται στο πικρό συναίσθημα της ανεπάρκειας. Της ανασφάλειας, δηλαδή, πως ο εαυτός υπήρξε λιγοστός απέναντι σε ένα πρόσωπο αγαπημένο, στο βλέμμα του οποίου, όμως, δεν αντανακλάται πια το γνώριμο συναίσθημα του πόθου. Η αποξένωση που φέρνει λίγο πριν και μετά τον αποχωρισμό η αγάπη, αλλά και o αιφνιδιαστικός τρόπος με τον οποίο μπορεί να γεννηθεί αμέσως μια νέα, αποθεώνονται στη βραδυφλεγώς ορμητική «Ερωτική Επιθυμία», μέσα από την τυχαία γνωριμία μιας γυναίκας (Μάγκι Τσενγκ) και ενός άντρα (Τόνι Λουνγκ) στο Χονγκ Κονγκ του 1962.

Γείτονες σε διπλανά διαμερίσματα ενός μικροσκοπικού ορόφου, οι δυο τους αποκτούν μια τρυφερή φιλία, η οποία αλλάζει υφή όταν συνειδητοποιήσουν πως οι σύζυγοί τους έχουν σχέση μεταξύ τους. Θα μοιραστούν έτσι και τα πρώτα σκιρτήματα ενός φρέσκου έρωτα, ο οποίος βρίσκεται εγκλωβισμένος εν τη γενέσει. Ο συντηρητισμός της εποχής, ο οποίος αποθαρρύνει τις κοινωνικές συναναστροφές εάν δεν πρόκειται για παντρεμένο ζεύγος, βρίσκει πάτημα στις προσωπικές αναστολές των ηρώων, οι οποίοι υπό το φόβο της έκθεσης επιλέγουν μια μαρτυρική αυτοσυγκράτηση. Εκείνη αποτυπώνεται στη συμπεριφορά και το ντύσιμό τους (τα μαγευτικά όσο και πνιγηρά φορέματα της Τσενγκ την καλύπτουν ως το λαιμό), μέχρι και στην κινησιολογία της κάμερας, η οποία δεν τολμά να μπει στα δωμάτιά τους. Στέκεται στους ασφυκτικούς δια¬δρόμους σαν να κρυφοκοιτάζει, σαν να είναι και εκείνη μία από τους ενοίκους.

Έτσι το επίμονο απωθημένο του ανολοκλήρωτου πυρακτώνει την οθόνη, ωστόσο, δεν είναι μόνο τα «ρομερικών» αποχρώσεων ηθικά διλήμματα που συγκρατούν τους ήρωες. Όσο η ερωτική επιθυμία δεν πραγματώνεται, δεν αποκαθηλώνεται και η αψεγάδιαστη εντύπωση που έχουν ο ένας για τον άλλο οι δυνάμει εραστές. Αυτό τους διαχωρίζει από το έτερο παράνομο ζευγάρι. Έτσι, ψηλαφώντας αυτήν τη μαζοχιστική δυστοκία, ο Γουόνγκ Καρ-Βάι εξυμνεί τις εμμονές του έρωτα, τη λυτρωτική επίδραση του συναισθηματικού συγχρονισμού και εντέλει τους ψιθύρους αγάπης που θάβονται στο στέρνο δύο αγαπημένων. - Γιάννης Καντέας-Παπαδόπουλος

Χονγκ Κονγκ, 1962. Το μεγάλο ρεύμα που θέλει νέους ανθρώπους να δραπετεύουν από την Κομμουνιστική Σαγκάη στο δυτικοκρατούμενο Χονγκ Κονγκ για μια καινούργια ζωή, δημιουργεί μία απότομη πληθυσμιακή αύξηση: νεοφερμένοι κάτοικοι καταλήγουν να νοικιάζουν ένα δωμάτιο στα διαμερίσματα ντόπιων οικογενειών, πολυκατοικίες μετατρέπονται σε πολύβουες κοινότητες. Κάπως έτσι, ο κύριος Γουάν, ένας νεαρός δημοσιογράφος, και η κυρία Τσαν, μία όμορφη γραμματέας σε ναυτιλιακή εταιρία, παντρεμένοι και οι δυο, μετακομίζουν σε διπλανά διαμερίσματα. Τυχαίες συναντήσεις στους διαδρόμους, ευγενικές καλημέρες στις εξώπορτες, σιωπηλές καληνύχτες στις σκάλες του μαγειρείου της γειτονιάς, όπου καταφεύγουν τα βαριεστημένα βράδια που η γυναίκα του κυρίου Γουάν θα αργήσει και πάλι στη δουλειά κι ο άντρας της κυρίας Τσαν έχει φύγει για ένα ακόμα επαγγελματικό ταξίδι.

Σύντομα θα ανακαλύψουν ότι όλα αυτά είναι μία πρόφαση: οι σύζυγοί τους έχουν γίνει εραστές. Οι τυχαίες συναντήσεις θα μετατραπούν σε ανάγκη συντροφικότητας. Τρώνε μαζί, μοιράζονται την προδοσία, προσπαθούν να φανταστούν πώς άρχισαν όλα, καταλήγουν, κάθε βράδυ, να αποχαιρετιούνται στην εξώπορτα της πολυκατοικίας και να ανεβαίνουν ξεχωριστά. Μη δώσουν αφορμή για σχόλια. Αλλωστε, κουβαλούν μία άλλη ηθική: «δε θα γίνουν ποτέ σαν εκείνους». Δε θα γίνουν ποτέ εραστές. Θα παραμείνουν ανομολόγητα ερωτευμένοι. Γιατί η επιθυμία έχει τον τρόπο να βρίσκει το δρόμο από τα βουβά βλέμματα στην καρδιά. Και να τη ραγίζει.

Κι ο Γουόνγκ Καρ-Γουάι έχει τον τρόπο να ραγίσει και τις δικές μας. Κατασκευάζοντας ένα κινηματογραφικό ποίημα, απαράμιλλης ονειρικής ομορφιάς, για να μιλήσει για τον έρωτα, την απώλεια, την αβάσταχτη μοναχικότητα σε μια πυκνοκατοικημένη μητρόπολη. Την σπαραχτική μοναξιά σε έναν προδομένο γάμο. Η αφήγησή του ελειπτική, εύθραυστη, παίζει συνεχώς με την αλήθεια και τη φαντασίωση, την πραγματικότητα και το μυθιστόρημα (οι δυο ερωτευμένοι δουλεύουν μαζί το βιβλίο του κύριου Γουάν, ή κάνουν πρόβα σκηνές που αντιμετωπίζουν τους μοιχούς συντρόφους τους). Τη ζωή και το σινεμά. Η ερωτική τους ιστορία εξελίσσεται στα όρια της αβεβαιότητας, φιλτράρεται μέσα από την υποκειμενική μνήμη, αποστάζεται από τη θλίψη -αλλά και την εξιδανίκευση- του ανικανοποίητου. Την ανεξίτηλη ουλή όσων παραμένουν ανείπωτα.

Γιατί κανείς δεν θα μιλήσει. Μόνο το ίδιο το σινεμά. Ο Καρ-Γουάι θα στήσει κάδρα που οι στενοί, κοινόχρηστοι διάδρομοι, τα πνιγερά δωμάτια και τα υπόγεια καπηλειά αντηχούν τον εγκλωβισμό των ηρώων του. Η δημόσια ζωή τους και ο κρυφός, καταπιεσμένος τους εαυτός, επικοινωνούνται συνεχώς από διχοτομημένα πλάνα - στέκονται πλάτη με πλάτη σε τοίχους ή κλειστές πόρτες που τους χωρίζουν, κοιτούν μελαγχολικά έξω από παράθυρα που τους κρατούν αδιέξοδα μόνους. Μέσα από μοτίβα slow motion επανάληψης, ο Καρ-Γουάι υπνωτίζει τη δράση, συλλαμβάνοντας μία μονότονη καθημερινότητα - μία καθημερινότητα που μόνο ο έρωτας μπορεί λυτρωτικά να διαταράξει (για αυτό και κάθε φορά που συναντιούνται, η ταχύτητα στο φιλμ ανεπαίσθητα αλλάζει). Η κάμερα άλλοτε λειτουργεί ως ένας ακόμα αδιάκριτος γείτονας που κοιτά από την κλειδαρότρυπα και κρυφακούει τηλεφωνήματα, άλλοτε παραμένει απόμακρη για να συλλάβει με βάθος πεδίου τις μαγικές στιγμές στη νυχτερινή βροχή, τον περισσότερο φιλμικό χρόνο όμως παραμένει στα πρόσωπά τους. Στα μάτια, τα χείλη, το δέρμα - όλα νοτισμένα από προσμονή. Δύο μόνο κοντινά σε δάχτυλα που ενώνονται, χέρια που χωρίζουν. Μία μόνο κλεφτή ματιά στο κεφάλι της που θα αφεθεί μελαγχολικά στον ώμο του, μέσα σ' ένα ταξί.

Αψεγάδιαση ομορφιά πλημμυρίζει την ταινία.

...

Τα πλάνα αρχείου με τα οποία ολοκληρώνεται η ταινία δεν είναι τυχαία. Η πολιτική αλληγορία για την ανεκπλήρωτη υπόσχεση της Δύσης που κουβαλούσε το Χονγκ Κονγκ στα 60ς, πλαισιώνει κοινωνικά και την ερωτική επιθυμία που δεν μετουσιώνεται. Ολα είναι παροδικά, σ' ένα κυριολεκτικό και συμβολικό τράνζιτ. Ολοι μετακομίζουν, όλοι αποχωρούν. Κι όμως, το σύντομο δεν ήταν εφήμερο. Το μοναχικό συντροφεύτηκε. Η καρδιά χτύπησε και το θυμάται. Το μυστικό κρατήθηκε αγνό, αμόλυντο, ολόκληρο - στα ιερά ερείπια της Ιστορίας. Κι αφήνει ερείπια κι εμάς, κάθε φορά, με το που πέφτουν οι τίτλοι τέλους. - Πόλυ Λυκούργου

Wong Kar-wai

Σεναριογράφος, Σκηνοθέτης και Παραγωγός, γεννήθηκε το 1956 στη Σανγκάη, Κίνα. Κινηματογραφεί στο Χονγκ Κονγκ και είναι διεθνώς αναγνωρισμένος δημιουργός, για το μοναδικό στυλ και συναίσθημα στη δουλειά του.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΒΟΛΩΝ ΤΟΥ Β’ ΚΥΚΛΟΥ

Το Πρόγραμμα Προβολών της Κινηματογραφικής Λέσχης Πάτρας στα Odeon Veso Mare για το Β! Κύκλο της τρέχουσας περιόδου 2021-22, δηλαδή από τον Ιανουάριο μέχρι το Πάσχα, αποτελείται από 13 εξαιρετικές ταινίες (μαζί με μία ταινία της οποίας η προβολή μετατοπίστηκε από τον Α! Κύκλο & τις 3.1.2022 στον Β! Κύκλο στις 24.2.2022) τις οποίες προτείνουμε να τις δούμε όλες, τηρώντας βέβαια όλα τα μέτρα και την προσοχή ώστε να παραμένουμε ασφαλείς και υγιείς, αναφέρει η ανακοίνωση της Κινηματογραφικής Λέσχης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021-2022 - B! ΚΥΚΛΟΣ

1. 17.1.2022 Ερωτική επιθυμία Γουόνγκ Καρ Γουάι 2000 Χονγκ Κονγκ

2. 24.1.2022 200 Μέτρα Αμίν Ναϊφέ 2020 Παλαιστίνη

3. 31.1.2022 Μετά την αγάπη Αλέμ Καν 2020 Ηνωμένο Βασίλειο

Β! ΟΜΑΔΑ

4. 7.2.2022 Quo Vadis, Aida? Τζασμίλα Ζμπάνιτς 2020 Βοσνία-Ερζεγοβίνη

5. 14.2.2022 Μικρή μαμά Σελίν Σιαμά 2021 Γαλλία

6. 21.2.2022 Αντίο, ηλίθιοι Αλμπέρ Ντιποντέλ 2020 Γαλλία

6a. 24.2.2022 Τα σκυλιά δεν φοράνε παντελόναι

7. 28.2.2022 Παπίσα Mounia Meddour 2019 Γαλλία

Γ! ΟΜΑΔΑ

8. 7.3.2022 Ατυχές πήδημα ή παλαβό πορνό Ράντου Ζούντε 2021 Ρουμανία

9. 14.3.2022 Ιστορίες της τύχης και της φαντασίας Ριγιουσούκε Χαμαγκούτσι 2021 Ιαπωνία

10. 21.3.2022 Το ταξίδι Αμάντα Κέρνελ 2020 Σουηδία

11. 28.3.2022 Εγκλωβισμένος Γιαρόν Σανί 2019 Ισραήλ

12. 4.4.2022 Εξόριστος Βισάρ Μορίνα 2020 Γερμανία

13. 11.4.2022 Φυσικό Φως Ντένες Νάζι 2021 Ουγγαρία.

Ο αριθμός των προβολών κάθε Δευτέρα στο “Odeon Veso Mare” θα είναι δύο τις ώρες 19.00 και 21.30.

ΚΑΡΤΕΣ ΜΕΛΟΥΣ Β! ΚΥΚΛΟΥ - ΤΙΜΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ

Φοιτητική (13 ταινίες, 14 μαζί με τη μεταφορά) 35,0 €

Κανονική (13 ταινίες, 14 μαζί με τη μεταφορά) 40,0 €

ΤIMH ΕΙΣΙΤΗΡΙΟΥ/ ΠΡΟΒΟΛΗ 6,0 €.

Προσφέρεται η δυνατότητα απόκτησης κάρτας μικρής για 3-6 ταινίες ως εξής:

ΚΑΡΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Α! Ομάδα - 3 πρώτες ταινίες Ιανουαρίου (Νο. 1-3) μηνιαία συνδρομή 13 ευρώ

Β! Ομάδα - 4 (5) επόμενες ταινίες Φεβρουαρίου (Νο. 4-7) μηνιαία συνδρομή 15 ευρώ

Γ! Ομάδα - 6 τελευταίες ταινίες Μάρτη-Απρίλη (Νο.8-13) μηνιαία συνδρομή 20 ευρώ.

Στην Β! Ομάδα περιλαμβάνεται και η ταινία «Τα σκυλιά δε φοράνε παντελόνια» η οποία μεταφέρθηκε από τον Α! Κύκλο στον Β! Κύκλο και θα προβληθεί την Πέμπτη 24.2.2022 τις ίδιες ώρες. Την ταινία μπορούν να παρακολουθήσουν οι κάρτες διάρκειας ως εξής:

-ετήσια κάρτα (άσπρη κάρτα),

-6μηνη κάρτα Α! κύκλου (η κόκκινη κάρτα θα ισχύσει για αυτή την ταινία μόνο),

-μηνιαία κάρτα Γ! Ομάδας Α! Κύκλου (η πράσινη κάρτα θα ισχύσει για αυτή την ταινία μόνο),

- νέα κάρτα διάρκειας Β! Κύκλου και

-νέα μηνιαία κάρτα για τη Β! Ομάδα του Β! Κύκλου.

Προσερχόμαστε με μάσκα. Στην είσοδο ελέγχεται: η κάρτα διάρκειας ή το εισιτήριο, το πιστ/κό εμβολιασμού/νόσησης ή rapid test και ταυτοπροσωπία (ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης).

