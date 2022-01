edupass.gov.gr: Και σήμερα απαραίτητο το self test για είσοδο στα σχολεία - Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς αν είναι θετικό

Σε νέο self test πριν χτυπήσει το κουδούνι πρέπει να υποβληθούν οι μαθητές για να μπουν σήμερα στα σχολεία.

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Παιδείας για την τρέχουσα εβδομάδα (10 με 15 Ιανουαρίου) θα πρέπει να γίνουν τρία self test.

Ένα έγινε εκτάκτως για χθες Δευτέρα και το άνοιγμα των σχολείων, ένα για σήμερα Τρίτη (11/01/2022) και ένα για την Παρασκευή (14/01/2022). Το self test πρέπει να γίνεται έως και είκοσι τέσσερις ώρες (24) ώρες πριν από την προσέλευση στη σχολική μονάδα.

Για τις επόμενες εβδομάδες ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος νόσησης θα διενεργείται δύο (2) φορές ανά σχολική εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Παρασκευή, αντιστοίχως.

Οι μαθητές/τριες οφείλουν να φέρουν μαζί τους την εκτυπωμένη σχολική κάρτα μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19 θετικού ή αρνητικού αποτελέσματος για τους/τις μαθητές/τριες, αυτή μπορεί να συμπληρωθεί και να υπογραφεί και χειρόγραφα από τους γονείς/ κηδεμόνες των μαθητών.

Για να διευκολύνεται ο έλεγχος των αποτελεσμάτων που δηλώνονται στην πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/, καλό θα ήταν να δηλώνεται το αποτέλεσμα το βράδυ της προηγούμενης μέρας. Όταν ένας μαθητής απουσιάζει κατά την ημέρα που πρέπει να επιδείξει το έντυπο του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου θα πρέπει να το έχει μαζί του την ημέρα που θα επιστρέψει στο σχολείο.

Τι ισχύει σε περίπτωση κρούσματος

Αν ένας μαθητής διαγνωστεί θετικός στον COVID-19, τότε θα μπαίνει σε απομόνωση για 5 ημέρες τουλάχιστον. Η καραντίνα θα διακόπτεται μετά από 5 ημέρες:

(α) εφόσον δεν υπάρχουν συμπτώματα, ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο – προεξάρχοντος του πυρετού – υποχωρούν, και

(β) με αρνητικό self τεστ. Εάν ο πυρετός συνεχίζει ή υπάρχει θετικό self (ή rapid) τεστ, η απομόνωση θα παρατείνεται.



Επιπλέον, σε περίπτωση κρούσματος, θα γίνονται διαγνωστικοί έλεγχοι (τεστ) κάθε ημέρα σε όλο τον πληθυσμό της τάξης για 5 ημέρες.

Σε περίπτωση που παρατηρηθεί εκτεταμένη διασπορά σε κάποιο τμήμα, τότε το τμήμα αυτό θα κλείνει σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Το υπουργείο Παιδείας διευκρινίζει για την περίπτωση κρούσματος:

Πλέον όλοι οι μη εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν δωρεάν τεστ, κάθε μέρα, για 5 ημέρες. Συγκεκριμένα, θα κάνουν δύο rapid και ένα self τεστ σε διάστημα 5 ημερών, επιπλέον των δύο σταθερών σελφ τεστ την εβδομάδα, άρα 5 τεστ σε 5 ημέρες. Οι εμβολιασμένοι μαθητές θα κάνουν ένα self τεστ, επιπλέον των δύο εβδομαδιαίων σελφ τεστ, δηλαδή συνολικά τρία self τεστ δωρεάν την εβδομάδα.

Πότε έχουμε τηλεκπαίδευση

Τηλεκπαίδευση θα γίνεται κατ’ εξαίρεση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που περιλαμβάνουν και τις ακόλουθες:

Αν σε ένα σχολικό τμήμα αυτό εντοπιστούν ταυτόχρονα επιβεβαιωμένα κρούσματα COVID-19 σε παραπάνω από τους μισούς (50%+1) μαθητές του.

Αν εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δάσκαλος/νηπιαγωγός, μη ειδικότητας) νοσεί, και δεν υπάρχει δυνατότητα από την οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης για άμεση αναπλήρωσή του αλλά προβλέπεται τηλεκπαίδευση από άλλον εκπαιδευτικό.

Αν εκπαιδευτικός είναι θετικός, και ενώ βρίσκεται σε απομόνωση, επιθυμεί να κάνει τηλεκπαίδευση, σε προαιρετική βάση.



Για τους μαθητές οι οποίοι έχουν ένα από τα σοβαρά υποκείμενα νοσήματα, τα οποία αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του πρωτοκόλλου «Μέτρα προστασίας και πρόληψης διασποράς του ιού SARS- CoV-2 στις σχολικές μονάδες» και συμμετέχουν σε διαδικτυακά τμήματα