Αχαΐα: Πόσοι δεν πήγαν σήμερα σχολείο-Επιστροφή με self test, ανασφάλεια και… καταλήψεις

Με δυσκολίες, απουσίες και self tests «ανά χείρας» έγινε η επιστροφή των καθηγητών και των δασκάλων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, το πρωί της Δευτέρας ενώ δεν έλειψαν και οι καταλήψεις σε σχολεία της Αχαΐας με αιτήματα που αφορούν κυρίως στον κορωνοϊό και στο αίτημα για τη δημιουργία μικρότερων τμημάτων.

Στη Αχαΐα και οι δύο διευθύνσεις εκπαίδευσης φρόντισαν να παρέχουν σε όλα τα σχολεία της περιοχής self tests για όσους δεν κατάφεραν να προμηθευτούν από τα φαρμακεία ενώ οι διευθυντές των σχολείων βρέθηκαν από νωρίς στα σχολεία.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, έμεινε ανοικτή την Κυριακή το απόγευμα από τις 6-8, προκειμένου να προμηθευτούν τα σχολεία επιπλέον self-test, για να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις παιδιών που ενδεχομένως δεν παρέλαβαν ή δεν εξυπηρετήθηκαν οι γονείς τους από τα φαρμακεία. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πρωτοβάθμιας, διανεμήθηκαν 5.000 self-tests σε περίπου 100 Διευθυντές και Προϊσταμένους σχολείων που προσήλθαν στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με αποτέλεσμα να μην αναφερθούν από τα σχολεία σήμερα προβλήματα από ελλείψεις σε μαθητές. Στην περιοχή της Αιγιάλειας μοιράστηκαν 600 self-test.

Όπως αναφέρει μιλώντας στο thebest.gr o Πρόεδρος του Συλλόγου Δασκάλων, Νίκος Θεοδωρόπουλος, «περίπου 450- 500 παιδιά και 120 εκπαιδευτικοί δεν προσήλθαν στα σχολεία λόγω θετικού αποτελέσματος μετά από self test που έκαναν την Κυριακή. Να σημειώσουμε ότι εκτός από τα tests που δόθηκαν από την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, είχαμε χθες 400 και σήμερα 700 από τον Δήμο. Η επιστροφή ήταν δύσκολη και γεμάτη ανασφάλεια. Το βράδυ της Κυριακής όλοι είχαμε την αίσθηση του φόβου λόγω αυτής της μεγάλης εξάπλωσης του ιού. Τα μέτρα δεν είναι επαρκή και όσα βλέπουμε λόγω της έλλειψης σε self tests, στερούνται σοβαρού και οργανωμένου σχεδίου. Υπήρχε χρόνος να γίνει προετοιμασία, αλλά δεν κατάφεραν οι αρμόδιοι να το κάνουν. Το να κάνει τεστ ένα παιδί στο προαύλιο, το να πάει σπίτι να το δηλώσει και να γυρίσει, δημιουργεί μία κατάσταση και ένα κλίμα που δε σε αφήνει εύκολα να αισιοδοξείς».

Από τη διεύθυνση Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας, επίσης αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα της έλλειψης σε self tests. Όπως αναφέρει μιλώντας στο thebest.gr o διευθυντής της Ανδρέας Ζέρβας, «οι διευθυντές παρέλαβαν ένα ικανοποιητικό αριθμό, περίπου 3.000, παρότι είχαν κάποια στα σχολεία. Διασφαλίσαμε με αυτό τον τρόπο ότι όσες οικογένειες δεν είχαν προμηθευτεί self tests, τελικά είχαν την δυνατότητα να παραλάβουν. Σήμερα το πρωί οι διευθυντές ήταν από τις 7 το πρωί γι΄αυτό το λόγο. Σε αρκετά σχολεία βέβαια δεν υπήρξε προσέλευση νωρίς το πρωί για αυτό το σκοπό. Οι περισσότεροι είχαν καταφέρει να έχουν ένα self test.

Όπως είπε ο κ. Ζέρβας, «σήμερα, έλειψαν για οποιαδήποτε αιτία 72 καθηγητές και 500 μαθητές από τους 23.000. πρόκειται για ένα ποσοστό 2,5%. Σίγουρα μέσα σε αυτούς υπάρχουν κάποιοι που απουσιάζουν επειδή νοσούν και βρέθηκαν θετικοί στον ιό είτε την Κυριακή ή νωρίτερα. Υπάρχουν ίσως και οι γονείς που δεν έστειλαν τα παιδιά τους στο σχολείο λόγω ανησυχίας.

Τέλος ο κ. Ζέρβας ανέφερε ότι τέσσερα σχολεία σήμερα τελούν υπό κατάληψη τονίζοντας πως πρόκειται για έναν μικρό αριθμό στο σύνολο των σχολείων που είναι 120.