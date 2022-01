Στη Γαύδο η ΠτΔ Κατερινα Σακελλαροπούλου- Είχε γεύμα με τους 48 κατοίκους της

Στους 48 κατοίκους της ακριτικής Γαύδου παρέθεσε γεύμα η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου, που εξέφρασε τη χαρά της για την παρουσία της, την ημέρα των Θεοφανείων, στο ακριτικό νησί, το νοτιότερο άκρο της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η κυρία Σακελλαροπούλου συνομίλησε με τους κατοίκους που ήταν ιδιαίτερα θερμοί με την Πρόεδρο, μιλώντας της για την καθημερινότητα στο νησί και τις ομορφιές του.

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, σε μια κίνηση άκρως συμβολική βρέθηκε ανήμερα των Θεοφανείων στη Γαύδο όπου παρακολούθησε την τελετή καθαγιασμού των υδάτων, ενώ αμέσως μετά ανακηρύχθηκε επίτιμη δημότης της περιοχής.

Ξεναγήθηκε σε σημεία του νησιού, όπως στο σπίτι των εξόριστων στη θέση Σαρακίνικο. Την ξενάγηση της στο χώρο έκανε ο ιστορικός -ερευνητής Δημήτρης Δαμασκηνός, ενώ αμέσως μετά η κυρία Σακελλαροπούλου επισκέφθηκε τον σταθμό βαθμονόμησης δορυφόρων αλτιμετρίας. Εκεί την υποδέχθηκε ο πρύτανης του Πολυτεχνείου Κρήτης Ευάγγελος Διαμαντοπουλος και οι αντιπρυτάνεις Μιχαλης Ζερβακης και Μιχάλης Λαγουδάκης. Η ΠτΔ ξεναγήθηκε από τον καθηγητή Σταύρο Μερτίκα της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Στη συνέχεια μετέβη σε σημείο όπου πραγματοποιήθηκε σύνδεση με την European Space Agency και είχε επικοινωνία με τον Dr Craig Donlon, Head of Earth Surfaces and Interior Section, Earth and Mission Science Division, European Space Agency /ESTEC. Ακολούθως επισκέφθηκε το στρατιωτικό φυλάκιο.