Συλλυπητήρια της «Πάτρα Ενωμένη» για την απώλεια της μητέρας του πνευμονολόγου Νίκου Καρατζά

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» για την απώλεια της μητέρας του πνευμονολόγου Νίκου Καρατζά.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης αναφέρει τα εξής:

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον πνευμονολόγο Νίκο Καρατζά για την απώλεια της μητέρας του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει…