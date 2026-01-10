Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

/

Συλλυπητήρια της «Πάτρα Ενωμένη» για την απώλεια της μητέρας του πνευμονολόγου Νίκου Καρατζά

Συλλυπητήρια της «Πάτρα Ενωμένη» για την...

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η δημοτική παράταξη «Πάτρα Ενωμένη» για την απώλεια της μητέρας του πνευμονολόγου Νίκου Καρατζά.

Η συλλυπητήρια ανακοίνωση της δημοτικής παράταξης αναφέρει τα εξής:

Ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Δήμου Πατρέων Κώστας Σβόλης, οι δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι και όλα τα μέλη της δημοτικής παράταξης «Πάτρα Ενωμένη» εκφράζουν τη βαθιά τους οδύνη και τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στον πνευμονολόγο Νίκο Καρατζά για την απώλεια της μητέρας του. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τη σκεπάσει…

Ειδήσεις Τώρα

Αγρότες: «Ναι» στον διάλογο με τον Κυριάκο Μητσοτάκη- Ακυρώνεται το συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας

Σφοδρή χαλαζόπτωση «χτύπησε» την Πάτρα- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Θεσσαλονίκη: Δίωξη για βιασμό και χορήγηση ναρκωτικών σε 13χρονη

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Πάτρα Ενωμένη Συλλυπητήρια Ανακοίνωση

Ειδήσεις