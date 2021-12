Από κατάθλιψη έπασχε η Νικόλ Κίντμαν κατά τα γυρίσματα της ταινίας «The Hours»

Η κινηματογραφική σταρ Νικόλ Κίντμαν έχει πει ότι υπέφερε από κατάθλιψη ενώ έπαιζε την Βιρτζίνια Γουλφ στην φημισμένη ταινία «Οι Ώρες – The Hours» του Στίβεν Ντάλτρι, το 2002, μετά το διαζύγιό της από τον Τομ Κρουζ.

Η 54χρονη Αυστραλή ηθοποιός κέρδισε βραβείο Όσκαρ α’ γυναικείου ρόλου για την απεικόνιση της συγγραφέως Βιρτζίνια Γουλφ, η οποία αυτοκτόνησε το 1941, στην ταινία «The Hours», στην οποία πρωταγωνιστούσαν επίσης η Μέριλ Στριπ και η Τζούλιαν Μουρ.

Τα προβλήματα ψυχικής υγείας της Γουλφ ενώ έγραφε την «Κυρία Νταλαγουέι» και ο θάνατός της προβλήθηκαν και τα δύο στην μεγάλη οθόνη, με την Κίντμαν να παραδέχεται ότι έγινε ένα «ανοιχτό δοχείο» για τους αγώνες της συγγραφέως αφού επέμεινε να κινηματογραφεί η σκηνή αυτοκτονίας χωρίς τη βοήθεια αντικαταστάτριάς της.

Εμφανιζόμενη στην εκπομπή «This Cultural Life on New Year's του BBC Radio 4, η Κίντμαν που φέτος πρωταγωνιστεί ως Λουσίλ Μπολ στην ταινία «Being the Ricardos» που είναι πιθανόν να της εξασφαλίσει μία ακόμη υποψηφιότητα για Όσκαρ, είπε πως «δεν ξέρω αν σκέφτηκα ποτέ τον κίνδυνο, νομίζω ότι ήμουν τόσο μέσα της».

Οι «Ώρες» κινηματογραφήθηκαν έναν χρόνο μετά την ανακοίνωση του διαζυγίου της από τον Κρουζ, τον οποίο είχε γνωρίσει το 1989.

«Νομίζω ότι ήμουν σε ένα μέρος εκείνη την εποχή που είχε μετακινηθεί, με κατάθλιψη, όχι μέσα στο σώμα μου», δήλωσε η Κίντμαν.

«Έτσι, η ιδέα της Βιρτζίνια να περάσει από μέσα μου, ήμουν λίγο πολύ ένα ανοιχτό δοχείο για να συμβεί. Και νομίζω ότι [ο σκηνοθέτης Στίβεν Ντάλντρ] ήταν πολύ ευαίσθητος μαζί μου επειδή το ήξερε αυτό. Ήμουν ανοιχτή να το καταλάβω, το οποίο νομίζω ότι είναι ίσως η ομορφιά της ζωής ως ηθοποιός».

Όταν ρωτήθηκε για το τελευταίο πράγμα που την έκανε να κλάψει, η Κίντμαν απάντησε: «Αυτό είναι πολύ προσωπικό. Αλλά ναι, κλαίω. Προσπαθώ να το κρατήσω κρυφό, αλλά όλα είναι βαθιά θλιβερά».

Με στοιχεία και από το ΑΠΕ