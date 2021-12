Πέθανε στα 58 του μόλις χρόνια ο Καναδός σκηνοθέτης Ζαν Μαρκ Βαλέ

O γνωστός Καναδός στην καταγωγή, σκηνοθέτης Ζαν-Μαρκ Βαλέ - Jean Marc Vallee, δημιουργός της κοινωνικής ταινίας «Dallas Buyers Club» του 2013 που χάρισε το βραβείο Όσκαρ α’ ανδρικού ρόλου στον Μάθιου Μακόναχι, έφυγε από τη ζωή στα 58 του μόλις χρόνια. Ο Ζαν-Μαρκ Βαλέ είχε επίσης σκηνοθετήσει και την επιτυχημένη τηλεοπτική σειρά «Big Little Lies». Όπως έγινε γνωστό, πέθανε έξω από το Κεμπέκ του Καναδά, ωστόσο τα αίτια του θανάτου του παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστα.

Ο συνεργάτης του και παραγωγός Νέιθαν Ρος δήλωσε πως «ο Ζαν-Μαρκ Βαλέ υποστήριξε τη δημιουργικότητα, την αυθεντικότητα και την τόλμη του να δοκιμάζει διαφορετικά πράγματα. Ήταν ένας αληθινός καλλιτέχνης και ένας γενναιόδωρος, στοργικός τύπος. Όλοι όσοι δούλεψαν μαζί του δεν μπορούσαν παρά να δουν το ταλέντο και το όραμα που διέθετε. Ήταν φίλος, δημιουργικός συνεργάτης και ήταν ένας μεγάλος αδερφός για μένα. Ο μαέστρο θα λείψει πολύ, αλλά με παρηγορεί το γεγονός ότι το όμορφο στυλ του και η εντυπωσιακή δουλειά που μοιράστηκε με τον κόσμο θα συνεχίσουν να ζουν».

Γεννημένος στο Μόντρεαλ του Καναδά, ο Βαλέ σπούδασε κινηματογράφο στο Πανεπιστήμιο του Κεμπέκ. Αφού έκανε μουσικά βίντεο και ταινίες μικρού μήκους, έκανε την πρώτη του μεγάλου μήκους «Black List». Αφού γύρισε την πρώτη του μεγάλη ταινία, το «C.R.A.Z.Y.» το 2005 που ήταν εν μέρει βασισμένο στη δική του ζωή και έκανε αίσθηση, ο Βαλέ σκηνοθέτησε το «The Young Victoria» με την Έμιλι Μπλαντ το 2009, το οποίο απέσπασε 3 υποψηφιότητες για Οσκαρ. Άλλες ταινίες του ήταν και τα «Cafe de Flore», «Los Locos», ένα γουέστερν σε σενάριο και με πρωταγωνιστή τον Μάριο Βαν Πιμπλς, το ερωτικό θρίλερ «Loser Love» το 1999 και η δραματική κομεντί «Ξανά από την Αρχή - Demolition», το 2015 με πρωταγωνιστές τον Τζέικ Τζίλενχαλ και τη Ναόμι Γουότς.

Ο Ζαν-Μαρκ Βαλέ κέρδισε μια υποψηφιότητα για το βραβείο Όσκαρ καλύτερου μοντάζ για την ταινία του 2013, «Dallas Buyers Club», στην οποία κέρδισαν Όσκαρ α’ ανδρικής ερμηνείας ο Μάθιου Μακόναχι και β΄ανδρικού ρόλου ο Τζάρεντ Λέτο, ως ασθενείς του Aids. Η ταινία βασίστηκε στην αληθινή ιστορία του Ρον Γούντροφ, ενός ασθενούς με Aids που μετέφερε λαθραία φαρμακευτικά φάρμακα στο Τέξας και τα διένειμε σε άλλους ασθενείς μέσω του «Dallas Buyers Club».

Την επόμενη χρονιά, σκηνοθέτησε την υπαρξιακή περιπέτεια «Wild», με πρωταγωνίστρια τη Ρις Γουίδερσπουν. Η ταινία βασίστηκε στα best seller απομνημονεύματα μιας πρώην εθισμένης στην ηρωίνη, γυναίκας που πεζοπορεί στην Ακτή του Ειρηνικού για να ανακαλύψει ξανά τον εαυτό της. Όπως αναφέρει το flix.gr, ο Βαλέ συνέχισε να συνεργάζεται με την Ριζ Γουίδερσπουν στη σειρά του HBO «Big Little Lies», για την οποία κέρδισε το βραβείο Emmy για τη σκηνοθεσία μίνι σειράς. Βασισμένη στο best seller μυθιστόρημα της Λιάν Μοριάρτι, στη συγκεκριμένη μίνι σειρά πρωταγωνίστησαν επίσης η Λόρα Ντερν, η Νικόλ Κίντμαν και η Σεϊλίν Γούντλεϊ, η οποία έριχνε μια ματιά στις ζωές πλούσιων οικογενειών σε μία παραθαλάσσια περιοχή των ΗΠΑ που πρέπει να αντιμετωπίσουν έναν ξαφνικό θάνατο ανάμεσά τους.

Η επόμενη σειρά που έκανε ο Ζαν-Μαρκ Βαλέ για το HBO ήταν η μίνι σειρά «Sharp Objects» βασισμένη στο ομότιτλο βιβλίο της Τζίλιαν Φλιν.

Το HBO έβγαλε σε δήλωση του για τον θάνατο του σκηνοθέτη Ζαν-Μαρκ Βαλέ ανέφερε τα εξής: «Ο Ζαν-Μαρκ Βαλέ ήταν ένας λαμπρός, σκληρά αφοσιωμένος σκηνοθέτης, ένα πραγματικά εκπληκτικό ταλέντο που εμφύσησε σε κάθε σκηνή μια βαθιά σπλαχνική, συναισθηματική αλήθεια. Ήταν επίσης ένας εξαιρετικά προσεκτικός άνθρωπος που επένδυσε όλο του τον εαυτό δίπλα σε κάθε ηθοποιό που σκηνοθέτησε. Είμαστε συγκλονισμένοι με την είδηση του ξαφνικού θανάτου του και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους γιους του, Αλεξ και Εμίλ, την ευρύτερη οικογένειά του και τον επί χρόνια συνεργάτη του στην παραγωγή, Νέιθαν Ρος».

Ο Βαλέ επρόκειτο να σκηνοθετήσει μια νέα σειρά για την πλατφόρμα του HBO, το «Gorilla and the Bird», βασισμένο σε απομνημονεύματα του Ζακ ΜακΝτέρμοντ, έναν συνήγορο του Πολίτη που υφίσταται μια ξαφνική ψυχική κατάρρευση.